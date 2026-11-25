Après les reports et les changements de calendrier intervenus plus tôt dans la saison, près d’un an se sera écoulé depuis la dernière apparition des vedettes de la F1 au Moyen-Orient lorsqu’elles arriveront sur le circuit international de Lusail pour le Grand Prix du Qatar 2026, le dernier week-end de novembre (du 27 au 29). Ne manquez pas l’événement : réservez vos billets dès aujourd’hui.

Les passionnés de F1 en Asie attendent avec impatience le retour dans la région des pilotes les plus célèbres de la planète. Si Kimi Antonelli et McLaren ont dominé la majeure partie de la saison, Max Verstappen et Lando Norris ont haussé leur niveau récemment et chercheront à rester compétitifs jusqu’à la fin du championnat. Verstappen visera une remarquable quatrième victoire consécutive au Qatar en novembre.

Pour la troisième année consécutive, le Grand Prix du Qatar ouvrira un dernier enchaînement de deux courses en fin de saison. L’ultime épreuve de 2026, le Grand Prix d’Abou Dhabi, se tiendra une semaine plus tard, le 6 décembre, sur le circuit de Yas Marina. Il faudra ensuite patienter trois mois avant le début de la saison 2027 de F1.

Que vous cherchiez une place en tribune, un billet d’admission générale ou une expérience VIP, il existe des billets pour le Grand Prix du Qatar adaptés à tous les goûts et à tous les budgets. GOAL vous explique où acheter vos billets, combien ils coûtent et à quoi ressemble le programme de cette nouvelle venue de la F1 sur le circuit international de Lusail.

Quand aura lieu le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar 2026 se déroulera tout au long du week-end, du vendredi 27 au dimanche 29 novembre.

Date Heure locale Billets Circuit (lieu) Dimanche 29 novembre 19 h 00 (AST) Billets Circuit international de Lusail (Lusail)

Comment acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les fans peuvent acheter des billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 auprès de plusieurs vendeurs. Ils sont proposés sur la billetterie de la Formule 1, accessible directement depuis le site officiel de la F1, ainsi que sur celle du circuit international de Lusail, gérée directement par le circuit.

Pour trouver des places à la dernière minute, les fans peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité de leurs billets et leur réception à temps pour la course.

Combien coûtent les billets pour le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Les billets officiels pour adultes valables trois jours coûtent entre 600 QAR (environ 165 $ US) et 2 000 QAR (environ 548 $ US) pour les catégories standard du Grand Prix du Qatar 2026. Toutes les places standard en tribune et les entrées en zone debout sont proposées sous forme de billets numériques valables trois jours, du vendredi au dimanche.

Catégorie de billet et emplacement Prix pour trois jours : QAR ($ US) Caractéristiques des places Tribune principale (zones A/B, C/D, E/F) 2 000 QAR (548 $) Places numérotées et couvertes face à la ligne de départ et d’arrivée et à la voie des stands Tribune nord 1 500 QAR (411 $) Places couvertes situées au bout de la ligne droite principale Tribunes des virages 2, 3 et 16 1 000 QAR (274 $) Tribunes non couvertes donnant sur des virages où se joue une partie de l’action Admission générale (« Lusail Hill ») 600 QAR (165 $) Zones debout en plein air avec vue sur la piste

Consultez les sites officiels de la F1 et du circuit international de Lusail à l’approche de l’événement pour obtenir des informations supplémentaires. Vérifiez également les disponibilités sur les sites de revente comme StubHub.

Programme du week-end du Grand Prix du Qatar de F1 2026

Les essais, les qualifications et la course du Grand Prix du Qatar sont répartis sur trois jours, selon le programme suivant :

Date Séance Heure locale (AST) Vendredi 27 novembre Essais libres 1 16 h 30 Vendredi 27 novembre Essais libres 2 20 h 00 Samedi 28 novembre Essais libres 3 17 h 30 Samedi 28 novembre Qualifications 21 h 00 Dimanche 29 novembre Course 19 h 00

Où se déroule le Grand Prix du Qatar de F1 2026 ?

Le circuit international de Lusail se trouve juste à l’extérieur de la ville de Lusail, au nord de Doha, au Qatar.

La piste mesure 5,4 km et sa ligne droite principale s’étend sur 1 km. Le circuit a ouvert en 2004 et accueilli la première édition du Grand Prix moto du Qatar la même année.

En 2007, un éclairage extérieur permanent a été installé pour permettre au circuit d’accueillir des courses nocturnes. L’année suivante, le Grand Prix moto du Qatar 2008 est devenu la première course nocturne de l’histoire du MotoGP. La première édition du Grand Prix du Qatar de F1 s’est tenue en 2021. Avant la deuxième édition, en 2023, le circuit a été modernisé et sa capacité est passée de 8 000 à 52 000 places.

Lando Norris détient actuellement le record du tour à Lusail, avec un chrono de 1 min 22 s 384 établi au volant de sa McLaren lors du Grand Prix 2024.

À quoi s’attendre pour le Grand Prix du Qatar 2026 ?

Le Grand Prix du Qatar s’est tenu pour la première fois en novembre 2021 sur le circuit international de Lusail. En raison de la Coupe du monde de la FIFA 2022, il n’est revenu au calendrier de la F1 qu’en 2023, mais les organisateurs ont signé un accord pour l’y maintenir pendant au moins dix ans.

La course est l’une des quatre épreuves nocturnes du calendrier actuel de Formule 1, tout comme celle d’Abou Dhabi. L’éclairage de la piste et du panorama urbain rend le spectacle encore plus saisissant. Les températures sont aussi nettement plus fraîches la nuit, pour le plus grand bonheur de certains spectateurs.

Un billet pour le Grand Prix du Qatar ne donne pas seulement accès à l’action sur la piste : il permet aussi de profiter d’autres divertissements. Toutes les catégories de billets donnent accès aux concerts d’après-course, auxquels participent de grandes vedettes internationales de la musique. L’an dernier, Seal et Metallica étaient les têtes d’affiche.

Et si assister de près à l’un des temps forts de la saison de F1 ne suffit pas, vous pourrez également profiter de tout ce que la ville de Doha a à offrir.

C’est une ville dynamique et magnifique, dotée d’une riche culture, où les activités et les sites à découvrir ne manquent pas : restaurants gastronomiques, nombreux centres commerciaux, monuments remarquables, merveilles naturelles et bien plus encore.

Après avoir accueilli plusieurs événements majeurs ces dernières années, dont la Coupe du monde de la FIFA 2022, Doha s’est rapidement imposée comme une destination phare du Moyen-Orient pour les voyageurs amateurs de sport et de loisirs, avec des expériences adaptées à tous les budgets.

Les fans de F1 qui viendront assister à l’action sur la piste arriveront à Doha au moment idéal de l’année pour profiter d’autres activités dans les environs. De novembre à mars, la météo de la région se prête davantage aux excursions et aux sorties en plein air.