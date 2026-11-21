Après dix ans d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Vous pouvez voir l’équipe jouer cette saison en réservant dès aujourd’hui vos billets.

Les supporters de Hull City savourent encore la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages de Championship, en mai à Wembley. Leur enthousiasme s’est prolongé au début de cette nouvelle saison.

Les hommes de Sergej Jakirović ont signé des prestations convaincantes à domicile, notamment une victoire 2-0 contre Manchester United pour leur premier match de la saison. Ils ont aussi fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’ils devront conserver tout au long de la saison pour éviter la relégation.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des billets pour les matches de Hull City : où les acheter, combien ils coûtent et tout ce qu’il faut savoir.

Les prochains matches de Hull City

Date et heure Match Billets Lieu Dim. 22 nov. (14 h) Hull City contre Brighton & Hove Albion Billets MKM Stadium (domicile) Dim. 29 nov. (14 h 05) Crystal Palace contre Hull City Billets Selhurst Park (extérieur) Mer. 2 déc. (20 h) Hull City contre Nottingham Forest Billets MKM Stadium (domicile) Sam. 5 déc. (15 h) Bournemouth contre Hull City Billets Vitality Stadium (extérieur) Sam. 12 déc. (15 h) Hull City contre Tottenham Hotspur Billets MKM Stadium (domicile) Sam. 19 déc. (15 h) Manchester City contre Hull City Billets Etihad Stadium (extérieur) Sam. 26 déc. (17 h 30) Hull City contre Liverpool Billets MKM Stadium (domicile) Mar. 29 déc. (19 h 30) Hull City contre Leeds United Billets MKM Stadium (domicile) Sam. 2 janv. (15 h) Sunderland contre Hull City Billets Stadium of Light (extérieur) Mar. 5 janv. (19 h 30) Nottingham Forest contre Hull City Billets City Ground (extérieur)

Comment acheter des billets pour Hull City

Vous pouvez acheter des billets officiels pour Hull City sur la billetterie en ligne du club, par téléphone auprès du service de billetterie ou directement au guichet. Les titulaires d’un abonnement et les membres peuvent également remettre en vente leurs places pour les matches à domicile affichant complet en suivant le guide officiel de la bourse aux billets de Hull City.

Les billets sont généralement mis en vente par étapes :

Accès prioritaire : Les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter des places en premier, avant toute mise en vente générale.

: Les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter des places en premier, avant toute mise en vente générale. Vente générale : Elle n’ouvre que s’il reste des places après les périodes de priorité réservées aux membres et aux titulaires d’un abonnement. Pour les matches de Premier League très demandés, les billets sont souvent épuisés dès ces phases prioritaires.

Les supporters peuvent aussi acheter des billets pour les matches de Hull City sur le marché de la revente. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et offre une option fiable aux supporters qui espèrent trouver des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Hull City ?

Au MKM Stadium, les billets officiels à l’unité coûtent à partir de 30 £ pour les adultes, 16 £ au tarif réduit et 8 £ pour les jeunes. Le prix exact dépend de la catégorie du match, liée à la notoriété de l’adversaire, et de la zone du stade où se trouve votre place.

Les matches sont classés en catégorie A, B ou C. Les rencontres très demandées, comme celles contre les six grands clubs, relèvent de la catégorie A, tandis que les affiches moins prestigieuses sont en catégorie C.

Les tarifs d’entrée de gamme, comme ceux indiqués ci-dessus, correspondent toujours à une place en zone 1 pour un match de catégorie C. Les prix augmentent selon la catégorie du match et l’emplacement du siège.

Tribunes et zones du stade

Le MKM Stadium forme une enceinte continue à un seul niveau, à l’exception de la tribune ouest, qui en compte deux. Le stade est divisé en plusieurs zones tarifaires :

Tribune est Chris Chilton : Cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée sur la ligne de touche, tandis que l’angle sud-est comprend des places debout sécurisées prisées des supporters de Hull City les plus fervents.

: Cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée sur la ligne de touche, tandis que l’angle sud-est comprend des places debout sécurisées prisées des supporters de Hull City les plus fervents. Tribune ouest : C’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs de touche, les espaces réservés aux médias et les salons d’hospitalité haut de gamme. Le second niveau, plus élevé, se situe au sommet de la grille tarifaire du stade grâce à sa vue panoramique.

: C’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs de touche, les espaces réservés aux médias et les salons d’hospitalité haut de gamme. Le second niveau, plus élevé, se situe au sommet de la grille tarifaire du stade grâce à sa vue panoramique. Tribune nord : Elle accueille traditionnellement les supporters de Hull City, notamment les groupes les plus bruyants dans les blocs N1–N5.

: Elle accueille traditionnellement les supporters de Hull City, notamment les groupes les plus bruyants dans les blocs N1–N5. Tribune sud : C’est la tribune réservée aux familles. Les places n’y sont pas attribuées et les tarifs y sont parmi les plus accessibles du stade.

: C’est la tribune réservée aux familles. Les places n’y sont pas attribuées et les tarifs y sont parmi les plus accessibles du stade. Places réservées aux supporters visiteurs : Les supporters adverses sont installés dans l’angle nord-est. Ce secteur comprend environ 1 105 places debout sécurisées.

Consultez la billetterie officielle du club pour plus d’informations ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le MKM Stadium

Le MKM Stadium est une enceinte emblématique accueillant des événements sportifs et culturels à Kingston upon Hull, en Angleterre. Reconnaissable à son architecture contemporaine, il a la particularité d’accueillir à la fois une équipe de football et une équipe de rugby à XIII.

Le projet de stade a vu le jour à la fin des années 1990, lorsque le conseil municipal de Hull a vendu des actions de Kingston Communications et utilisé le produit de cette vente pour financer une installation ultramoderne. Construit pour 44 millions de livres sterling, le stade a été achevé en seulement 14 mois avant son inauguration officielle en décembre 2002.

Le stade accueille deux grands clubs qui ont quitté leurs enceintes historiques, mais vieillissantes :

Hull City A.F.C. (Hull City) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park

(Hull City) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park Hull FC (Hull FC) : l’équipe de rugby à XIII a quitté The Boulevard

Les moments marquants du MKM Stadium

Le match inaugural (décembre 2002) : Hull City a battu Sunderland 1-0 en amical pour remporter le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but de l’histoire du stade.

: Hull City a battu Sunderland 1-0 en amical pour remporter le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but de l’histoire du stade. Le tremplin vers la Premier League (2008) : Après la montée dans l’élite, les premiers matches à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une victoire 3-1 contre Liverpool.

: Après la montée dans l’élite, les premiers matches à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une victoire 3-1 contre Liverpool. La bataille à 11 joueurs (2003) : Le premier match de Hull FC dans le stade était une rencontre de Challenge Cup contre Halifax. Malgré l’expulsion de deux joueurs de Hull, l’équipe, réduite à 11, s’est battue pour décrocher une mémorable victoire 24-16.

Agrandissement futur : Arup Sport et Miller Partnership ont conçu la structure du stade pour permettre l’ajout d’un niveau supérieur au-dessus de la tribune est. Si nécessaire, sa capacité pourrait ainsi être portée à 34 000 places.

Records et statistiques de Hull City

Fondé en 1904, le Hull City Association Football Club possède une histoire fascinante, marquée par sa ténacité dans les divisions inférieures, une ascension spectaculaire vers la Premier League au XXIe siècle et des passages inoubliables à Wembley.

Palmarès et principaux titres du club

Champion de troisième division anglaise (League One / Division Three) : 4 fois

: 4 fois Deuxième division anglaise (Championship), vainqueur des barrages : 3 fois

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches disputés : Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Plus grand nombre de buts : Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

La fin de 104 ans d’attente (2008)

Après plus d’un siècle passé dans les divisions inférieures, Hull City a accédé à l’élite pour la première fois. En finale des barrages de Championship à Wembley, le héros local Dean Windass a inscrit une superbe reprise de volée en première période, offrant une victoire 1-0 contre Bristol City. Le capitaine Ian Ashbee a accompli l’exploit d’avoir porté le brassard du club dans les quatre divisions professionnelles.

La finale de la Coupe d’Angleterre 2014 et les débuts européens

Hull City a atteint sa première finale d’une grande coupe en 2014. À Wembley, James Chester et Curtis Davies ont donné un départ tonitruant à Hull City, qui menait 2-0 contre Arsenal après huit minutes. Arsenal est revenu au score et s’est imposé 3-2 après prolongation, mais ce parcours historique a valu à Hull sa première et unique participation à la Ligue Europa de l’UEFA lors de la saison 2014-2015.