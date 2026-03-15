Moataz Elgammal

¿Qué está haciendo Tudor? El entrenador de los Spurs, acusado de cometer un error vergonzoso
El entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, parece haber sido captado por las cámaras cometiendo un embarazoso error antes del crucial partido de la Premier League que su equipo disputará este domingo en Anfield. Los aficionados estaban convencidos de que el técnico croata se acercó por error a un miembro de su propio cuerpo técnico, creyendo que iba a dar el tradicional apretón de manos previo al partido al entrenador del Liverpool, Arne Slot, lo que desató una oleada de burlas en las redes sociales.