Pourquoi ne pas profiter encore davantage de la NFL pendant les fêtes en réservant dès aujourd’hui vos billets ? Quatre rencontres de la 16e semaine se dérouleront les 24 et 25 décembre, à commencer par Philadelphia Eagles contre Houston Texans le 24 décembre, avant Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams le 25 décembre.

Les stades hôtes joueront à fond la carte des fêtes, avec des décorations de saison, de la musique festive, des accessoires de supporters sur le thème du Père Noël et des rassemblements d’avant-match en plein air par temps hivernal, de quoi enrichir encore l’expérience. Alors qu’il ne restera que trois semaines de saison régulière, la course aux places en playoffs ajoutera elle aussi du piment à ces rencontres.

La NFL et ses partenaires diffuseurs font aussi régulièrement appel à de grandes stars de la musique pour les spectacles de Noël à la mi-temps, dans l’esprit du Super Bowl. Parmi les prestations marquantes figurent celle de Beyoncé, surnommée « Beyoncé Bowl », lors du match Ravens-Texans en 2024, et celle de Snoop Dogg lors de Lions-Vikings en 2025.

Les deux autres matchs du 25 décembre, disputés plus tôt dans la journée, opposeront Chicago Bears à Green Bay Packers et Denver Broncos à Buffalo Bills. GOAL vous présente toutes les informations sur les billets pour les matchs de Noël de la NFL, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quel est le programme des matchs de Noël 2026 de la NFL ?

Date Matchs (heure locale) Billets Stade (ville) Jeudi 24 décembre Philadelphia Eagles contre Houston Texans (20 h 15 ET) Billets Lincoln Financial Field (Philadelphie) Vendredi 25 décembre Chicago Bears contre Green Bay Packers (12 h CT) Billets Soldier Field (Chicago) Vendredi 25 décembre Denver Broncos contre Buffalo Bills (14 h 30 MT) Billets Empower Field at Mile High (Denver) Vendredi 25 décembre Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams (17 h 15 PT) Billets Lumen Field (Seattle)

Voici la suite du programme de la 16e semaine de NFL :

Date Matchs (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 27 décembre New Orleans Saints contre Arizona Cardinals (12 h CT) Billets Caesars Superdome (La Nouvelle-Orléans) Dimanche 27 décembre Miami Dolphins contre Los Angeles Chargers (13 h ET) Billets Hard Rock Stadium (Miami) Dimanche 27 décembre New York Jets contre New England Patriots (13 h ET) Billets MetLife Stadium (East Rutherford) Dimanche 27 décembre Baltimore Ravens contre Cleveland Browns (13 h ET) Billets M&T Bank Stadium (Baltimore) Dimanche 27 décembre Las Vegas Raiders contre Tennessee Titans (13 h 05 PT) Billets Allegiant Stadium (Las Vegas) Dimanche 27 décembre Kansas City Chiefs contre San Francisco 49ers (15 h 25 CT) Billets GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Dimanche 27 décembre Dallas Cowboys contre Jacksonville Jaguars (19 h 20 CT) Billets AT&T Stadium (Arlington) Dimanche 27 décembre Pittsburgh Steelers contre Carolina Panthers (horaire à confirmer) Billets Acrisure Stadium (Pittsburgh) Dimanche 27 décembre Minnesota Vikings contre Washington Commanders (horaire à confirmer) Billets U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Dimanche 27 décembre Indianapolis Colts contre Cincinnati Bengals (horaire à confirmer) Billets Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Dimanche 27 décembre Atlanta Falcons contre Tampa Bay Buccaneers (horaire à confirmer) Billets Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Lundi 28 décembre Detroit Lions contre New York Giants (20 h 15 ET) Billets Ford Field (Detroit)

Comment acheter des billets pour les matchs de Noël 2026 de la NFL ?

Les billets officiels pour les trois matchs de NFL du jour de Noël 2026, ainsi que pour celui de la veille, ont initialement été mis en vente en mai, en même temps que le calendrier complet de la saison.

Vous pouvez acheter des places officielles directement auprès des partenaires de billetterie officiels de la ligue, NFL Tickets, Ticketmaster NFL et SeatGeek NFL. Chaque franchise hôte gère sa billetterie principale depuis son portail officiel sur Ticketmaster.

Pour réserver une formule comprenant des billets de match, des prestations d’accueil avant la rencontre et des nuits d’hôtel, vous pouvez passer par On Location, le prestataire officiel de la NFL pour ces offres.

Il est également possible d’acheter des billets sur le marché de la revente. StubHub fait partie des principales plateformes pour les personnes souhaitant obtenir des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de Noël 2026 de la NFL ?

Les prix des billets officiels pour les matchs de NFL des 24 et 25 décembre 2026 vont d’environ 46 $ à plus de 680 $, selon l’affiche et la catégorie de places, comme suit :

Philadelphia Eagles contre Houston Texans : de 46 $ à plus de 300 $ (des places debout aux sièges du niveau 100)

: de 46 $ à plus de 300 $ (des places debout aux sièges du niveau 100) Chicago Bears contre Green Bay Packers : de 400 $ à plus de 680 $ (des niveaux 300/400 aux sièges du niveau 100)

: de 400 $ à plus de 680 $ (des niveaux 300/400 aux sièges du niveau 100) Denver Broncos contre Buffalo Bills : de 250 $ à plus de 550 $ (du niveau 500 aux sièges du niveau 100)

: de 250 $ à plus de 550 $ (du niveau 500 aux sièges du niveau 100) Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : de 268 $ à plus de 650 $ (du niveau 300 aux sièges du niveau 100)

Consultez régulièrement le portail officiel de billetterie de la NFL et les sites des équipes pour obtenir des informations supplémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Philadelphia Eagles contre Houston Texans : tout ce qu’il faut savoir

Philadelphia Eagles PHI Forme Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Tous les matches Tous les matches Philadelphia Eagles PHI 11 19 New York Giants NYG D Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI D Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL D Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR D Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI D Matchs joués 5 Points obtenus 73 Tous les matches Tous les matches Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU D Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU V Houston Texans HOU 21 27 New York Giants NYG D Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU V Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU V Matchs joués 5 Points obtenus 149

Face à face Nul 5 0 0 USA NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FDM USA NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FDM USA NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FDM USA NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FDM USA NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FDM 150 Points obtenus 102

Chicago Bears contre Green Bay Packers : tout ce qu’il faut savoir

Chicago Bears CHI Forme Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Tous les matches Tous les matches Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI V Chicago Bears CHI 30 24 New England Patriots NE V Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI V Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI D Matchs joués 5 Points obtenus 129 Tous les matches Tous les matches Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN D New England Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB V Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR V Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB D Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL V Matchs joués 5 Points obtenus 122

Face à face Nul 3 0 2 USA NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FDM USA NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FDM USA NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FDM USA NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FDM USA NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FDM 105 Points obtenus 124

Denver Broncos contre Buffalo Bills : tout ce qu’il faut savoir

Denver Broncos DEN Forme Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Tous les matches Tous les matches Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN V Matchs joués 5 Points obtenus 124 Tous les matches Tous les matches New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF V Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Matchs joués 5 Points obtenus 160

Face à face Nul 2 0 3 USA NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FDM USA NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FDM USA NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FDM USA NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FDM USA NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FDM 98 Points obtenus 173

Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : tout ce qu’il faut savoir

Seattle Seahawks SEA Forme Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Tous les matches Tous les matches Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA V Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ V Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA D Matchs joués 5 Points obtenus 89 Tous les matches Tous les matches Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA V Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC V Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA V Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ D Matchs joués 5 Points obtenus 129