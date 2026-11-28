Pour la troisième saison consécutive, Lyon (Olympique Lyonnais) vise les sommets sur la scène nationale comme européenne. Vous pouvez dès aujourd’hui acheter des billets pour voir l’équipe jouer.

Paulo Fonseca, nommé entraîneur par les propriétaires de Lyon en janvier 2025, espère poursuivre sur sa lancée après plus de 18 mois prometteurs à ce poste. Lyon a terminé 4e de Ligue 1 la saison dernière, son meilleur classement depuis 2020/21, où le club avait également fini 4e.

Les Gones ont bien commencé la saison en cours, avec trois victoires et deux nuls lors de leurs cinq premiers matchs de Ligue 1. Ils se sont montrés particulièrement convaincants à domicile, remportant quatre de leurs cinq premières rencontres au Groupama Stadium et inscrivant au moins deux buts lors de chacune de ces victoires.

Vous voulez voir Zachary Athekame, Ernest Nuamah, Corentin Tolisso et leurs coéquipiers à l’œuvre cette saison ? GOAL vous donne les dernières informations pour obtenir des places pour les matchs de Lyon : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matchs de Lyon

Date et heure (locales) Match Billets Lieu Dim. 29 nov. (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Monaco Billets Groupama Stadium (Lyon) Dim. 6 déc. (20 h 45) Ligue 1 : Troyes contre Lyon Billets Stade de l’Aube (Troyes) Jeu. 10 déc. (21 h) Ligue Europa : Lyon contre Union Saint-Gilloise Billets Groupama Stadium (Lyon) Dim. 13 déc. (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Marseille Billets Groupama Stadium (Lyon) Dim. 3 janv. (15 h) Ligue 1 : Le Mans contre Lyon Billets Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dim. 17 janv. (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Lorient Billets Groupama Stadium (Lyon) Jeu. 21 janv. (18 h 45) Ligue Europa : Jagiellonia Białystok contre Lyon Billets Stadion Miejski (Białystok) Dim. 24 janv. (20 h 45) Ligue 1 : Strasbourg contre Lyon Billets Stade de la Meinau (Strasbourg) Jeu. 28 janv. (21 h) Ligue Europa : Lyon contre Bayer Leverkusen Billets Groupama Stadium (Lyon) Dim. 31 janv. (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Lille Billets Groupama Stadium (Lyon)

Comment acheter des billets pour Lyon

Les billets officiels pour les matchs de Lyon (Olympique Lyonnais) peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle de l’OL (billetterie.ol.fr).

Pour les matchs ordinaires, la vente au grand public commence généralement entre quelques semaines et deux mois avant le coup d’envoi, après des périodes de priorité réservées aux abonnés et aux membres du club.

Première période de priorité : les abonnés souhaitant acheter des places supplémentaires.

: les abonnés souhaitant acheter des places supplémentaires. Deuxième période de priorité : les membres du programme de fidélité MyOL.

: les membres du programme de fidélité MyOL. Vente au grand public : ouverte à toute personne possédant un compte gratuit, sous réserve de places disponibles.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matchs de Lyon sur le marché secondaire. StubHub compte parmi les principales plateformes pour obtenir des places par d’autres moyens et offre une option fiable aux supporters qui cherchent des billets à la dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Lyon ?

Les prix officiels des billets pour les matchs de Lyon (Olympique Lyonnais) commencent généralement entre 15 et 25 € pour les rencontres ordinaires de championnat et dépassent 180 € pour les meilleures places ou les grandes affiches, notamment contre le PSG ou Marseille.

Les billets sont classés selon la proximité du terrain et la qualité de la vue :

Tribunes de supporters et angles (15 à 25 €) : la catégorie la moins chère. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les virages, ou dans les blocs situés aux angles, comme le bloc 107.

: la catégorie la moins chère. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les virages, ou dans les blocs situés aux angles, comme le bloc 107. Catégorie intermédiaire et tribunes latérales (26 à 65 €) : des places offrant un excellent rapport qualité-prix, situées aux niveaux supérieurs et intermédiaires des tribunes latérales (tribune Est et tribune Ouest).

: des places offrant un excellent rapport qualité-prix, situées aux niveaux supérieurs et intermédiaires des tribunes latérales (tribune Est et tribune Ouest). Places premium hors VIP (76 à plus de 120 €) : des blocs bien placés le long de la ligne de touche, dans les niveaux inférieurs, au plus près de la ligne médiane et des bancs des joueurs.

: des blocs bien placés le long de la ligne de touche, dans les niveaux inférieurs, au plus près de la ligne médiane et des bancs des joueurs. VIP et prestations d’hospitalité (150 à plus de 300 €) : des formules haut de gamme comprenant l’accès à un salon, comme le Salon des Lumières, des sièges rembourrés et une restauration gastronomique.

Consultez la billetterie officielle du club pour plus d’informations, ou les sites de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Groupama Stadium

Le Groupama Stadium, également appelé Parc Olympique Lyonnais, est une enceinte ultramoderne de 59 186 places située à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon, en France.

Inauguré en 2016 et troisième plus grand stade de France, il accueille les matchs à domicile de Lyon (Olympique Lyonnais), club de Ligue 1. Il est réputé dans le monde entier pour son architecture futuriste, sa capacité à accueillir différents sports et son acoustique exceptionnelle pour les concerts.

Pendant 65 ans, Lyon a joué dans l’historique stade de Gerland. Pour accompagner les ambitions européennes grandissantes du club, son emblématique président, Jean-Michel Aulas, a toutefois proposé en 2008 un projet de stade entièrement neuf financé par des fonds privés.

Le stade a été officiellement inauguré en janvier 2016 lors d’une nette victoire de Lyon sur Troyes (4-1). Alexandre Lacazette y a inscrit le tout premier but de l’histoire de l’enceinte.

Les moments marquants du Groupama Stadium

Finale de la Ligue Europa 2018 : le football européen était à l’honneur lorsque l’Atlético Madrid a facilement battu l’Olympique de Marseille 3-0, notamment grâce à un superbe doublé d’Antoine Griezmann.

: le football européen était à l’honneur lorsque l’Atlético Madrid a facilement battu l’Olympique de Marseille 3-0, notamment grâce à un superbe doublé d’Antoine Griezmann. Finale de la Coupe du monde féminine 2019 : le stade est devenu le centre du football féminin. Devant 57 900 spectateurs et des tribunes à guichets fermés, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a battu les Pays-Bas 2-0 pour décrocher son quatrième titre mondial.

: le stade est devenu le centre du football féminin. Devant 57 900 spectateurs et des tribunes à guichets fermés, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a battu les Pays-Bas 2-0 pour décrocher son quatrième titre mondial. Jeux olympiques d’été de Paris 2024 : l’enceinte a accueilli plusieurs matchs de football du tournoi olympique, ajoutant un chapitre olympique à son histoire.

Les plus grandes stars de la musique : le stade a accueilli des concerts mémorables, notamment ceux de Taylor Swift dans le cadre de sa tournée Eras Tour en 2024, qui a attiré plus de 59 000 fans, ainsi que de Coldplay, des Rolling Stones et de Linkin Park.

Records et statistiques de Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), affectueusement surnommé « Les Gones », c’est-à-dire « les gamins », est l’un des clubs les plus prestigieux de l’histoire du football français.

Fondé en 1950, le club est passé du statut de spécialiste des coupes nationales au milieu du XXe siècle à celui de puissance européenne qui a totalement dominé le football français dans les années 2000.

Palmarès du club

Ligue 1 : 7 titres (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 titres (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 titres (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 titres (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue : 1 titre (2000-01)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matchs : Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Plus grand nombre de buts : Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Le record de sept titres consécutifs

Lyon détient le record français de titres consécutifs en Ligue 1, avec sept sacres obtenus entre 2002 et 2008. À l’époque, c’était également un record parmi les cinq grands championnats européens.

La provocation du derby de 2006, couleurs au visage

Avant le bouillant derby de Rhône-Alpes contre Saint-Étienne en avril 2006, les joueurs de Lyon sont entrés sur le terrain le visage et les cheveux peints aux couleurs rouge, blanc et bleu du club. Ils ont joint les actes à la provocation en écrasant leurs rivaux 4-0, remportant ainsi leur cinquième titre de champion consécutif ce soir-là.

La pépinière du centre de formation

Le club étant surnommé « Les Gones », « les gamins » en parler local, il n’est guère surprenant que son centre de formation soit l’un des plus réputés d’Europe. Il a formé des stars de classe mondiale, dont Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso.