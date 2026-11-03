La Supercoupe d’Arabie saoudite prend la direction du Koweït pour un tournoi à quatre équipes qui promet des affiches explosives entre Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Qadsiah et Al-Kholood, tous en quête d’un premier trophée de la saison. Organisée pour la première fois en 2013, la compétition est passée d’un traditionnel rendez-vous d’ouverture de saison à un tournoi à élimination directe de haut niveau, disputé dans des enceintes de premier plan à travers le monde.

GOAL a rassemblé toutes les informations essentielles sur les matches et les plateformes de réservation vérifiées pour vous aider à obtenir vos places dès maintenant, avant qu’elles ne soient épuisées.

Quand se déroule la Supercoupe d’Arabie saoudite ?

La 13e édition de la Supercoupe d’Arabie saoudite se déroule du 19 au 23 décembre au Koweït, avec deux demi-finales très attendues et une grande finale.

Date et heure Match Lieu Billets Samedi 19 décembre 2026, 20 h Al-Qadsiah contre Al-Ahli (demi-finale 1) Stade international Jaber Al-Ahmad, Koweït Billets Dimanche 20 décembre 2026, 20 h Al-Nassr contre Al-Kholood (demi-finale 2) Stade international Jaber Al-Ahmad, Koweït Billets Mercredi 23 décembre 2026, 20 h Finale : vainqueur de la demi-finale 1 contre vainqueur de la demi-finale 2 Stade international Jaber Al-Ahmad, Koweït Billets

Où acheter des billets pour la Supercoupe d’Arabie saoudite ?

Les billets officiels pour la Supercoupe d’Arabie saoudite sont vendus en ligne sur Webook, la billetterie officielle désignée pour le tournoi au Koweït. La vente initiale comprend des contingents de billets destinés au grand public dans les catégories de places standard, ainsi que des forfaits donnant accès à l’ensemble du tournoi.

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente comme Grintahub offrent une autre possibilité de trouver des places à la dernière minute. Grintahub permet aux supporters d’acheter et d’échanger des places vérifiées directement auprès d’autres supporters qui ne peuvent plus assister aux matches.

Combien coûtent les billets pour la Supercoupe d’Arabie saoudite ?

Sur Webook, les billets officiels destinés au grand public sont proposés à partir d’environ 120 SAR (10 KWD) pour une demi-finale, tandis que les forfaits couvrant les deux demi-finales et la finale débutent autour de 305 SAR (25 KWD).

Si les contingents officiels destinés au grand public sont épuisés, des plateformes de revente comme Grintahub offrent une autre possibilité de trouver des places à la dernière minute. Sur le marché secondaire, les billets mis en vente sont proposés à partir d’environ 150 SAR, selon le prix fixé par le vendeur et les catégories disponibles.

Tout savoir sur la Supercoupe d’Arabie saoudite