Ipswich Town a retrouvé la Premier League dès sa première tentative. Cette fois, sous la direction de Gary O'Neil, le club espère y rester plus longtemps. Vous pouvez réserver dès aujourd'hui vos places pour ses matchs à Portman Road et à l'extérieur.

Les supporters d'Ipswich Town sont encore portés par la deuxième place obtenue en Championship et la promotion directe décrochée la saison dernière. Cet enthousiasme se prolonge en ce début de nouvelle campagne.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des billets pour les matchs d'Ipswich Town : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matchs d'Ipswich Town

Date et heure Match Billets Lieu Sam. 28 nov. (17 h 30) Ipswich Town - Aston Villa Billets Portman Road (domicile) Mar. 1er déc. (20 h) Coventry City - Ipswich Town Billets Coventry Building Society Arena (extérieur) Sam. 5 déc. (20 h) Leeds United - Ipswich Town Billets Elland Road (extérieur) Sam. 12 déc. (15 h) Ipswich Town - Newcastle United Billets Portman Road (domicile) Dim. 20 déc. (14 h) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Billets American Express Stadium (extérieur) Sam. 26 déc. (15 h) Ipswich Town - Brentford Billets Portman Road (domicile) Mer. 30 déc. (20 h 15) Ipswich Town - Chelsea Billets Portman Road (domicile) Sam. 2 janv. (15 h) Arsenal - Ipswich Town Billets Emirates Stadium (extérieur) Mer. 6 janv. (19 h 30) Ipswich Town - Coventry City Billets Portman Road (domicile) Dim. 17 janv. (14 h) Bournemouth - Ipswich Town Billets Vitality Stadium (extérieur) Sam. 23 janv. (15 h) Ipswich Town - Hull City Billets Portman Road (domicile) Sam. 30 janv. (15 h) Aston Villa - Ipswich Town Billets Villa Park (extérieur)

Comment acheter des billets pour Ipswich Town

Le moyen principal et le plus sûr d'acheter des billets officiels pour Ipswich Town est la billetterie en ligne du club. Vous devez créer un compte numérique du club et vous y connecter grâce à une authentification unique.

Il est également possible d'acheter des billets en personne au Planet Blue Superstore du club, situé à Portman Road. Il faut toutefois savoir que l'achat sur place n'est généralement possible que les jours sans match et dans les rares cas où des billets sont encore disponibles.

Calendrier et étapes de mise en vente

Étape de vente Calendrier et conditions Le tirage au sort des billets Les inscriptions ouvrent environ 4 semaines avant le match. Le tirage est réservé aux membres Super Blues qui ne détiennent pas d'abonnement. Ils peuvent s'inscrire seuls ou en groupe. Vente prioritaire aux membres Les membres tirés au sort obtiennent un accès prioritaire. Ceux qui n'ont pas été tirés au sort ou les autres membres Super Blues disposent ensuite d'une période dédiée pour acheter les billets restants, dans la limite d'un billet par membre. Revente des places d'abonnés Elle se poursuit jusqu'au jour du match. Si une personne abonnée ne peut pas assister à une rencontre, elle remet sa place en vente sur la plateforme d'échange officielle du club. D'autres membres remplissant les conditions peuvent alors l'acheter immédiatement. Vente générale Elle n'a lieu que si des billets restent disponibles après la fin de toutes les ventes réservées aux membres, généralement 2 semaines avant le match. Les grandes affiches de Premier League atteignent rarement cette étape.

Les supporters peuvent aussi acheter des billets pour les matchs d'Ipswich Town sur le marché secondaire. StubHub est l'une des principales plateformes pour trouver des places par d'autres moyens. Elle offre une solution fiable aux supporters qui espèrent acheter des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Ipswich Town ?

Le prix des billets officiels pour les matchs d'Ipswich Town à Portman Road dépend de la catégorie de la rencontre, des éventuels tarifs réduits liés à l'âge et de la tribune choisie.

Pour la saison 2026-2027, le club a gelé les prix des billets à l'unité et conserve la même grille tarifaire de base que lors de la campagne précédente.

Les matchs sont répartis en deux catégories principales selon la demande et le profil de l'adversaire :

Catégorie A : les grandes affiches contre des clubs du top 6 ou des rivaux importants, comme le derby d'Est-Anglie ou les rencontres face aux grandes équipes de Londres et de Manchester.

: les grandes affiches contre des clubs du top 6 ou des rivaux importants, comme le derby d'Est-Anglie ou les rencontres face aux grandes équipes de Londres et de Manchester. Catégorie B : les rencontres habituelles contre des équipes de milieu ou de bas de tableau.

En règle générale, un billet adulte au tarif standard acheté directement auprès du club coûte entre 27 £ et plus de 38 £, selon que le match est classé en catégorie A ou B et que la place se trouve dans la partie haute ou basse des tribunes.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d'informations, ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur Portman Road

Portman Road est le stade historique d'Ipswich Town F.C. et le plus grand stade de football d'Est-Anglie par sa capacité, avec 30 311 places. C'est l'un des stades traditionnels les plus appréciés d'Angleterre : Ipswich Town y joue sans interruption depuis 1884.

À partir de 1855, le site de Portman Road était utilisé par l'East Suffolk Cricket Club. À son arrivée en 1884, Ipswich Town jouait sur un terrain qui empiétait sur l'aire centrale de cricket et le libérait chaque été pour permettre la reprise de ce sport.

À la suite du rapport Taylor, Portman Road est devenu en 1992 le premier stade de Premier League doté de tribunes entièrement assises sur ses quatre côtés. D'importants travaux au tournant du millénaire ont permis de reconstruire les deux tribunes situées derrière les buts et de porter la capacité à plus de 30 000 places.

Les moments mémorables à Portman Road

Le record d'affluence : Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : ce match du cinquième tour de la FA Cup a attiré 38 010 spectateurs, un record absolu. Les supporters ont rempli les anciennes tribunes debout pour assister à cette rencontre légendaire.

: ce match du cinquième tour de la FA Cup a attiré 38 010 spectateurs, un record absolu. Les supporters ont rempli les anciennes tribunes debout pour assister à cette rencontre légendaire. Une leçon tactique : Ipswich Town 3-0 Barcelone (1977) : dans un stade comble, les joueurs de Bobby Robson ont largement dominé un Barcelone comptant dans ses rangs deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot ont marqué.

: dans un stade comble, les joueurs de Bobby Robson ont largement dominé un Barcelone comptant dans ses rangs deux légendes du football, Johan Cruyff et Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark et Brian Talbot ont marqué. Le retour après 22 ans : Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : les buts de Wes Burns et d'Omari Hutchinson ont déclenché un immense envahissement du terrain et une explosion de joie. L'équipe de Kieran McKenna venait d'obtenir une deuxième promotion consécutive et de retrouver la Premier League après 22 ans d'absence.

Un record européen exceptionnel : Portman Road est réputé être un stade redoutable pour les équipes étrangères. Ipswich Town y possède un extraordinaire bilan d'invincibilité en compétitions européennes : 31 matchs à domicile sans la moindre défaite, avec des victoires contre des géants comme l'AC Milan, l'Inter et le Real Madrid.

Les stars de la musique : en dehors du football, Portman Road a aussi accueilli de grands concerts d'Elton John, R.E.M., des Red Hot Chili Peppers et de Pink. À l'été 2025, Ed Sheeran, superstar mondiale, supporter d'Ipswich Town depuis toujours et actionnaire minoritaire du club, y a donné une série historique de trois concerts.

Records et statistiques d'Ipswich Town

Ipswich Town Football Club occupe une place à part dans l'histoire du football anglais, notamment grâce à ses trois grands trophées et à son bilan européen inégalé à domicile.

Bien qu'issu d'une région relativement peu renommée dans le football, le club du Suffolk a conquis l'Angleterre et l'Europe pendant ses âges d'or du milieu du XXe siècle.

Palmarès du club et principaux trophées

Champion de First Division : une fois (1961-1962)

: une fois (1961-1962) Vainqueur de la FA Cup : une fois (1977-1978)

: une fois (1977-1978) Vainqueur de la Coupe UEFA : une fois (1980-1981)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs : Mick Mills (741), John Wark (678)

Plus grand nombre de buts : Ray Crawford (218), John Wark (190)

Un tremplin vers le poste de sélectionneur de l'Angleterre

Ipswich est réputé pour avoir formé des entraîneurs de classe mondiale. Sir Alf Ramsey, qui a remporté le championnat en 1962 avec Ipswich, et Sir Bobby Robson, vainqueur de la FA Cup et de la Coupe UEFA, ont tous deux quitté directement le banc de Portman Road pour prendre la tête de l'équipe d'Angleterre. Ils l'ont menée à ses plus grandes heures en Coupe du monde.

L'origine du surnom « Tractor Boys »

D'abord appelé « The Blues », le club a été surnommé « Tractor Boys » sur le ton de la plaisanterie par les supporters adverses lors de sa saison 2000-2001 en Premier League, en référence aux racines agricoles du Suffolk. Le club et ses supporters ont fièrement adopté ce surnom.