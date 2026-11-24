La plus prestigieuse compétition de clubs d'Amérique du Sud touche à son dénouement. La finale de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL, 67e édition du tournoi, oppose le grand club brésilien SE Palmeiras au géant argentin Estudiantes de La Plata lors d'un match unique à l'emblématique Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

GOAL fait le point sur le calendrier, les prix et les endroits où acheter dès maintenant des billets pour la Copa Libertadores 2026.

Finale de la Copa Libertadores 2026 : date et informations pratiques

Les demi-finales terminées, il ne reste qu'un match au calendrier de la Copa Libertadores 2026 :

Match Date et heure (GST) Heure locale (Montevideo) Stade Arbitre Billets SE Palmeiras - Estudiantes de La Plata Dimanche 29 novembre, 0 h 00 Samedi 28 novembre, 17 h 00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Billets

Leur parcours jusqu'à Montevideo (résultats des demi-finales)

Les deux finalistes ont dû passer par des séances de tirs au but haletantes en octobre pour décrocher leur place en Uruguay :

SE Palmeiras a éliminé Fluminense FC 5-3 aux tirs au but après un score cumulé de 2-2 (Palmeiras avait remporté l'aller 2-1 au Maracanã le 14 octobre, avant la victoire 1-0 de Fluminense à São Paulo le 21 octobre).

a éliminé 5-3 aux tirs au but après un score cumulé de 2-2 (Palmeiras avait remporté l'aller 2-1 au Maracanã le 14 octobre, avant la victoire 1-0 de Fluminense à São Paulo le 21 octobre). Estudiantes de La Plata a éliminé le tenant du titre, Flamengo, 3-2 aux tirs au but après deux matches nuls 0-0, à La Plata puis à Rio de Janeiro.

Comment acheter des billets pour la finale de la Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL a organisé la vente initiale des billets pour la finale 2026 en deux phases : une première période à partir du 29 octobre, comprenant les offres d'hospitalité et les places attribuées aux clubs dans les tribunes de leurs supporters, suivie de la vente au grand public le 2 novembre.

Les places vendues initialement dans les secteurs neutres et ceux des clubs s'écoulant rapidement une fois les finalistes connus, les plateformes de revente de billets fiables constituent désormais la solution la plus sûre pour les voyageurs internationaux, les supporters neutres et les acheteurs de dernière minute :

Des places de dernière minute vérifiées : consultez les disponibilités dans les tribunes ouest et est ainsi que dans les secteurs réservés aux supporters, sans avoir besoin d'être membre d'un club.

consultez les disponibilités dans les tribunes ouest et est ainsi que dans les secteurs réservés aux supporters, sans avoir besoin d'être membre d'un club. Une protection pour les acheteurs : les plateformes de revente réputées garantissent pour chaque commande l'accès au stade ou le remboursement.

les plateformes de revente réputées garantissent pour chaque commande l'accès au stade ou le remboursement. Une livraison sur mobile : les billets numériques sont transférés directement sur votre téléphone avant le jour du match à Montevideo.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Copa Libertadores 2026 ?

La CONMEBOL a confirmé les prix officiels des billets pour la finale 2026 dans quatre catégories, allant de 95 $ à 450 $ :

Catégorie de billet Secteur du stade Prix officiel Catégorie 1 Tribune ouest (centrale / premium) 340 $ Catégorie 2 Tribune est (neutre / grand public) 250 $ Catégorie 3 Secteurs réservés aux supporters (tribunes de Palmeiras et d'Estudiantes) 95 $ Hospitalité Salon VIP et offres premium 450 $

Tout ce qu'il faut savoir

Une revanche de la finale de 1968 : Palmeiras et Estudiantes s'étaient déjà affrontés en finale de la Copa Libertadores 1968. Celle-ci s'était également décidée à l'Estadio Centenario de Montevideo, où Estudiantes avait remporté le match d'appui 2-0 pour décrocher son premier titre continental.

Palmeiras et Estudiantes s'étaient déjà affrontés en finale de la Copa Libertadores 1968. Celle-ci s'était également décidée à l'Estadio Centenario de Montevideo, où Estudiantes avait remporté le match d'appui 2-0 pour décrocher son premier titre continental. La série brésilienne face à l'histoire argentine : les clubs brésiliens ont remporté les sept dernières éditions de la Copa Libertadores. Palmeiras dispute sa huitième finale (avec des titres en 1999, 2020 et 2021, le dernier également remporté à l'Estadio Centenario), tandis qu' Estudiantes , quadruple vainqueur (1968, 1969, 1970 et 2009), vise un premier titre depuis 17 ans.

les clubs brésiliens ont remporté les sept dernières éditions de la Copa Libertadores. dispute sa huitième finale (avec des titres en 1999, 2020 et 2021, le dernier également remporté à l'Estadio Centenario), tandis qu' , quadruple vainqueur (1968, 1969, 1970 et 2009), vise un premier titre depuis 17 ans. Estadio Centenario, Montevideo : ce stade historique a accueilli le tout premier match de la Copa Libertadores en 1960 et reçoit sa deuxième finale disputée sur un match unique après celle de 2021. Le jour du match, arrivez tôt pour franchir les périmètres de sécurité de la CONMEBOL et vérifiez la porte indiquée sur votre billet, selon que vous accédez à un secteur neutre ou à celui des supporters d'un club.

Le format de la Copa Libertadores 2026 expliqué

La Copa Libertadores 2026 s'est déroulée en huit phases tout au long de l'année :