L’Abu Dhabi HSBC Championship est l’un des rendez-vous majeurs du calendrier mondial de golf. Il ouvre les prestigieux play-offs du DP World Tour. Organisé depuis 2022 sur le parcours de Yas Links Abu Dhabi, cet événement des Rolex Series jouit d’un prestige qui remonte à sa création en 2006.
La compétition accueille les 70 meilleurs golfeurs disponibles au classement de la Race to Dubai, dans une lutte intense pour les honneurs de fin de saison. Des stars mondiales comme Rory McIlroy et Tommy Fleetwood jouent régulièrement sur ce parcours de bord de mer.
GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour réserver vos billets dès maintenant et ne rien manquer de la compétition.
Quand se déroule l’Abu Dhabi HSBC Championship ?
Date et heure
Épreuve
Lieu
Billets
Jeudi 5 novembre 2026, 7 h 00
Abu Dhabi HSBC Championship : 1er tour
Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis
Vendredi 6 novembre 2026, 7 h 00
Abu Dhabi HSBC Championship : 2e tour
Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis
Samedi 7 novembre 2026, 7 h 00
Abu Dhabi HSBC Championship : 3e tour
Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis
Dimanche 8 novembre 2026, 7 h 00
Abu Dhabi HSBC Championship : dernier tour
Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis
Où acheter des billets pour l’Abu Dhabi HSBC Championship ?
Les billets officiels pour l’Abu Dhabi HSBC Championship sont proposés directement sur la plateforme de billetterie officielle du DP World Tour et sur Ticketmaster UAE. Les spectateurs peuvent obtenir leurs billets en ligne en s’inscrivant pour les journées de leur choix.
Si les billets d’entrée générale ne sont plus disponibles sur les canaux officiels, Ticombo constitue une solution lorsque les billets affichés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme de revente permet d’acheter des billets proposés par des spectateurs qui ne peuvent plus se rendre sur place.
Combien coûtent les billets pour l’Abu Dhabi HSBC Championship ?
Assister à une compétition de golf de classe mondiale aux Émirats arabes unis est accessible à tous les budgets. Sur le site de billetterie officiel du DP World Tour, les billets standard d’entrée générale commencent à 0 AED : l’accès au parcours est donc entièrement gratuit pour les spectateurs qui s’inscrivent en ligne à l’avance. Les billets Ticket+, qui donnent accès à des plateformes d’observation surélevées et comprennent des bons pour des boissons, sont proposés à partir de 175 AED.
Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix commencent généralement autour de 150 AED, selon la journée. Si les billets d’entrée générale officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo offrent une autre possibilité pour obtenir des places à la dernière minute.
Tout savoir sur l’Abu Dhabi HSBC Championship
Organisé pour la première fois en 2006, l’Abu Dhabi HSBC Championship est devenu l’un des tournois les plus importants du golf mondial. Longtemps disputé à l’Abu Dhabi Golf Club, avec son emblématique trophée en forme de faucon, il s’est installé en 2022 sur le parcours de Yas Links, conçu par Kyle Phillips sur l’île de Yas.
Membre des prestigieuses Rolex Series, le tournoi constitue la première étape des play-offs du DP World Tour. Son plateau est limité aux 70 meilleurs joueurs disponibles au classement de la Race to Dubai, ce qui garantit une compétition intense sans élimination à mi-parcours. Des têtes d’affiche comme Rory McIlroy et Tommy Fleetwood, ainsi que d’anciens vainqueurs de tournois majeurs, s’affrontent sur 72 trous pour engranger de précieux points en fin de saison.
Voici ce qu’il faut savoir pour préparer votre visite au tournoi :
- Entrée générale et réservation à l’avance : les spectateurs peuvent s’inscrire à l’avance sur le site officiel du DP World Tour pour obtenir des billets gratuits d’entrée générale. Chaque compte permet de réserver jusqu’à quatre billets gratuits par jour, téléchargeables directement dans un portefeuille mobile.
- Expérience Ticket+ : conçue pour les spectateurs à la recherche de plus de confort, elle comprend une entrée prioritaire, l’accès à des tribunes réservées avec vue sur les trous principaux, ainsi que des bons de restauration et de boissons.
- Formules d’hospitalité : les visiteurs en quête de luxe peuvent réserver une place au Championship Chalet, qui surplombe le green du 18e trou. Les billets d’hospitalité commencent à 1 600 AED par personne et donnent accès à des espaces privés climatisés, à une restauration gastronomique tout au long de la journée et à des boissons à volonté.
- Village des spectateurs et animations : le Championship Village propose des activités familiales, des espaces de golf pour les enfants, des camions de restauration aux cuisines du monde et des concerts après la fin du jeu chaque après-midi.
- Transport et stationnement : des navettes gratuites circulent régulièrement entre les parkings publics désignés de l’île de Yas et les entrées principales du parcours, facilitant l’accès pour tous les détenteurs de billets.