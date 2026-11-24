La plus prestigieuse compétition de clubs d'Amérique du Sud touche à son dénouement. La finale de la Copa Libertadores 2026 de la CONMEBOL, qui marque la 67e édition du tournoi, oppose le grand club brésilien SE Palmeiras au géant argentin Estudiantes de La Plata dans un match unique à l'emblématique Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

GOAL fait le point sur le calendrier, les prix et les endroits où acheter dès maintenant des billets pour la Copa Libertadores 2026.

Finale de la Copa Libertadores 2026 : date et informations sur le match

Les demi-finales terminées, il ne reste qu'un match au calendrier de la Copa Libertadores 2026 :

Match Date et heure (GST) Heure locale (Montevideo) Stade Arbitre Billets SE Palmeiras - Estudiantes de La Plata Dimanche 29 novembre, 0 h 00 Samedi 28 novembre, 17 h 00 Estadio Centenario, Montevideo Jesús Valenzuela (Venezuela) Billets

Leur parcours jusqu'à Montevideo : résultats des demi-finales

Les deux finalistes ont remporté des séances de tirs au but à suspense en octobre pour décrocher leur place en Uruguay :

SE Palmeiras a éliminé Fluminense FC 5-3 aux tirs au but après un score cumulé de 2-2 (Palmeiras a remporté le match aller 2-1 au Maracanã le 14 octobre, avant une victoire 1-0 de Fluminense à São Paulo le 21 octobre).

a éliminé 5-3 aux tirs au but après un score cumulé de 2-2 (Palmeiras a remporté le match aller 2-1 au Maracanã le 14 octobre, avant une victoire 1-0 de Fluminense à São Paulo le 21 octobre). Estudiantes de La Plata a éliminé le tenant du titre, Flamengo, 3-2 aux tirs au but après deux matches nuls 0-0 à La Plata et à Rio de Janeiro.

Comment acheter des billets pour la finale de la Copa Libertadores 2026

La CONMEBOL a organisé la vente initiale des billets pour la finale 2026 en deux phases : une première période ouverte le 29 octobre, comprenant les offres d'hospitalité et les tribunes réservées aux supporters des clubs, puis une vente au grand public à partir du 2 novembre.

Les places mises en vente initialement dans les tribunes neutres et celles des clubs partant rapidement une fois les finalistes connus, les plateformes de revente de billets fiables constituent désormais l'option la plus sûre pour les voyageurs internationaux, les spectateurs neutres et les acheteurs de dernière minute :

Accès de dernière minute vérifié : consultez les places disponibles dans les tribunes ouest et est ainsi que dans les tribunes des supporters, sans avoir besoin d'être membre d'un club.

consultez les places disponibles dans les tribunes ouest et est ainsi que dans les tribunes des supporters, sans avoir besoin d'être membre d'un club. Protection des acheteurs : les plateformes de revente réputées garantissent pour chaque commande une entrée valide ou un remboursement.

les plateformes de revente réputées garantissent pour chaque commande une entrée valide ou un remboursement. Envoi sur mobile : les billets numériques sont transférés directement sur votre téléphone avant le jour du match à Montevideo.

Combien coûtent les billets pour la finale de la Copa Libertadores 2026 ?

La CONMEBOL a confirmé les prix officiels des billets pour la finale 2026, répartis en quatre catégories, de 95 $ à 450 $ :

Catégorie de billet Tribune Prix officiel Catégorie 1 Tribune ouest (centrale / premium) 340 $ Catégorie 2 Tribune est (neutre / grand public) 250 $ Catégorie 3 Tribunes réservées aux supporters (côtés Palmeiras et Estudiantes) 95 $ Hospitalité Salon VIP et offres premium 450 $

Tout ce qu'il faut savoir

Une revanche de la finale de 1968 : Palmeiras et Estudiantes s'étaient déjà affrontés en finale de la Copa Libertadores 1968. Elle s'était également décidée à l'Estadio Centenario de Montevideo, où Estudiantes avait remporté le match d'appui 2-0 pour décrocher son premier titre continental.

Palmeiras et Estudiantes s'étaient déjà affrontés en finale de la Copa Libertadores 1968. Elle s'était également décidée à l'Estadio Centenario de Montevideo, où Estudiantes avait remporté le match d'appui 2-0 pour décrocher son premier titre continental. La série brésilienne face à l'histoire argentine : les clubs brésiliens ont remporté les sept dernières éditions de la Copa Libertadores. Palmeiras dispute sa huitième finale (avec des titres en 1999, 2020 et 2021, ce dernier également remporté à l'Estadio Centenario), tandis qu' Estudiantes , quadruple vainqueur (1968, 1969, 1970 et 2009), vise son premier titre depuis 17 ans.

les clubs brésiliens ont remporté les sept dernières éditions de la Copa Libertadores. dispute sa huitième finale (avec des titres en 1999, 2020 et 2021, ce dernier également remporté à l'Estadio Centenario), tandis qu' , quadruple vainqueur (1968, 1969, 1970 et 2009), vise son premier titre depuis 17 ans. Estadio Centenario, Montevideo : ce stade historique a accueilli le tout premier match de la Copa Libertadores en 1960 et organise sa deuxième finale disputée sur un match unique après celle de 2021. Le jour du match, arrivez tôt pour passer les périmètres de sécurité de la CONMEBOL et vérifiez la porte indiquée sur votre billet, selon que vous entrez en tant que spectateur neutre ou supporter d'un club.

Le format de la Copa Libertadores 2026 expliqué

La Copa Libertadores 2026 s'est déroulée en huit phases tout au long de l'année :