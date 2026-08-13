Comment acheter des billets pour la Coupe d'Afrique des nations féminine 2026 : prix, calendrier, dates et plus encore

La Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 approche de son dénouement haletant, et il est encore temps de prendre part à l’événement. Le Maroc accueille la CAN féminine pour une troisième édition consécutive sans précédent, et le tournoi a déjà offert l’une de ses histoires les plus marquantes, avec le Malawi, novice dans la compétition, devenu seulement le troisième pays à atteindre les demi-finales dès sa première participation dans l’histoire du tournoi.

Le Cameroun a déjà validé sa place pour la finale de dimanche après avoir éliminé le pays hôte, le Maroc, aux tirs au but lors de la première demi-finale, mettant fin aux espoirs des Lionnes de l’Atlas de remporter un premier titre à domicile. Le Malawi affronte l’Algérie dans la seconde demi-finale pour le droit de les rejoindre, les deux nations visant une toute première apparition en finale de la CAN féminine.

Avec une qualification directe pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027 au Brésil en jeu à chaque étape de la phase à élimination directe, l’enjeu a rarement été aussi élevé. GOAL vous présente toutes les dernières informations sur la billetterie pour les dernières étapes de la CAN féminine 2026, notamment où acheter vos places, combien elles coûtent, et bien plus encore.

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Quand a lieu la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 ?

La Coupe d’Afrique des nations féminine se déroule du 26 juillet au 16 août 2026. Les 40 matches du tournoi se jouent dans cinq stades répartis dans deux villes marocaines, Rabat et Casablanca.

La phase de groupes et les quarts de finale étant terminés, voici ce qu’il reste au programme :

Date Phase Affiche (coup d’envoi heure locale) Stade (ville) Billets mer. 12 août Demi-finale 2 Algérie vs Malawi (18h) Stade olympique (Rabat) Billets jeu. 13 août Qualification barrage pour la troisième place 1 Perdant QF2 vs Perdant QF3 (18h) Stade Larbi Zaouli (Casablanca) Billets jeu. 13 août Qualification barrage pour la troisième place 2 Perdant QF1 vs Perdant QF4 (21h) Casablanca Billets dim. 16 août Finale Cameroun vs Vainqueur SF2 (20h) Rabat (stade à confirmer entre Moulay El Hassan et Prince Moulay Abdellah) Billets

Le Cameroun a assuré sa place dans une quatrième finale de CAN féminine en battant le Maroc 3-1 aux tirs au but après un match nul 0-0 lors de la première demi-finale. Les deux nations éliminées en quarts de finale dans chaque moitié du tableau s’affronteront également le 13 août pour une place dans le tournoi de barrage intercontinental de la FIFA, offrant à l’Afrique une possibilité d’envoyer jusqu’à six équipes à la Coupe du monde de l’année prochaine au Brésil.

Comment acheter des billets pour la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026

Les supporters peuvent acheter des billets pour la Coupe d’Afrique des nations féminine via le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF) depuis l’ouverture, fin juillet, d’une phase de prévente réservée aux détenteurs d’une carte Visa, suivie de la mise en vente grand public une fois cette fenêtre exclusive refermée.

En outre, les fans peuvent acheter des billets pour les matches de la Coupe d’Afrique des nations féminine sur le marché secondaire. Ticombo est l’un des principaux vendeurs pour celles et ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs, offrant une option fiable aux supporters qui espèrent assister aux dernières étapes du tournoi.

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Combien coûtent les billets pour la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 ?

Pour les fans qui achètent leurs billets via le site officiel de la CAF, les prix varient selon le stade de la compétition et la catégorie de placement, suivant une structure tarifaire par paliers similaire à celle des éditions précédentes, avec des billets de phase de groupes plus abordables que ceux des matches à élimination directe.

À mesure que le tournoi se rapproche de la finale, les prix des billets restants pour la demi-finale, les barrages et la finale sont plus élevés, les catégories premium pour la finale à Rabat affichant les tarifs les plus élevés de tout le tournoi.

Il peut être utile de consulter les revendeurs secondaires, comme Ticombo, si vous avez du mal à acheter des billets pour les matches restants, car les contingents officiels pour les demi-finales et la finale devraient être très demandés.

Les supporters qui envisagent de passer par des revendeurs secondaires doivent faire preuve de prudence, les vendeurs non officiels comportant des risques liés à l’authenticité, à la validité du transfert et à des prix gonflés. Il est important de s’appuyer uniquement sur des plateformes réputées, offrant de solides garanties aux acheteurs et des politiques de remboursement claires.

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Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 ?

Au total, 39 nations membres de la CAF ont pris part aux qualifications de la 16e édition du tournoi, avec 16 nations finalement engagées, dont le Maroc, pays hôte, soit le plus grand plateau de l’histoire de la compétition après son passage de 12 à 16 équipes. Le Cap-Vert et le Malawi ont fait leurs débuts dans le tournoi, le parcours du Malawi jusqu’aux demi-finales s’imposant comme l’une des plus grandes histoires d’outsider de la compétition.

Les 16 équipes qualifiées pour la CAN féminine 2026 étaient :

Groupe A : Maroc, Zambie, Sénégal, Algérie

Groupe B : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

Groupe C : Nigeria, Cameroun, Malawi, Égypte

Groupe D : Ghana, Mali, Bénin, Kenya

Où se déroule la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 ?

Le tournoi se déroule au Maroc pour une troisième édition consécutive sans précédent, une première pour une nation hôte dans l’histoire de la compétition. Le Maroc avait atteint la finale à domicile en 2022 et en 2025, échouant de peu à chaque fois dans sa quête du titre, avant d’être éliminé cette fois en demi-finale par le Cameroun, mettant fin à sa tentative de soulever enfin le trophée devant son public.

Le tournoi était initialement prévu en mars et avril 2026 avant d’être reporté à sa fenêtre actuelle de juillet à août, avec de brèves spéculations selon lesquelles l’Afrique du Sud pourrait reprendre l’organisation avant que la CAF ne confirme le maintien du Maroc.

Quelle est la liste des stades de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 ?

Ville Stade Capacité Rabat Stade Moulay El Hassan 22 000 Rabat Stade olympique 21 000 Rabat Stade Al Madina 18 000 Casablanca Stade Larbi Zaouli 20 000 Casablanca Stade Moulay Rachid 25 000

Des matches devaient initialement aussi se jouer à Fès, mais ces affiches ont ensuite été déplacées à Casablanca à mesure que le calendrier du tournoi était finalisé. La finale se jouera soit au stade Moulay El Hassan, soit au stade Prince Moulay Abdellah, plus grand, d’une capacité de 69 500 places, à Rabat, qui a également accueilli la finale de la Coupe d’Afrique des nations masculine cette année.