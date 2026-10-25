La première édition de la World Rugby Nations Championship approche de son dénouement, avec un week-end de finales inédit, une première dans l’histoire de la compétition, prévu du 27 au 29 novembre (du vendredi au dimanche) à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : ne tardez pas et réservez vos billets dès aujourd’hui.

Ce tout nouveau tournoi remplace les matches amicaux isolés par un classement où chaque résultat compte. Il répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront un match lors du week-end des finales. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour acheter des billets pour la World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu le week-end des finales de la World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes de la Nations Championship 2026, le week-end des finales se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date (et heure locale) Match Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à confirmer contre à confirmer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à confirmer contre à confirmer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à confirmer contre à confirmer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à confirmer contre à confirmer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à confirmer contre à confirmer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à confirmer contre à confirmer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales de la World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six derniers matches, organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham, est gérée de manière centralisée sur le site officiel de la Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

Les billets pour la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de match et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : les premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires comme les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

Vente générale pour le week-end des finales : les billets pour le dernier week-end à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour la rencontre.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales de la World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matches, ainsi que les forfaits valables plusieurs jours pendant le week-end des finales, les tarifs officiels se répartissent comme suit :

Deux matches du vendredi 27 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

Deux matches du samedi 28 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

Deux matches du dimanche 29 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

Forfaits valables plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

Consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires. Pour connaître les disponibilités actuelles, consultez également les sites de revente comme StubHub.

Offres premium et billets hospitalité pour la World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, une offre hospitalité désigne une formule haut de gamme pour le jour du match, qui va au-delà du billet classique.

Ces prestations vont du simple accès aux salons et aux bars d’avant-match pour profiter de l’ambiance à différentes formules de restauration, du buffet au repas à plusieurs plats, jusqu’aux loges privatives accueillant un nombre limité d’invités.

Les offres et les forfaits officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : vous pouvez réserver des offres sur le portail officiel de billetterie de la Nations Championship, ainsi que sur les sites des différentes équipes.

Prestataires officiels d’hospitalité : l’agent exclusif de l’Allianz Stadium pour les offres hospitalité gère également l’attribution des formules premium. Vous pouvez consulter le détail des prestations et réserver sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent à la World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format de la World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs tests contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois chacune des six équipes de l’autre groupe géographique, au cours de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

La série automnale (journées 4 à 6) : disputée en novembre. Les rôles s’inversent et les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Ainsi, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées entre elles selon leurs performances contre les équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement aura lieu à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul week-end de grands matches à la fin du mois de novembre.

Chaque équipe se rendra à Londres pour disputer un match de classement contre celle qui aura terminé à la même place dans l’autre groupe.

La grande finale : l’équipe arrivée première de l’hémisphère Nord affrontera celle arrivée première de l’hémisphère Sud. Le vainqueur sera officiellement sacré champion de la Nations Championship.

Les matches de classement : les deux équipes arrivées deuxièmes se disputeront la 3e place du classement général, les deux équipes arrivées troisièmes la 5e place, et ainsi de suite jusqu’aux deux équipes arrivées sixièmes.

Le défi des hémisphères : un système de points inspiré de la Ryder Cup déterminera quel hémisphère aura pris le dessus sur l’ensemble du week-end des finales.



