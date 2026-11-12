Les Nitto ATP Finals 2026 se dérouleront à l’Inalpi Arena de Turin, en Italie, et réuniront les tout meilleurs joueurs du tennis masculin. Ce prestigieux tournoi de fin de saison aura lieu du 15 au 22 novembre.

Avec l’attention du monde entier tournée vers ce tournoi d’élite, la demande de places est très forte. GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour réserver vos billets dès maintenant et ne rien manquer de la compétition.

Quand auront lieu les Nitto ATP Finals ?

Date et heure Programme Lieu Billets Dimanche 15 novembre 2026 Phase de groupes Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Lundi 16 novembre 2026 Phase de groupes Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Mardi 17 novembre 2026 Phase de groupes Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Mercredi 18 novembre 2026 Phase de groupes Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Jeudi 19 novembre 2026 Phase de groupes Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Vendredi 20 novembre 2026 Phase de groupes Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Samedi 21 novembre 2026 Demi-finales Inalpi Arena, Turin, Italie Billets Dimanche 22 novembre 2026 Finales Inalpi Arena, Turin, Italie Billets

Où acheter des billets pour les Nitto ATP Finals ?

Le meilleur endroit pour trouver des billets est le site officiel des Nitto ATP Finals. Les billets sont mis en vente en plusieurs phases, avec généralement un accès anticipé pour les fans inscrits et les abonnés à la newsletter. Une fois la vente générale ouverte au public, ils s’écoulent rapidement en raison du caractère exclusif de cet événement d’élite.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, vous pouvez vous tourner vers Ticombo. Le marché de la revente, notamment Ticombo, permet de trouver des places pour ce grand tournoi de tennis même lorsque les billets ne sont plus disponibles par les canaux de vente officiels.

Combien coûtent les billets pour les Nitto ATP Finals ?

Le prix des billets pour ce tournoi de tennis de premier plan varie selon la session et l’emplacement choisi dans l’Inalpi Arena. Auprès du vendeur officiel, les tarifs commencent généralement autour de 82 € pour les matches de la phase de groupes disputés en journée, l’option la plus abordable pour voir du tennis de très haut niveau en direct.

Si les billets mis en vente officiellement auprès du grand public sont épuisés, les plateformes de revente comme Ticombo offrent une autre possibilité de trouver des places à la dernière minute. Sur le marché de la revente, les prix commencent actuellement autour de 176 € pour les premières sessions de la phase de groupes.

Tout savoir sur les Nitto ATP Finals

Les Nitto ATP Finals constituent le point d’orgue de la saison de tennis professionnel masculin. Le tournoi réunit exclusivement les huit meilleurs joueurs de simple et les huit meilleures équipes de double au monde. Plutôt que de commencer par un tableau classique à élimination directe, il débute par une phase de groupes où chaque joueur affronte les autres membres de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient ensuite pour les demi-finales à élimination directe, avant la grande finale du dimanche 22 novembre.

Comme il n’y a pas de premiers tours contre des adversaires moins bien classés, chaque session garantit une affiche entre des joueurs de tout premier plan. L’édition 2026 marque la sixième année consécutive où l’événement se tient à Turin, en Italie. Le public local soutiendra le tenant du titre Jannik Sinner, qui tentera de conserver son trophée face à de redoutables adversaires comme Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.