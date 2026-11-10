La Supercoupe d’Espagne change de pays. Après cinq années fantastiques en Arabie saoudite, le prochain tournoi se tiendra en Turquie du 2 au 6 février 2027. Les plus grands clubs espagnols joueront dans trois des enceintes les plus emblématiques du football européen, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Le plateau réunit Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, tous en lice pour le titre. Tenant du titre, Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid lors de la première demi-finale, le 2 février. La Real Sociedad rencontrera le Real Madrid dans l’autre demi-finale, le 3 février. Les vainqueurs de ces deux rencontres s’affronteront en finale le 6 février.

Qui soulèvera le premier trophée espagnol de la saison à Istanbul ? GOAL vous présente les dernières informations sur la billetterie de la Supercoupe d’Espagne 2027, notamment comment obtenir des places et à quel prix elles pourraient être proposées.

Quand aura lieu la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera en Turquie du mardi 2 au samedi 6 février 2027. Ce sera la première fois que le tournoi quittera son créneau habituel de janvier.

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Mardi 2 février 2027 Première demi-finale : Barcelone contre l’Atlético de Madrid Billets Stade Şükrü Saracoğlu (Istanbul) Mercredi 3 février 2027 Deuxième demi-finale : Real Sociedad contre Real Madrid Billets Stade Beşiktaş (Istanbul) Samedi 6 février 2027 Finale : affiche à déterminer Billets Rams Park (Istanbul)

Où se jouera la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les trois matches de la Supercoupe d’Espagne 2027, les deux demi-finales et la finale, se joueront dans trois stades différents d’Istanbul :

Stade Şükrü Saracoğlu (première demi-finale)

Le stade Şükrü Saracoğlu, actuellement appelé Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex pour des raisons de sponsoring, est l’une des enceintes de football les plus mythiques et les plus intimidantes d’Europe, avec une riche histoire. Ses fervents supporters le surnomment souvent « le Temple ».

Située dans le quartier animé de Kadıköy, sur la rive asiatique d’Istanbul, cette enceinte entièrement pourvue de sièges, d’une capacité de 47 430 à 50 530 places, accueille le géant omnisports turc Fenerbahçe depuis son ouverture en 1908.

Stade Beşiktaş (deuxième demi-finale)

Le stade Beşiktaş, également appelé stade Tüpraş, est une enceinte sportive moderne située au cœur d’Istanbul, au bord du pittoresque détroit du Bosphore. Son emplacement, avec vue sur les eaux qui séparent l’Europe de l’Asie, est largement considéré comme l’un des plus beaux au monde pour un stade. Il peut accueillir environ 42 684 supporters et est le stade du Beşiktaş depuis 2016.

Rams Park (finale)

Le RAMS Park est un stade de football de classe mondiale situé dans le quartier de Seyrantepe, dans le district de Sarıyer, sur la rive européenne d’Istanbul. Il accueille Galatasaray depuis son ouverture en 2011 et possède une capacité de 53 978 places.

L’ancien stade de Galatasaray, le stade Ali Sami Yen, utilisé pendant plus de 60 ans et réputé pour son atmosphère incroyablement intense, était apparemment au bord de l’effondrement. Une catastrophe majeure aurait pu s’y produire s’il était resté en service.

Comment acheter des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

La Supercoupe d’Espagne est organisée par la Fédération royale espagnole de football (RFEF). Pour acheter des billets officiels, surveillez les canaux suivants :

La liste d’attente officielle : La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle pour la billetterie. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 afin de bénéficier d’un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant l’ouverture de la vente au grand public.

: La RFEF s’est associée à « Fever » pour lancer une liste d’attente officielle pour la billetterie. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente officielle de la Supercoupe d’Espagne 2027 afin de bénéficier d’un accès exclusif à la prévente et de recevoir le calendrier des matches ainsi que des alertes sur les prix avant l’ouverture de la vente au grand public. Le site officiel de la fédération : La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF.

: La vente au grand public sera ensuite lancée directement sur le site de la RFEF. Les portails des clubs : Les équipes participantes, le Real Madrid, Barcelone, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad, recevront également chacune un quota officiel de billets destiné à leurs supporters. Les membres des clubs, les « socios », pourront consulter les billetteries officielles de leurs clubs à l’approche de l’événement.

La RFEF n’a pas encore annoncé la date exacte d’ouverture de la vente au grand public. Lors des précédentes éditions, les billets officiels de la Supercoupe d’Espagne ont généralement été mis en vente à l’approche du tournoi, quelques semaines avant le coup d’envoi.

L’édition 2027 se déroulant début février, la mise en vente des billets pour le grand public est attendue vers la fin décembre 2026 ou en janvier 2027.

Outre la vente directe sur les billetteries officielles, les supporters peuvent également acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les tarifs officiels des billets pour la Supercoupe d’Espagne 2027 à Istanbul n’ont pas encore été publiés. La Fédération royale espagnole de football (RFEF) annonce généralement les périodes de vente officielles, les différentes catégories de places et leurs prix nominaux à l’approche du tournoi.

À titre de comparaison, lors des récentes éditions en Arabie saoudite, les billets officiels les moins chers coûtaient environ 25 $ pour les demi-finales et 47 $ pour la finale. Les prix grimpaient nettement pour les meilleures places en tribune basse et les espaces VIP.

Surveillez les sites officiels de la RFEF et des clubs pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur la Supercoupe d’Espagne

Il s’agira de la 43e édition de la Supercoupe d’Espagne, compétition annuelle réunissant les vainqueurs et les finalistes de la Liga et de la Coupe du Roi de la saison précédente. Depuis 2020, elle se dispute sous la forme d’un tournoi à quatre équipes. L’édition 2027 sera la première organisée en Turquie.

Barcelone se rendra à Istanbul en tenant du titre et en favori. Le club catalan a décroché son 16e sacre, un record, en janvier 2026, en battant le Real Madrid en finale à Djeddah. C’était sa troisième victoire dans un Clasico en Supercoupe en quatre ans. Barcelone est qualifié en tant que champion de Liga, tandis que le Real Madrid participe en tant que vice-champion.

La nouveauté cette année vient de la Coupe du Roi. La Real Sociedad a créé la surprise face à l’Atlético de Madrid lors de la finale 2026, s’imposant 4-3 aux tirs au but après prolongation pour remporter sa quatrième Coupe du Roi. Les deux finalistes ont ainsi obtenu leur billet pour Istanbul. Le tournoi réunira donc, fait rare, quatre poids lourds, sans l’Athletic Bilbao ni outsider moins bien classé.

Le tirage des demi-finales apporte lui aussi son lot d’intrigue. Le format oppose le vainqueur de la Coupe du Roi au vice-champion de Liga : la Real Sociedad aura donc l’occasion de se mesurer au Real Madrid, tandis que Barcelone affrontera l’Atlético de Madrid pour une place en finale. Un Clasico en finale reste possible, mais, pour la première fois depuis des années, il est loin d’être garanti.

Qui participe à la Supercoupe d’Espagne 2027 ?

Les quatre clubs savent ce qu’il faut pour remporter le trophée. Voici les participants et leur palmarès en Supercoupe d’Espagne :