Pour la troisième saison consécutive, Lyon (Olympique Lyonnais), club de Ligue 1, vise la gloire sur la scène nationale comme européenne. Vous pouvez dès aujourd’hui acheter des billets pour voir l’équipe en action.

Paulo Fonseca, nommé entraîneur par les propriétaires de Lyon en janvier 2025, cherchera à poursuivre sur sa lancée après plus de 18 mois prometteurs à ce poste. Lyon a terminé quatrième de Ligue 1 la saison dernière, son meilleur classement depuis 2020/21, où le club avait également fini quatrième.

Lyon a rapidement pris ses marques cette saison, avec trois victoires et deux nuls lors de ses cinq premiers matches de Ligue 1. Le club s’est montré particulièrement convaincant à domicile, remportant quatre de ses cinq premières rencontres au Groupama Stadium et inscrivant au moins deux buts lors de chacune de ces victoires.

Vous voulez voir Zachary Athekame, Ernest Nuamah ou encore Corentin Tolisso en action cette saison ? GOAL vous donne toutes les dernières informations pour obtenir des places pour les matches de Lyon : où les acheter, combien elles coûtent et bien plus encore.

Les prochains matches de Lyon

Date et heure locales Match Billets Lieu Samedi 21 novembre (20 h 45) Ligue 1 : Lille contre Lyon Billets Stade Pierre-Mauroy (Lille) Jeudi 26 novembre (21 h) Ligue Europa : Lyon contre Lillestrøm Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 29 novembre (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Monaco Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 6 décembre (20 h 45) Ligue 1 : Troyes contre Lyon Billets Stade de l'Aube (Troyes) Jeudi 10 décembre (21 h) Ligue Europa : Lyon contre l’Union Saint-Gilloise Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 13 décembre (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Marseille Billets Groupama Stadium (Lyon) Dimanche 3 janvier (15 h) Ligue 1 : Le Mans contre Lyon Billets Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dimanche 17 janvier (20 h 45) Ligue 1 : Lyon contre Lorient Billets Groupama Stadium (Lyon)

Comment acheter des billets pour Lyon

Les billets officiels pour les matches de Lyon (Olympique Lyonnais) peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle de l’OL (billetterie.ol.fr).

Pour les matches ordinaires, la vente au grand public débute généralement entre quelques semaines et deux mois avant le coup d’envoi, après une période de priorité réservée aux abonnés et aux membres du club.

Première période de priorité : les abonnés souhaitant acheter des places supplémentaires.

: les abonnés souhaitant acheter des places supplémentaires. Deuxième période de priorité : les membres du programme de fidélité MyOL.

: les membres du programme de fidélité MyOL. Vente au grand public : ouverte à toute personne disposant d’un compte gratuit, sous réserve de places disponibles.

Les supporters peuvent également acheter des billets pour les matches de Lyon sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour obtenir des places par d’autres canaux et constitue une option fiable pour les supporters à la recherche de billets de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Lyon ?

Les prix des billets officiels pour les matches de Lyon (Olympique Lyonnais) commencent généralement entre 15 et 25 € pour les rencontres ordinaires de championnat et dépassent 180 € pour les emplacements premium ou les matches de gala, notamment contre le PSG ou Marseille.

Les billets sont répartis en catégories selon la proximité avec la pelouse et la qualité de la vue :

Supporters et angles (15 à 25 €) : la catégorie la moins chère. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les virages, ou dans les secteurs d’angle, par exemple le bloc 107.

: la catégorie la moins chère. Ces places se trouvent derrière les buts, dans les virages, ou dans les secteurs d’angle, par exemple le bloc 107. Catégorie intermédiaire et tribunes latérales (26 à 65 €) : des places offrant un excellent rapport qualité-prix, situées aux niveaux intermédiaire et supérieur des tribunes latérales (tribunes Est et Ouest).

: des places offrant un excellent rapport qualité-prix, situées aux niveaux intermédiaire et supérieur des tribunes latérales (tribunes Est et Ouest). Places premium grand public (76 à plus de 120 €) : des secteurs latéraux de choix, situés dans les niveaux inférieurs, au plus près de la ligne médiane et des bancs des joueurs.

: des secteurs latéraux de choix, situés dans les niveaux inférieurs, au plus près de la ligne médiane et des bancs des joueurs. VIP et prestations d’accueil (150 à plus de 300 €) : des formules haut de gamme comprenant l’accès à un salon, comme le Salon des Lumières, des sièges rembourrés et une restauration gastronomique.

Consultez la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou des sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le Groupama Stadium

Le Groupama Stadium, également connu sous le nom de Parc Olympique Lyonnais, est une enceinte ultramoderne de 59 186 places située à Décines-Charpieu, dans la périphérie de Lyon, en France.

Inauguré en 2016 en tant que troisième plus grand stade de France, il accueille les matches à domicile de Lyon (Olympique Lyonnais), club de Ligue 1, et est réputé dans le monde entier pour son architecture futuriste, sa capacité à accueillir différents sports et son acoustique de premier ordre pour les concerts.

Pendant 65 ans, Lyon a joué au stade historique de Gerland. Mais pour accompagner les ambitions européennes grandissantes du club, Jean-Michel Aulas, président emblématique de l’OL, a proposé en 2008 un projet de stade entièrement neuf, financé par des fonds privés.

Le stade a officiellement été inauguré en janvier 2016 lors d’une large victoire de Lyon contre Troyes (4-1). Alexandre Lacazette y a inscrit le premier but de l’histoire de l’enceinte.

Les moments marquants du Groupama Stadium

Finale de la Ligue Europa 2018 : le football européen était à l’honneur lorsque l’Atlético Madrid a nettement battu l’Olympique de Marseille (3-0), grâce notamment à un doublé magistral d’Antoine Griezmann.

: le football européen était à l’honneur lorsque l’Atlético Madrid a nettement battu l’Olympique de Marseille (3-0), grâce notamment à un doublé magistral d’Antoine Griezmann. Finale de la Coupe du monde féminine 2019 : le stade est devenu le centre du football féminin. Devant 57 900 spectateurs, à guichets fermés, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a battu les Pays-Bas (2-0) pour remporter son quatrième titre mondial.

: le stade est devenu le centre du football féminin. Devant 57 900 spectateurs, à guichets fermés, l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) a battu les Pays-Bas (2-0) pour remporter son quatrième titre mondial. Jeux olympiques d’été de Paris 2024 : l’enceinte a accueilli plusieurs matches du tournoi de football, ajoutant un chapitre olympique à son histoire.

Les stars de la musique : le stade a accueilli des concerts marquants, notamment l’Eras Tour de Taylor Swift en 2024, qui a attiré plus de 59 000 fans, ainsi que Coldplay, The Rolling Stones et Linkin Park.

Records et statistiques de Lyon

Lyon (Olympique Lyonnais), affectueusement surnommé Les Gones (« les enfants »), est l’un des clubs les plus prestigieux de l’histoire du football français.

Fondé en 1950, le club est passé du statut de spécialiste des coupes nationales au milieu du XXe siècle à celui de puissance européenne, dominant totalement le football français dans les années 2000.

Palmarès et principaux trophées du club

Ligue 1 : 7 titres (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 titres (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 titres (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 titres (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue : 1 titre (2000-01)

Records individuels des joueurs

Plus grand nombre de matches : Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Plus grand nombre de buts : Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

Le record de sept titres consécutifs

Lyon détient le record de France du plus grand nombre de titres consécutifs en Ligue 1 (7), remportés entre 2002 et 2008. À l’époque, il s’agissait d’un record parmi les cinq grands championnats européens.

La provocation du derby de 2006

Avant le derby de Rhône-Alpes contre Saint-Étienne en avril 2006, les joueurs lyonnais sont entrés sur la pelouse le visage et les cheveux peints aux couleurs rouge, blanc et bleu du club. Ils ont joint les actes aux paroles en écrasant leurs rivaux (4-0) pour décrocher ce soir-là leur cinquième titre de champion consécutif.

Une pépinière de talents

Surnommé Les Gones (« les enfants » en parler local), Lyon possède, sans surprise, l’un des centres de formation les plus réputés d’Europe. Celui-ci a formé des joueurs de classe mondiale, dont Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso.