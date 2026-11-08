La première édition du Rugby Nations Championship approche de son dénouement, avec un week-end de finales inédit prévu du 27 au 29 novembre (du vendredi au dimanche) à l’Allianz Stadium de Twickenham.

La demande sera forte, alors ne tardez pas : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Ce nouveau tournoi remplace les matches amicaux isolés par un classement de championnat à fort enjeu et répartit douze des meilleures nations du rugby mondial en deux groupes géographiques.

Quelle que soit leur place à l’issue de la phase de groupes, les douze équipes joueront lors du week-end des finales. GOAL vous donne toutes les dernières informations pour acheter vos billets pour le World Rugby Nations Championship 2026 : où les trouver, combien ils coûtent et bien plus encore.

Quand aura lieu le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Après la phase de groupes du Nations Championship 2026, le week-end des finales se tiendra du vendredi 27 au dimanche 29 novembre à l’Allianz Stadium de Twickenham, à Londres. La grande finale, qui désignera le champion de la compétition, aura lieu le dimanche 29 novembre à 16 h 40 (GMT).

Date (et heure locale) Match Billets Ven. 27 nov. (16 h 40) 11e place : à déterminer contre à déterminer Billets Ven. 27 nov. (20 h 10) 5e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 nov. (13 h 10) 9e place : à déterminer contre à déterminer Billets Sam. 28 nov. (16 h 40) 3e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 nov. (13 h 10) 7e place : à déterminer contre à déterminer Billets Dim. 29 nov. (16 h 40) Finale : à déterminer contre à déterminer Billets

Comment acheter des billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

La billetterie des six matches de la phase finale organisés à l’Allianz Stadium de Twickenham est gérée de manière centralisée par le site officiel du Nations Championship Rugby et son partenaire billetterie, Ticketmaster.

Les billets pour la compétition ont d’abord été mis en vente selon le type de match et les différentes périodes de priorité :

Préventes pour les clubs et les détenteurs de debentures : Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026.

: Les toutes premières périodes de vente, réservées aux groupes prioritaires tels que les détenteurs de debentures et les clubs membres, ont débuté en janvier 2026. Vente générale pour le week-end des finales : Les billets pour le week-end de clôture à l’Allianz Stadium ont été mis en vente auprès du grand public en mars 2026.

Les supporters qui souhaitent obtenir des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le week-end des finales du World Rugby Nations Championship 2026 ?

Pour les journées comprenant chacune deux matches, ainsi que pour les forfaits couvrant plusieurs jours du week-end des finales, les catégories tarifaires officielles sont les suivantes :

Deux matches du vendredi 27 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 20 £ à 125 £.

: Les billets pour la journée coûtent de 20 £ à 125 £. Deux matches du samedi 28 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 40 £ à 180 £.

: Les billets pour la journée coûtent de 40 £ à 180 £. Deux matches du dimanche 29 novembre : Les billets pour la journée coûtent de 125 £ à 280 £.

: Les billets pour la journée coûtent de 125 £ à 280 £. Forfaits couvrant plusieurs jours (2 ou 3 jours) : Ils offrent des réductions progressives de 10 % à 15 %. Par exemple, un forfait adulte de 3 jours coûte de 242 £ à 514 £.

À l’approche de l’événement, consultez le site officiel de la compétition et les sites nationaux des équipes pour obtenir des informations complémentaires. Vérifiez également les disponibilités sur les sites de revente tels que StubHub.

Offres premium et billets avec prestations d’hospitalité pour le World Rugby Nations Championship 2026

Dans le rugby à XV, les prestations d’hospitalité désignent des formules haut de gamme pour les jours de match, qui vont au-delà de ce qu’offre un billet classique.

Ces formules peuvent simplement donner accès à des salons et à des bars avant le match pour profiter de l’ambiance, ou proposer différentes options de restauration, du buffet au repas à plusieurs services, voire des suites privées pour un nombre limité d’invités.

Les forfaits et billets officiels peuvent être achetés directement auprès des canaux agréés :

Réservation directe en ligne : Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes.

: Vous pouvez réserver des forfaits sur le portail officiel de billetterie du Nations Championship ainsi que sur les sites des différentes équipes. Prestataires officiels de services d’hospitalité : L’agent exclusif de l’Allianz Stadium chargé de ces prestations gère également l’attribution des forfaits premium. Vous pouvez consulter le contenu de chaque offre et réserver sur le site de Keith Prowse.

Quelles équipes participent au World Rugby Nations Championship 2026 ?

Le tournoi réunit 12 des meilleures équipes du monde, réparties en deux groupes géographiques de six :

Équipes de l’hémisphère Nord Équipes de l’hémisphère Sud Angleterre Argentine France Australie Irlande Fidji Italie Japon Écosse Nouvelle-Zélande Pays de Galles Afrique du Sud

Quel est le format du World Rugby Nations Championship ?

Au lieu de disputer plusieurs tests contre un même adversaire, chaque pays affronte une fois les six équipes de l’autre groupe géographique, lors de deux périodes distinctes :

La série estivale (journées 1 à 3) : Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur.

: Disputée en juillet. Les équipes de l’hémisphère Nord se sont rendues dans le Sud pour jouer leurs matches à l’extérieur. La série automnale (journées 4 à 6) : Disputée en novembre. La situation s’inverse et les équipes de l’hémisphère Sud se rendent dans le Nord pour jouer les trois dernières journées dans des stades européens emblématiques.

Le classement : même si les équipes n’affrontent que des adversaires de l’autre groupe, leurs résultats et leurs points de bonus sont comptabilisés dans le classement de leur propre hémisphère. Par exemple, les équipes du Tournoi des Six Nations sont classées les unes par rapport aux autres selon leurs performances contre les équipes du Sud.

Week-end des finales

Le dénouement aura lieu à l’Allianz Stadium de Twickenham, lors d’un seul grand week-end à la fin du mois de novembre.

Les douze équipes se rendront à Londres pour disputer un match de classement contre l’équipe ayant terminé à la même place dans l’autre groupe.