Pourquoi ne pas profiter encore davantage de la NFL pendant les fêtes en réservant dès aujourd’hui vos billets ? Quatre rencontres de la 16e semaine se dérouleront les 24 et 25 décembre, à commencer par Philadelphia Eagles contre Houston Texans le 24 décembre, avant Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams le 25 décembre.
Les stades hôtes joueront à fond la carte des fêtes, avec des décorations de saison, de la musique festive, des accessoires de supporters sur le thème du Père Noël et des rassemblements d’avant-match en plein air par temps hivernal, de quoi enrichir encore l’expérience. Alors qu’il ne restera que trois semaines de saison régulière, la course aux places en playoffs ajoutera elle aussi du piment à ces rencontres.
La NFL et ses partenaires diffuseurs font aussi régulièrement appel à de grandes stars de la musique pour les spectacles de Noël à la mi-temps, dans l’esprit du Super Bowl. Parmi les prestations marquantes figurent celle de Beyoncé, surnommée « Beyoncé Bowl », lors du match Ravens-Texans en 2024, et celle de Snoop Dogg lors de Lions-Vikings en 2025.
Les deux autres matchs du 25 décembre, disputés plus tôt dans la journée, opposeront Chicago Bears à Green Bay Packers et Denver Broncos à Buffalo Bills. GOAL vous présente toutes les informations sur les billets pour les matchs de Noël de la NFL, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
Quel est le programme des matchs de Noël 2026 de la NFL ?
Date
Matchs (heure locale)
Billets
Stade (ville)
Jeudi 24 décembre
Philadelphia Eagles contre Houston Texans (20 h 15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphie)
Vendredi 25 décembre
Chicago Bears contre Green Bay Packers (12 h CT)
Soldier Field (Chicago)
Vendredi 25 décembre
Denver Broncos contre Buffalo Bills (14 h 30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Vendredi 25 décembre
Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams (17 h 15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Voici la suite du programme de la 16e semaine de NFL :
Date
Matchs (heure locale)
Billets
Stade (ville)
Dimanche 27 décembre
New Orleans Saints contre Arizona Cardinals (12 h CT)
Caesars Superdome (La Nouvelle-Orléans)
Dimanche 27 décembre
Miami Dolphins contre Los Angeles Chargers (13 h ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Dimanche 27 décembre
New York Jets contre New England Patriots (13 h ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Dimanche 27 décembre
Baltimore Ravens contre Cleveland Browns (13 h ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Dimanche 27 décembre
Las Vegas Raiders contre Tennessee Titans (13 h 05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Dimanche 27 décembre
Kansas City Chiefs contre San Francisco 49ers (15 h 25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Dimanche 27 décembre
Dallas Cowboys contre Jacksonville Jaguars (19 h 20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Dimanche 27 décembre
Pittsburgh Steelers contre Carolina Panthers (horaire à confirmer)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Dimanche 27 décembre
Minnesota Vikings contre Washington Commanders (horaire à confirmer)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Dimanche 27 décembre
Indianapolis Colts contre Cincinnati Bengals (horaire à confirmer)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Dimanche 27 décembre
Atlanta Falcons contre Tampa Bay Buccaneers (horaire à confirmer)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Lundi 28 décembre
Detroit Lions contre New York Giants (20 h 15 ET)
Ford Field (Detroit)
Comment acheter des billets pour les matchs de Noël 2026 de la NFL ?
Les billets officiels pour les trois matchs de NFL du jour de Noël 2026, ainsi que pour celui de la veille, ont initialement été mis en vente en mai, en même temps que le calendrier complet de la saison.
Vous pouvez acheter des places officielles directement auprès des partenaires de billetterie officiels de la ligue, NFL Tickets, Ticketmaster NFL et SeatGeek NFL. Chaque franchise hôte gère sa billetterie principale depuis son portail officiel sur Ticketmaster.
Pour réserver une formule comprenant des billets de match, des prestations d’accueil avant la rencontre et des nuits d’hôtel, vous pouvez passer par On Location, le prestataire officiel de la NFL pour ces offres.
Il est également possible d’acheter des billets sur le marché de la revente. StubHub fait partie des principales plateformes pour les personnes souhaitant obtenir des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.
Combien coûtent les billets pour les matchs de Noël 2026 de la NFL ?
Les prix des billets officiels pour les matchs de NFL des 24 et 25 décembre 2026 vont d’environ 46 $ à plus de 680 $, selon l’affiche et la catégorie de places, comme suit :
- Philadelphia Eagles contre Houston Texans : de 46 $ à plus de 300 $ (des places debout aux sièges du niveau 100)
- Chicago Bears contre Green Bay Packers : de 400 $ à plus de 680 $ (des niveaux 300/400 aux sièges du niveau 100)
- Denver Broncos contre Buffalo Bills : de 250 $ à plus de 550 $ (du niveau 500 aux sièges du niveau 100)
- Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : de 268 $ à plus de 650 $ (du niveau 300 aux sièges du niveau 100)
Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la NFL et les sites des équipes pour obtenir des informations supplémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.
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