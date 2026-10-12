La plus prestigieuse compétition de clubs du football sud-américain entre dans sa phase décisive. La Copa Libertadores 2026, 67e édition de la principale compétition de la CONMEBOL, se dispute en demi-finales en octobre, avant une finale sur un seul match le 28 novembre à l’emblématique Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Que vous cherchiez des places pour les demi-finales retour, où tout se jouera, ou que vous prépariez un voyage à Montevideo pour la finale, voici tout ce qu’il faut savoir : les prochains matches, la disponibilité des billets, les prix à prévoir et le format de la compétition.

Prochains matches et billets de la Copa Libertadores 2026

Calendrier des demi-finales et de la finale

Après les huitièmes et les quarts de finale, quatre grands clubs du continent restent en lice pour le trophée :

Fluminense contre Palmeiras

Match aller : 14 octobre 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Match retour : 21 octobre 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata contre Flamengo

Match aller : 15 octobre 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Match retour : 22 octobre 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Finale de la Copa Libertadores

Date : 28 novembre 2026

Lieu : Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Comment acheter des billets pour la Copa Libertadores 2026

La vente officielle des billets pour les confrontations à élimination directe en deux manches est gérée directement par chaque club recevant, par l’intermédiaire de ses partenaires de billetterie officiels. Les membres du club bénéficient de périodes de vente prioritaires.

Pour la finale sur un seul match à Montevideo, la CONMEBOL met en vente des contingents de billets destinés au grand public dans les secteurs neutres et ceux attribués aux finalistes.

Pour les voyageurs internationaux, les supporters visiteurs ou les fans qui souhaitent obtenir des places haut de gamme sans attendre les courtes périodes de vente des clubs, les plateformes de revente offrent la solution la plus souple.

Des plateformes de revente fiables proposent des billets vérifiés pour tous les matches à élimination directe restants et pour la finale du 28 novembre.

Combien coûtent les billets pour la Copa Libertadores 2026 ?

Les prix officiels de la finale 2026 n’ont pas encore été confirmés. La CONMEBOL annonce généralement les catégories de billets pour la finale une fois les zones réservées au protocole et les contingents attribués aux finalistes définis, habituellement quelques semaines après les demi-finales. À titre indicatif, les prix par catégorie lors de récentes finales de la Copa Libertadores étaient les suivants :

Catégorie 1 : environ 320 $

Catégorie 2 : environ 200 $

Catégorie 3 : environ 95 $

Chaque club finaliste gère également son propre contingent de billets et ses tarifs pour les secteurs réservés à ses supporters. Les prix peuvent donc varier selon les deux équipes qui se qualifieront pour la finale à Montevideo. Les prix des billets pour les quarts de finale et les demi-finales sont généralement fixés par le club recevant et varient selon l’adversaire et le stade. Ils vont habituellement des billets d’entrée générale à petit prix aux places haut de gamme proposées bien au-dessus de leur valeur faciale sur le marché de la revente.

Le format de la Copa Libertadores 2026 expliqué

La Copa Libertadores se déroule en huit phases et s’étend sur presque toute l’année civile du football :

Premier, deuxième et troisième tours de qualification (de février à mars) : les clubs les moins bien classés de Bolivie, d’Équateur, du Paraguay, du Pérou, d’Uruguay et du Venezuela se sont disputé les dernières places en phase de groupes. Phase de groupes (d’avril à mai) : 32 équipes réparties en huit groupes de quatre, avec des matches aller-retour. Les deux premières de chaque groupe se sont qualifiées. Huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales (d’août à octobre) : des confrontations à élimination directe en deux manches, avec des têtes de série déterminées par les résultats de la phase de groupes. Finale (novembre) : un seul match sur terrain neutre, à l’Estadio Centenario de Montevideo en 2026.

Le Brésil et l’Argentine fournissent le plus de clubs, avec respectivement huit et sept représentants, ce qui reflète leur force persistante dans la compétition continentale. Independiente détient le record de titres en Copa Libertadores pour un club argentin, tandis que les clubs brésiliens ont remporté les sept dernières éditions consécutivement.