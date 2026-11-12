Comment acheter des billets pour WWE Survivor Series: WarGames : dates, prix des billets et autres informations

Le très attendu WWE Survivor Series: WarGames revient le 28 novembre 2026 avec un événement majeur diffusé en direct. Cette année, l’emblématique Daikin Park de Houston, au Texas, accueillera les combats WarGames, aussi brutaux qu’inoubliables.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour suivre l’événement en direct. Voici comment réserver vos billets dès maintenant pour ne rien manquer.

Quand aura lieu WWE Survivor Series: WarGames ?

Date et heure Événement Lieu Billets Samedi 28 novembre 2026 Survivor Series: WarGames Daikin Park, Houston, États-Unis Billets

Où acheter des billets pour WWE Survivor Series: WarGames ?

Le meilleur moyen de trouver des billets est de passer directement par la billetterie officielle du lieu et les principaux partenaires de vente, comme Ticketmaster. Les billets sont généralement mis en vente en plusieurs phases. La prévente est habituellement réservée à certains fans, qui ont ainsi la première occasion de réserver leurs places. Une fois cette période terminée, la vente générale s’ouvre au grand public.

StubHub constitue une solution si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés. Le marché de la revente permet de trouver des places pour ce grand événement de catch, même lorsque les canaux de vente officiels n’en proposent plus.

Combien coûtent les billets pour WWE Survivor Series: WarGames ?

Le prix des billets pour cet événement diffusé en direct varie selon l’emplacement choisi dans le Daikin Park. Auprès du vendeur officiel, les prix débutent généralement autour de 74 $ pour les places situées dans les tribunes supérieures, qui offrent le moyen le plus abordable d’assister aux combats en direct.

Si tous les billets mis en vente auprès du grand public par les canaux officiels trouvent preneur, des plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité de trouver des places à la dernière minute. Les prix sur le marché de la revente débutent actuellement autour de 68 $.

Tout savoir sur WWE Survivor Series: WarGames

WWE Survivor Series est l’un des plus grands événements diffusés en direct du calendrier du divertissement sportif. L’ajout des combats WarGames a encore accru l’engouement. Deux rings sont placés côte à côte et entourés d’une immense cage d’acier. Les membres de deux équipes de catcheurs entrent dans la cage à intervalles définis, et le combat ne peut se terminer qu’une fois tous les participants à l’intérieur. Les fans qui se rendront à Houston peuvent s’attendre à une soirée inoubliable au Daikin Park, entre acrobaties aériennes, rebondissements et chocs brutaux.