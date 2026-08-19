Les billets de Brighton pour 2026/27 sont désormais en vente pour la 10e saison consécutive des Seagulls en Premier League, qui débutera à l’Amex Stadium contre Aston Villa le dimanche 23 août. Et cette campagne apporte un petit plus : le football européen fait son retour sur la côte sud, avec la réception de Tromso par Brighton en barrage de l’UEFA Conference League le 27 août.

Fabian Hurzeler entame sa troisième saison à la tête de l’équipe après une nouvelle place dans la première moitié de tableau, et avec les déplacements des champions d’Arsenal, de Liverpool, de Manchester City et de Manchester United à venir en championnat, ainsi que le derby de l’A23 contre Crystal Palace le 18 octobre, la demande pour des places à l’Amex dépassera l’offre pour la plupart des rencontres. GOAL vous présente toutes les options de billetterie de Brighton pour 2026/27, des billets les moins chers aux abonnements de saison et offres hospitality, ainsi que les endroits où les acheter dès maintenant.

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Matchs de Brighton 2026/27 à venir à l’Amex Stadium

Voici la liste complète et confirmée des matches à domicile de Brighton à l’Amex Stadium pour la saison 2026/27 :

Date Match Compétition Billets dim. 23 août Brighton vs Aston Villa Premier League Billets jeu. 27 août Brighton vs Tromso Barrage de l’UEFA Conference League Billets sam. 5 sept. Brighton vs Leeds United Premier League Billets sam. 19 sept. Brighton vs Arsenal Premier League Billets dim. 18 oct. Brighton vs Crystal Palace Premier League Billets sam. 7 nov. Brighton vs Brentford Premier League Billets sam. 28 nov. Brighton vs Newcastle United Premier League Billets sam. 12 déc. Brighton vs Everton Premier League Billets sam. 19 déc. Brighton vs Ipswich Town Premier League Billets sam. 2 janv. Brighton vs Manchester United Premier League Billets mer. 6 janv. Brighton vs Bournemouth Premier League Billets sam. 23 janv. Brighton vs Manchester City Premier League Billets sam. 6 févr. Brighton vs Hull City Premier League Billets sam. 20 févr. Brighton vs Tottenham Hotspur Premier League Billets mer. 3 mars Brighton vs Fulham Premier League Billets sam. 20 mars Brighton vs Coventry City Premier League Billets sam. 17 avr. Brighton vs Chelsea Premier League Billets sam. 1er mai Brighton vs Nottingham Forest Premier League Billets sam. 8 mai Brighton vs Sunderland Premier League Billets dim. 23 mai Brighton vs Liverpool Premier League Billets

Comment acheter des billets de Brighton pour 2026/27 ?

La meilleure façon d’acheter des billets de Brighton au tarif facial est de passer par le portail officiel du club à l’adresse tickets.brightonandhovealbion.com, même si la plupart des rencontres nécessitent une adhésion MyAlbion+ et arrivent rarement en vente générale. Pour tout le monde, StubHub est la solution la plus réaliste, avec des billets proposés pour chaque match à domicile de Brighton, y compris les rencontres à guichets fermés, chaque achat étant couvert par la garantie FanProtect. Avec les soirées européennes ajoutées au calendrier, consulter la revente tôt reste le meilleur moyen de sécuriser le match que vous voulez.

Les abonnements de saison sont la seule garantie d’avoir une place pour chaque match à domicile et vont désormais de 630 £ à 1 100 £ après une hausse moyenne de 3,88 %, mais avec un taux de renouvellement de 95 %, très peu arrivent en vente libre, alors enregistrez tôt votre intérêt auprès du club. Pour une expérience premium le jour du match, les offres hospitality démarrent autour de 222 £ pour le Heineken Lounge, passent par des expériences de restauration comme The Goldstone et Bruno's Restaurant à partir d’environ 282 £, et montent jusqu’à environ 5 220 £ pour une Legends Box privée, réservable via le club et Seat Unique.

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Combien coûtent les billets de Brighton pour 2026/27 ?

Brighton reste l’une des sorties les plus abordables de Premier League. Les billets au tarif facial achetés directement auprès du club ont varié de 33 £ à 78 £ pour les adultes lors des dernières saisons, avec un même siège affiché à un prix différent d’un match à l’autre selon l’adversaire. Les places les moins chères se trouvent dans la North Stand, tandis que les plus chères sont situées sur la ligne médiane de la West Stand, suivies de près par celles de la ligne médiane de la East Stand.

Sur le marché de la revente, les billets pour les premières rencontres à domicile ont été proposés à partir d’environ 100 €, les matches de début de saison contre Aston Villa et Leeds figurant parmi les moyens les moins chers de voir Brighton en direct. Les prix grimpent pour les plus gros visiteurs, si bien que le derby contre Crystal Palace ainsi que les venues d’Arsenal, de Liverpool et des deux clubs de Manchester seront proposés à prix fort. Comparez tout ce qui est actuellement listé sur StubHub avant que les prix n’augmentent à l’approche du coup d’envoi.

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Tout ce qu’il faut savoir sur l’Amex Stadium

L’American Express Stadium, universellement connu sous le nom d’Amex et officiellement appelé Falmer Stadium, est le domicile de Brighton depuis son ouverture en 2011. Situé à Falmer, à la périphérie de Brighton and Hove, il peut accueillir 31 876 supporters, et sa réputation comme l’une des expériences de jour de match les plus conviviales et les mieux organisées du football anglais n’est pas usurpée, avec une entrée numérique sans contact par NFC et une atmosphère familiale réputée très accueillante.

La West Stand est une structure à trois niveaux pouvant accueillir 13 654 supporters, dont 14 loges de luxe, la East Stand et la Family Stand comptent 11 833 places, la North Stand dispose de 2 688 sièges avec davantage de safe standing cette saison, et les supporters visiteurs occupent la South Stand et ses 2 575 places. Au-delà du football, le stade a accueilli des matches de la Coupe du monde de rugby 2015, de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 et de la Coupe du monde féminine de rugby 2025.

S’y rendre est simple : la gare de Falmer se trouve directement à côté du stade, et le trajet en train les jours de match est inclus dans la plupart des billets depuis des gares de toute la région. Avec la Premier League et le football européen sous les projecteurs cette saison, il y a rarement eu de meilleur moment pour venir. Réservez vos billets Brighton 2026/27 sur StubHub dès aujourd’hui avant que les plus grosses affiches ne soient épuisées.