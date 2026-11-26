Pourquoi ne pas profiter encore davantage de la NFL pendant les fêtes en réservant vos billets dès aujourd’hui ? Quatre rencontres de la 16e semaine se joueront les 24 et 25 décembre, à commencer par Philadelphia Eagles contre Houston Texans le 24 décembre et jusqu’à Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams le 25 décembre.
Les stades qui accueillent ces matchs mettent aussi les fêtes à l’honneur avec des décorations de saison, de la musique festive, des accessoires de supporters sur le thème du Père Noël et des rassemblements d’avant-match par temps hivernal. Tout cela enrichit l’expérience. Alors qu’il ne restera que trois semaines de saison régulière, la course aux places en play-offs ajoutera également du piment aux rencontres.
La NFL et ses partenaires de diffusion font aussi régulièrement appel à de grandes stars de la musique pour des spectacles de Noël à la mi-temps, dans l’esprit du Super Bowl. Beyoncé avait notamment livré une prestation mémorable, surnommée « Beyoncé Bowl », lors du match Ravens-Texans en 2024, tout comme Snoop Dogg pendant la rencontre Lions-Vikings en 2025.
Les deux autres matchs du 25 décembre, disputés plus tôt dans la journée, opposeront Chicago Bears à Green Bay Packers et Denver Broncos à Buffalo Bills. GOAL vous présente toutes les informations sur les billets des matchs de Noël de la NFL, notamment où les acheter et combien ils coûtent.
Quel est le programme des matchs de Noël de la NFL 2026 ?
Date
Matchs (heure locale)
Billets
Stade (ville)
Jeudi 24 décembre
Philadelphia Eagles contre Houston Texans (20 h 15 ET)
Lincoln Financial Field (Philadelphie)
Vendredi 25 décembre
Chicago Bears contre Green Bay Packers (12 h CT)
Soldier Field (Chicago)
Vendredi 25 décembre
Denver Broncos contre Buffalo Bills (14 h 30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Vendredi 25 décembre
Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams (17 h 15 PT)
Lumen Field (Seattle)
Voici le reste du programme de la 16e semaine de NFL :
Date
Matchs (heure locale)
Billets
Stade (ville)
Dimanche 27 décembre
New Orleans Saints contre Arizona Cardinals (12 h CT)
Caesars Superdome (La Nouvelle-Orléans)
Dimanche 27 décembre
Miami Dolphins contre Los Angeles Chargers (13 h ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Dimanche 27 décembre
New York Jets contre New England Patriots (13 h ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Dimanche 27 décembre
Baltimore Ravens contre Cleveland Browns (13 h ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Dimanche 27 décembre
Las Vegas Raiders contre Tennessee Titans (13 h 05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Dimanche 27 décembre
Kansas City Chiefs contre San Francisco 49ers (15 h 25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Dimanche 27 décembre
Dallas Cowboys contre Jacksonville Jaguars (19 h 20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Dimanche 27 décembre
Pittsburgh Steelers contre Carolina Panthers (horaire à confirmer)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Dimanche 27 décembre
Minnesota Vikings contre Washington Commanders (horaire à confirmer)
U.S. Bank Stadium (Minneapolis)
Dimanche 27 décembre
Indianapolis Colts contre Cincinnati Bengals (horaire à confirmer)
Lucas Oil Stadium (Indianapolis)
Dimanche 27 décembre
Atlanta Falcons contre Tampa Bay Buccaneers (horaire à confirmer)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Lundi 28 décembre
Detroit Lions contre New York Giants (20 h 15 ET)
Ford Field (Détroit)
Comment acheter des billets pour les matchs de Noël de la NFL 2026 ?
Les billets officiels pour les trois matchs de la NFL prévus le jour de Noël 2026, ainsi que pour celui de la veille, ont été mis en vente dès le mois de mai, en même temps que le calendrier complet de la saison.
Vous pouvez acheter des places officielles directement auprès des partenaires de billetterie de la ligue : NFL Tickets, Ticketmaster NFL et SeatGeek NFL. Chaque franchise qui accueille un match gère sa billetterie principale sur son portail officiel hébergé par Ticketmaster.
Pour réserver des formules comprenant des billets, des prestations d’accueil avant le match et des nuits d’hôtel, vous pouvez passer par On Location, le fournisseur officiel de prestations d’accueil de la NFL.
Les billets peuvent également s’acheter sur le marché de la revente. StubHub compte parmi les principales plateformes permettant de trouver des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent obtenir des billets à la dernière minute.
Combien coûtent les billets pour les matchs de Noël de la NFL 2026 ?
Les billets officiels pour les matchs des 24 et 25 décembre 2026 coûtent environ de 46 $ à plus de 680 $, selon la rencontre et la catégorie de places :
- Philadelphia Eagles contre Houston Texans : de 46 $ à plus de 300 $ (des places debout au niveau 100 des tribunes)
- Chicago Bears contre Green Bay Packers : de 400 $ à plus de 680 $ (des niveaux 300/400 au niveau 100 des tribunes)
- Denver Broncos contre Buffalo Bills : de 250 $ à plus de 550 $ (du niveau 500 au niveau 100 des tribunes)
- Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : de 268 $ à plus de 650 $ (du niveau 300 au niveau 100 des tribunes)
Consultez le portail officiel de billetterie de la NFL et les sites des équipes pour obtenir des informations complémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.
Philadelphia Eagles contre Houston Texans : tout ce qu’il faut savoir
PHI - Forme
- Points obtenus
- 75
HOU - Forme
- Points obtenus
- 149
Face à face
Chicago Bears contre Green Bay Packers : tout ce qu’il faut savoir
CHI - Forme
- Points obtenus
- 143
GB - Forme
- Points obtenus
- 112
Face à face
Denver Broncos contre Buffalo Bills : tout ce qu’il faut savoir
DEN - Forme
- Points obtenus
- 139
BUF - Forme
- Points obtenus
- 149
Face à face
Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : tout ce qu’il faut savoir
SEA - Forme
- Points obtenus
- 89
LA - Forme
- Points obtenus
- 139