Abha reçoit Al Riyadh le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Leur dernière confrontation s’est achevée sur un match nul 1-1, lorsque Al Riyadh a reçu Abha en mars 2024. Avant cela, Al Riyadh s’était imposé 1-0 sur le terrain d’Abha en septembre 2023.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Abha - Al Riyadh, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi d’Abha - Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Abha - Al Riyadh aura lieu le jeudi 26 novembre 2026 au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Saudi Pro League - Journée 15 10 déc. 2026 - 07:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Comment acheter des billets pour Abha - Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets sont souvent disponibles directement sur le site officiel ou la billetterie d’Abha, le club qui reçoit, ainsi qu’auprès de distributeurs régionaux agréés en Arabie saoudite.

2. Plateformes de revente

Plateformes de revente : Si les billets officiels sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places en admission générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Elles permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Saudi Pro League lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Abha - Al Riyadh en Saudi Pro League ?

Voici les différentes gammes de prix pour le match de Saudi Pro League entre Abha et Al Riyadh :

1. Canaux officiels du club

Admission standard et places ordinaires : Généralement entre 10 et 50 SAR .

Généralement entre . Places premium et en bord de terrain : Généralement entre 50 et 150 SAR .

Généralement entre . Formules VIP et hospitalité : De 500 à 1 500 SAR et plus.

2. Plateformes de revente

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard et ordinaires à la revente : À partir d’environ 150 à 400 SAR .

À partir d’environ . Places latérales et premium à la revente : Entre 600 et 1 500 SAR et plus.

Abha - Al Riyadh en Saudi Pro League : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Abha et d’Al Riyadh

Les derniers résultats d’Abha sont difficiles à regarder. Le club a perdu quatre de ses cinq derniers matches de championnat, la seule exception étant un nul sans but contre Al Diriyah en septembre. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face à Neom SC. Sur ces cinq rencontres, Abha n’a marqué que trois buts et en a encaissé six. Cette série laisse peu penser que l’équipe puisse rapidement inverser la tendance.

Al Riyadh a fait preuve de davantage de résistance, avec deux victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches. Son succès 2-1 contre Al-Taawoun est le plus récent de ces deux victoires, après un succès 2-0 face à Al Kholood au cours de la même période. La défaite 1-0 contre Al Diriyah en constitue le point bas, mais l’équipe de Dulac a globalement montré qu’elle pouvait être une formation stable de milieu de tableau, capable de prendre des points contre des adversaires en difficulté.

Abha - Al Riyadh : les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés deux fois récemment en Saudi Pro League. Leur dernière rencontre s’est terminée sur un nul 1-1 sur le terrain d’Al Riyadh en mars 2024. Auparavant, Al Riyadh l’avait emporté 1-0 à Abha en septembre 2023. Sur ces deux matches, Al Riyadh possède un léger avantage, avec une victoire et un nul, mais ce bilan est trop limité pour tirer des conclusions définitives sur ce qui pourrait se passer.