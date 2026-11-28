Après dix ans d’absence, Hull City est enfin de retour en Premier League. Vous pouvez assister à ses matchs cette saison en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Les supporters de Hull City savourent encore la victoire de leur équipe contre Middlesbrough en finale des barrages du Championship, en mai à Wembley. Leur enthousiasme s’est prolongé au début de cette nouvelle saison.

Les joueurs de Sergej Jakirović ont signé de belles prestations à domicile, notamment une victoire 2-0 contre Manchester United pour leur premier match de la saison et, plus récemment, un succès 2-0 face à Brighton. Ils ont aussi fait preuve de résistance à l’extérieur, une qualité qu’ils devront conserver tout au long de la saison pour éviter la relégation.

Laissez GOAL vous présenter les dernières informations pour obtenir des billets pour les matchs de Hull City : où les acheter, combien ils coûtent et bien plus encore.

Les prochains matchs de Hull City

Date et heure Match Billets Lieu Dimanche 29 novembre (14 h 05) Crystal Palace - Hull City Billets Selhurst Park (extérieur) Mercredi 2 décembre (20 h) Hull City - Nottingham Forest Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 5 décembre (15 h) Bournemouth - Hull City Billets Vitality Stadium (extérieur) Samedi 12 décembre (15 h) Hull City - Tottenham Hotspur Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 19 décembre (15 h) Manchester City - Hull City Billets Etihad Stadium (extérieur) Samedi 26 décembre (17 h 30) Hull City - Liverpool Billets MKM Stadium (domicile) Mardi 29 décembre (19 h 30) Hull City - Leeds United Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 2 janvier (15 h) Sunderland - Hull City Billets Stadium of Light (extérieur) Mardi 5 janvier (19 h 30) Nottingham Forest - Hull City Billets City Ground (extérieur) Samedi 16 janvier (15 h) Hull City - Arsenal Billets MKM Stadium (domicile) Samedi 23 janvier (15 h) Ipswich Town - Hull City Billets Portman Road (Ipswich) Dimanche 31 janvier (14 h) Hull City - Crystal Palace Billets MKM Stadium (domicile)

Comment acheter des billets pour Hull City

Vous pouvez acheter des billets officiels pour Hull City sur la billetterie en ligne du club, par téléphone auprès du service de billetterie ou directement à son guichet. Les titulaires d’un abonnement et les membres peuvent également proposer des places pour les matchs à domicile affichant complet en suivant le guide officiel de la bourse d’échange de billets de Hull City.

La vente des billets se déroule généralement en plusieurs phases de priorité :

Accès prioritaire : les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter leurs places avant l’ouverture de la vente générale.

: les membres dont l’adhésion est en cours de validité peuvent acheter leurs places avant l’ouverture de la vente générale. Vente générale : elle n’ouvre que s’il reste des places après les périodes de priorité réservées aux membres et aux titulaires d’un abonnement. Pour les matchs de Premier League très demandés, les billets sont souvent épuisés dès ces phases prioritaires.

Les supporters peuvent aussi acheter des billets pour les matchs de Hull City sur le marché de la revente. StubHub compte parmi les principales plateformes permettant d’obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters qui cherchent des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Hull City ?

Au MKM Stadium, les billets officiels pour un match commencent à 30 £ pour les adultes, 16 £ pour les personnes bénéficiant d’un tarif réduit et 8 £ pour les jeunes. Le prix exact dépend de la catégorie du match, déterminée par la notoriété de l’adversaire, et de la zone du stade où se trouve votre place.

Les matchs sont classés en catégorie A, B ou C. Les rencontres très demandées, notamment contre les clubs du « Big Six », relèvent de la catégorie A, tandis que les affiches moins prestigieuses sont classées en catégorie C.

Les tarifs d’entrée de gamme, comme ceux indiqués ci-dessus, correspondent toujours aux prix de la zone 1 pour un match de catégorie C. Les prix augmentent en fonction de la catégorie du match et de l’emplacement des places.

Tribunes et zones du stade

Le MKM Stadium forme une enceinte continue à un seul niveau, à l’exception de la tribune ouest, qui comporte un étage supplémentaire. Les tarifs varient selon les zones :

Tribune est Chris Chilton : cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée sur la ligne de touche, tandis que l’angle sud-est comprend des espaces debout sécurisés prisés des supporters locaux les plus enthousiastes.

: cette tribune à un seul niveau longe le terrain. Les blocs centraux offrent une vue privilégiée sur la ligne de touche, tandis que l’angle sud-est comprend des espaces debout sécurisés prisés des supporters locaux les plus enthousiastes. Tribune ouest : c’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs des joueurs, les espaces réservés aux médias et les salons d’hospitalité haut de gamme. Le niveau supérieur, plus élevé, se situe au sommet de la grille tarifaire du stade grâce à sa vue panoramique.

: c’est la partie la plus imposante du stade. Le niveau inférieur abrite les bancs des joueurs, les espaces réservés aux médias et les salons d’hospitalité haut de gamme. Le niveau supérieur, plus élevé, se situe au sommet de la grille tarifaire du stade grâce à sa vue panoramique. Tribune nord : elle accueille traditionnellement les supporters de l’équipe locale, notamment les groupes les plus bruyants dans les blocs N1–N5.

: elle accueille traditionnellement les supporters de l’équipe locale, notamment les groupes les plus bruyants dans les blocs N1–N5. Tribune sud : réservée aux familles, elle propose des places non numérotées et compte parmi les zones les plus abordables du stade.

: réservée aux familles, elle propose des places non numérotées et compte parmi les zones les plus abordables du stade. Places réservées aux supporters visiteurs : les supporters adverses sont installés dans l’angle nord-est. Cette zone comprend environ 1 105 places debout sécurisées.

Consultez la billetterie officielle du club pour davantage d’informations ou les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le MKM Stadium

Le MKM Stadium est une enceinte emblématique et polyvalente dédiée au sport et au spectacle, située à Kingston upon Hull, en Angleterre. Reconnaissable à son architecture contemporaine, elle a la particularité d’accueillir à la fois un club de football et un club de rugby à XIII.

Le projet de stade a pris forme à la fin des années 1990, lorsque le conseil municipal de Hull a vendu des actions de Kingston Communications et utilisé le produit de cette vente pour financer une enceinte moderne. Sa construction, d’un coût de 44 millions de livres sterling, n’a duré que 14 mois avant son inauguration officielle en décembre 2002.

Le stade accueille deux grands clubs, qui ont quitté leurs anciennes enceintes historiques :

Hull City A.F.C. (Hull City) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park

(Hull City) : l’équipe de football a quitté Boothferry Park Hull FC (Hull FC) : l’équipe de rugby à XIII a quitté The Boulevard

Les moments marquants au MKM Stadium

Le match inaugural (décembre 2002) : Hull City a battu Sunderland 1-0 lors d’un match amical et remporté le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but dans ce stade.

: Hull City a battu Sunderland 1-0 lors d’un match amical et remporté le « Raich Carter Trophy », créé pour l’occasion. Steve Melton a inscrit le tout premier but dans ce stade. Les débuts en Premier League (2008) : après la montée dans l’élite, les premiers matchs à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une célèbre victoire 3-1 contre Liverpool.

: après la montée dans l’élite, les premiers matchs à domicile en Premier League sont entrés dans la légende, notamment une célèbre victoire 3-1 contre Liverpool. La bataille des onze joueurs (2003) : le premier match de Hull FC dans le stade était une rencontre de Challenge Cup contre Halifax. Malgré l’expulsion de deux joueurs de Hull, l’équipe, réduite à onze, s’est battue pour décrocher une mémorable victoire 24-16.

Extension future : la structure du stade a été conçue par Arup Sport et Miller Partnership pour permettre l’ajout d’un niveau supérieur au-dessus de la tribune est. Sa capacité pourrait ainsi atteindre 34 000 places si nécessaire.

Records et statistiques de Hull City

Fondé en 1904, le Hull City Association Football Club (Hull City) possède une histoire marquée par sa ténacité dans les divisions inférieures, son ascension spectaculaire vers la Premier League au XXIe siècle et des passages inoubliables au stade de Wembley.

Palmarès et principaux titres du club

Champion de troisième division anglaise (League One / Division Three) : 4 fois

: 4 fois Vainqueur des barrages de deuxième division anglaise (Championship) : 3 fois

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs : Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Plus grand nombre de buts : Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

La fin de 104 ans d’attente (2008)

Après plus d’un siècle passé dans les divisions inférieures, Hull City a accédé à l’élite pour la première fois. Dean Windass, héros local, a inscrit une superbe reprise de volée en première période à Wembley lors de la finale des barrages du Championship, offrant une victoire 1-0 contre Bristol City. Le capitaine Ian Ashbee est devenu célèbre pour avoir porté le brassard du club dans les quatre divisions professionnelles.

La finale de la FA Cup 2014 et les débuts européens

Hull City a atteint sa première finale d’une grande coupe en 2014. Après un départ fulgurant à Wembley, les buts de James Chester et Curtis Davies lui ont donné une avance de 2-0 contre Arsenal en huit minutes. Arsenal est revenu au score avant de s’imposer 3-2 après prolongation, mais ce parcours historique a permis à Hull de disputer sa première et unique campagne de Ligue Europa de l’UEFA lors de la saison 2014-2015.