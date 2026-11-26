Pourquoi ne pas profiter encore davantage de la NFL pendant les fêtes en réservant vos billets dès aujourd’hui ? Quatre rencontres de la 16e semaine se joueront les 24 et 25 décembre, à commencer par Philadelphia Eagles contre Houston Texans le 24 décembre et jusqu’à Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams le 25 décembre.

Les stades qui accueillent ces matchs mettent aussi les fêtes à l’honneur avec des décorations de saison, de la musique festive, des accessoires de supporters sur le thème du Père Noël et des rassemblements d’avant-match par temps hivernal. Tout cela enrichit l’expérience. Alors qu’il ne restera que trois semaines de saison régulière, la course aux places en play-offs ajoutera également du piment aux rencontres.

La NFL et ses partenaires de diffusion font aussi régulièrement appel à de grandes stars de la musique pour des spectacles de Noël à la mi-temps, dans l’esprit du Super Bowl. Beyoncé avait notamment livré une prestation mémorable, surnommée « Beyoncé Bowl », lors du match Ravens-Texans en 2024, tout comme Snoop Dogg pendant la rencontre Lions-Vikings en 2025.

Les deux autres matchs du 25 décembre, disputés plus tôt dans la journée, opposeront Chicago Bears à Green Bay Packers et Denver Broncos à Buffalo Bills. GOAL vous présente toutes les informations sur les billets des matchs de Noël de la NFL, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quel est le programme des matchs de Noël de la NFL 2026 ?

Date Matchs (heure locale) Billets Stade (ville) Jeudi 24 décembre Philadelphia Eagles contre Houston Texans (20 h 15 ET) Billets Lincoln Financial Field (Philadelphie) Vendredi 25 décembre Chicago Bears contre Green Bay Packers (12 h CT) Billets Soldier Field (Chicago) Vendredi 25 décembre Denver Broncos contre Buffalo Bills (14 h 30 MT) Billets Empower Field at Mile High (Denver) Vendredi 25 décembre Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams (17 h 15 PT) Billets Lumen Field (Seattle)

Voici le reste du programme de la 16e semaine de NFL :

Date Matchs (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 27 décembre New Orleans Saints contre Arizona Cardinals (12 h CT) Billets Caesars Superdome (La Nouvelle-Orléans) Dimanche 27 décembre Miami Dolphins contre Los Angeles Chargers (13 h ET) Billets Hard Rock Stadium (Miami) Dimanche 27 décembre New York Jets contre New England Patriots (13 h ET) Billets MetLife Stadium (East Rutherford) Dimanche 27 décembre Baltimore Ravens contre Cleveland Browns (13 h ET) Billets M&T Bank Stadium (Baltimore) Dimanche 27 décembre Las Vegas Raiders contre Tennessee Titans (13 h 05 PT) Billets Allegiant Stadium (Las Vegas) Dimanche 27 décembre Kansas City Chiefs contre San Francisco 49ers (15 h 25 CT) Billets GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Dimanche 27 décembre Dallas Cowboys contre Jacksonville Jaguars (19 h 20 CT) Billets AT&T Stadium (Arlington) Dimanche 27 décembre Pittsburgh Steelers contre Carolina Panthers (horaire à confirmer) Billets Acrisure Stadium (Pittsburgh) Dimanche 27 décembre Minnesota Vikings contre Washington Commanders (horaire à confirmer) Billets U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Dimanche 27 décembre Indianapolis Colts contre Cincinnati Bengals (horaire à confirmer) Billets Lucas Oil Stadium (Indianapolis) Dimanche 27 décembre Atlanta Falcons contre Tampa Bay Buccaneers (horaire à confirmer) Billets Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Lundi 28 décembre Detroit Lions contre New York Giants (20 h 15 ET) Billets Ford Field (Détroit)

Comment acheter des billets pour les matchs de Noël de la NFL 2026 ?

Les billets officiels pour les trois matchs de la NFL prévus le jour de Noël 2026, ainsi que pour celui de la veille, ont été mis en vente dès le mois de mai, en même temps que le calendrier complet de la saison.

Vous pouvez acheter des places officielles directement auprès des partenaires de billetterie de la ligue : NFL Tickets, Ticketmaster NFL et SeatGeek NFL. Chaque franchise qui accueille un match gère sa billetterie principale sur son portail officiel hébergé par Ticketmaster.

Pour réserver des formules comprenant des billets, des prestations d’accueil avant le match et des nuits d’hôtel, vous pouvez passer par On Location, le fournisseur officiel de prestations d’accueil de la NFL.

Les billets peuvent également s’acheter sur le marché de la revente. StubHub compte parmi les principales plateformes permettant de trouver des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent obtenir des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour les matchs de Noël de la NFL 2026 ?

Les billets officiels pour les matchs des 24 et 25 décembre 2026 coûtent environ de 46 $ à plus de 680 $, selon la rencontre et la catégorie de places :

Philadelphia Eagles contre Houston Texans : de 46 $ à plus de 300 $ (des places debout au niveau 100 des tribunes)

: de 46 $ à plus de 300 $ (des places debout au niveau 100 des tribunes) Chicago Bears contre Green Bay Packers : de 400 $ à plus de 680 $ (des niveaux 300/400 au niveau 100 des tribunes)

: de 400 $ à plus de 680 $ (des niveaux 300/400 au niveau 100 des tribunes) Denver Broncos contre Buffalo Bills : de 250 $ à plus de 550 $ (du niveau 500 au niveau 100 des tribunes)

: de 250 $ à plus de 550 $ (du niveau 500 au niveau 100 des tribunes) Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : de 268 $ à plus de 650 $ (du niveau 300 au niveau 100 des tribunes)

Consultez le portail officiel de billetterie de la NFL et les sites des équipes pour obtenir des informations complémentaires, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Philadelphia Eagles contre Houston Texans : tout ce qu’il faut savoir

Face à face Nul 5 0 0 USA NFL Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 FDM USA NFL Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 FDM USA NFL Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 FDM USA NFL Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 FDM USA NFL Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 FDM 150 Points obtenus 102

Chicago Bears contre Green Bay Packers : tout ce qu’il faut savoir

Face à face Nul 3 0 2 USA NFL Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 FDM USA NFL Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 FDM USA NFL Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 FDM USA NFL Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 FDM USA NFL Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 FDM 105 Points obtenus 124

Denver Broncos contre Buffalo Bills : tout ce qu’il faut savoir

Face à face Nul 2 0 3 USA NFL Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 FDM USA NFL Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 FDM USA NFL Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 FDM USA NFL Preseason Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 FDM USA NFL Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 FDM 98 Points obtenus 173

Seattle Seahawks contre Los Angeles Rams : tout ce qu’il faut savoir