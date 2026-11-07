La première édition de la Nations Championship de World Rugby approche de son dénouement. Le tout premier week-end des finales, un événement historique, se tiendra du 27 au 29 novembre, du vendredi au dimanche, à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte : n’attendez pas pour réserver vos billets.

Ce nouveau tournoi remplace les matches amicaux isolés par un classement à enjeux. Il répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes disputeront toutes un match lors du week-end des finales. GOAL vous donne les dernières informations pour acheter vos billets pour la Nations Championship de World Rugby 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et plus encore.

Quand aura lieu le week-end des finales de la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

Après la phase de groupes de la Nations Championship 2026, le week-end des finales se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le vainqueur du tournoi, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date et heure locale Match Billets Vendredi 27 novembre (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Vendredi 27 novembre (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Samedi 28 novembre (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dimanche 29 novembre (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales de la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

La billetterie des six matches des finales organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham est gérée de manière centralisée sur le site officiel de la Nations Championship Rugby et par son partenaire de billetterie, Ticketmaster.

Les billets de la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de rencontre et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : Les toutes premières ventes réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont ouvert en janvier 2026.

: Les toutes premières ventes réservées aux groupes prioritaires, notamment les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont ouvert en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le grand week-end final à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales de la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

Pour les journées comprenant deux matches et les forfaits de plusieurs jours proposés pendant le week-end des finales, les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matches du vendredi 27 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 20 £ et 125 £. Deux matches du samedi 28 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 40 £ et 180 £. Deux matches du dimanche 29 novembre : les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £.

: les billets pour la journée coûtent entre 125 £ et 280 £. Forfaits de plusieurs jours (2 ou 3 jours) : ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte entre 242 £ et 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et les sites des équipes nationales pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Forfaits premium et billets avec prestations d’hospitalité pour la Nations Championship de World Rugby 2026

Dans le rugby à XV, l’hospitalité désigne une formule haut de gamme pour les jours de match, qui va au-delà de l’expérience offerte par un billet classique.

Ces formules peuvent simplement donner accès à des salons et à des bars avant le match pour profiter de l’ambiance. Elles peuvent aussi proposer différentes options de restauration, du buffet au repas à plusieurs plats, ou encore des loges privées accueillant un nombre limité d’invités.

Les forfaits et billets officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie de la Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie de la Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels d’hospitalité : l’agent exclusif chargé de l’hospitalité à l’Allianz Stadium gère également l’attribution des forfaits premium. Vous pouvez consulter le contenu de chaque formule et effectuer une réservation sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent à la Nations Championship de World Rugby 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes mondiales, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format de la Nations Championship de World Rugby ?

Au lieu de disputer plusieurs tests contre un seul adversaire, chaque pays affronte une fois les six équipes de l’autre groupe géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

: disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : disputée en novembre. La situation s’inverse : les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont départagées selon leurs performances face aux équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement aura lieu à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul grand week-end à la fin du mois de novembre.

Les douze équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé à la même place dans l’autre groupe.