L’Abu Dhabi HSBC Championship est l’un des rendez-vous majeurs du calendrier mondial de golf. Il ouvre les prestigieux play-offs du DP World Tour. Organisé depuis 2022 sur le parcours de Yas Links Abu Dhabi, cet événement des Rolex Series jouit d’un prestige qui remonte à sa création en 2006.

La compétition accueille les 70 meilleurs golfeurs disponibles au classement de la Race to Dubai, dans une lutte intense pour les honneurs de fin de saison. Des stars mondiales comme Rory McIlroy et Tommy Fleetwood jouent régulièrement sur ce parcours de bord de mer.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles pour réserver vos billets dès maintenant et ne rien manquer de la compétition.

Quand se déroule l’Abu Dhabi HSBC Championship ?

Date et heure Épreuve Lieu Billets Jeudi 5 novembre 2026, 7 h 00 Abu Dhabi HSBC Championship : 1er tour Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis Billets Vendredi 6 novembre 2026, 7 h 00 Abu Dhabi HSBC Championship : 2e tour Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis Billets Samedi 7 novembre 2026, 7 h 00 Abu Dhabi HSBC Championship : 3e tour Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis Billets Dimanche 8 novembre 2026, 7 h 00 Abu Dhabi HSBC Championship : dernier tour Yas Links, Abou Dabi, Émirats arabes unis Billets

Où acheter des billets pour l’Abu Dhabi HSBC Championship ?

Les billets officiels pour l’Abu Dhabi HSBC Championship sont proposés directement sur la plateforme de billetterie officielle du DP World Tour et sur Ticketmaster UAE. Les spectateurs peuvent obtenir leurs billets en ligne en s’inscrivant pour les journées de leur choix.

Si les billets d’entrée générale ne sont plus disponibles sur les canaux officiels, Ticombo constitue une solution lorsque les billets affichés sur le site officiel sont épuisés. Cette plateforme de revente permet d’acheter des billets proposés par des spectateurs qui ne peuvent plus se rendre sur place.

Combien coûtent les billets pour l’Abu Dhabi HSBC Championship ?

Assister à une compétition de golf de classe mondiale aux Émirats arabes unis est accessible à tous les budgets. Sur le site de billetterie officiel du DP World Tour, les billets standard d’entrée générale commencent à 0 AED : l’accès au parcours est donc entièrement gratuit pour les spectateurs qui s’inscrivent en ligne à l’avance. Les billets Ticket+, qui donnent accès à des plateformes d’observation surélevées et comprennent des bons pour des boissons, sont proposés à partir de 175 AED.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix commencent généralement autour de 150 AED, selon la journée. Si les billets d’entrée générale officiels sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo offrent une autre possibilité pour obtenir des places à la dernière minute.

Tout savoir sur l’Abu Dhabi HSBC Championship

Organisé pour la première fois en 2006, l’Abu Dhabi HSBC Championship est devenu l’un des tournois les plus importants du golf mondial. Longtemps disputé à l’Abu Dhabi Golf Club, avec son emblématique trophée en forme de faucon, il s’est installé en 2022 sur le parcours de Yas Links, conçu par Kyle Phillips sur l’île de Yas.

Membre des prestigieuses Rolex Series, le tournoi constitue la première étape des play-offs du DP World Tour. Son plateau est limité aux 70 meilleurs joueurs disponibles au classement de la Race to Dubai, ce qui garantit une compétition intense sans élimination à mi-parcours. Des têtes d’affiche comme Rory McIlroy et Tommy Fleetwood, ainsi que d’anciens vainqueurs de tournois majeurs, s’affrontent sur 72 trous pour engranger de précieux points en fin de saison.

Voici ce qu’il faut savoir pour préparer votre visite au tournoi :