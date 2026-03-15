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Moataz Elgammal

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Artículos de Moataz Elgammal
  1. Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
    B. FernandesM. Carrick

    Carrick envía un mensaje contundente al Manchester United sobre el futuro de Fernandes

    El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, ha instado al club a retener al capitán Bruno Fernandes este verano, a pesar de las dudas que persisten sobre el futuro a largo plazo del mediocampista portugués. Tras una victoria crucial sobre el Aston Villa, Carrick se pronunció sobre los rumores que rodean el posible futuro de su estrella y elogió su excelente estado de forma con los Red Devils.

  2. Liverpool TottenhamGetty
    LiverpoolTottenham

    «El Liverpool es un mal campeón»: los Reds, en el punto de mira tras el empate ante los Spurs

    El ex capitán del Manchester United, Roy Keane, ha lanzado un duro ataque contra el Liverpool de Arne Slot, tildándolo de «malos campeones» tras el decepcionante empate 1-1 en la Premier League contra el Tottenham Hotspur en Anfield. El controvertido comentarista cuestionó la mentalidad del equipo, acusándolo de celebrar en exceso el título de la temporada pasada mientras no ha sido capaz de competir por el título actual.

  3. Roy Keane Michael Carrick GFXGetty/GOAL
    M. CarrickManchester United

    «Hay opciones mucho mejores»: Keane aconseja al Manchester United que NO fiche a Carrick

    El ex capitán del Manchester United, Roy Keane, ha desaconsejado encarecidamente a su antiguo club que nombre al entrenador interino Michael Carrick como entrenador titular. A pesar de reconocer su impresionante comienzo y su reciente racha de victorias, el controvertido comentarista cree que la directiva de Old Trafford debe buscar en otra parte, insistiendo en que hay candidatos mucho más cualificados disponibles para este exigente puesto.

  4. Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
    M. CarrickManchester United

    Carrick reacciona ante el apoyo de Rooney para que se haga con el puesto de entrenador del Manchester United de forma definitiva

    El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, ha desestimado las crecientes peticiones para que asuma el cargo de forma permanente, calificando los rumores de «puro ruido», tras una crucial victoria por 3-1 en la Premier League ante el Aston Villa. La victoria llevó a la leyenda del club, Wayne Rooney, a respaldar públicamente a su antiguo compañero de equipo para el puesto de entrenador a tiempo completo en Old Trafford.

  5. Dominik SzoboszlaiGetty
    D. SzoboszlaiLiverpool

    Szoboszlai lanza una advertencia al Liverpool sobre la Liga de Conferencias

    Dominik Szoboszlai ha hecho un análisis brutalmente sincero de los actuales problemas del Liverpool tras el frustrante empate a 1-1 contra el Tottenham Hotspur. El centrocampista húngaro advirtió a sus compañeros de que su drástico descenso en el nivel de juego podría llevarles a conformarse con disputar la Liga Europa Conferencia la próxima temporada si no logran despertar y poner fin a su alarmante bajón de forma.

  6. FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP
    Carlos Henrique CasemiroManchester United

    Carrick habla sobre el futuro de Casemiro después de que los aficionados del Manchester United le pidieran que se quedara

    El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, se ha pronunciado sobre las crecientes peticiones para que Casemiro se quede en Old Trafford una temporada más. Tras otra actuación estelar del brasileño contra el Aston Villa, los aficionados corearon consignas para que el centrocampista se quedara más allá del final de la temporada. El club ya había anunciado que se marcharía en verano, cuando expire su contrato.

  7. FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP
    I. TudorA. Slot

    ¿Qué está haciendo Tudor? El entrenador de los Spurs, acusado de cometer un error vergonzoso

    El entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, parece haber sido captado por las cámaras cometiendo un embarazoso error antes del crucial partido de la Premier League que su equipo disputará este domingo en Anfield. Los aficionados estaban convencidos de que el técnico croata se acercó por error a un miembro de su propio cuerpo técnico, creyendo que iba a dar el tradicional apretón de manos previo al partido al entrenador del Liverpool, Arne Slot, lo que desató una oleada de burlas en las redes sociales.

  8. Micah Richards Wayne RooneyGetty
    M. RichardsW. Rooney

    ¿Quién interpretaría a Rooney en la película de «Match of the Day»? Una leyenda del Manchester United elige a un icono de Hollywood

    Wayne Rooney y Micah Richards mantuvieron una divertida conversación sobre qué actores les interpretarían en una hipotética película de «Match of the Day». Mientras que la leyenda del Manchester United eligió ambiciosamente a la estrella de Hollywood Tom Hardy para su propio papel, Richards no pudo contener la risa, lo que llevó a Rooney a aceptar en broma una comparación brutal con un famoso personaje de «Prison Break».

  9. FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-FULHAMAFP
    FichajesP. Porro

    El Manchester City planea una sorprendente incursión en el mercado de fichajes de los Spurs para hacerse con un rostro conocido

    El Manchester City está barajando un fichaje sensacional para este verano: el lateral derecho del Tottenham Hotspur, Pedro Porro, ya que el actual campeón de la Premier League busca sustituir por fin a Kyle Walker. Mientras los Spurs libran una batalla desesperada contra el descenso, el equipo de Pep Guardiola está dispuesto a aprovechar un posible éxodo masivo para traer de vuelta al defensa español al Etihad Stadium.

  10. Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
    B. FernandesManchester United

    Fernandes bate el récord de asistencias de Beckham en el Manchester United

    El mediapunta portugués Bruno Fernandes ha vuelto a hacer historia en el Manchester United. Al dar dos asistencias en la victoria por 3-1 sobre el Aston Villa, superó la marca de 15 de David Beckham para alcanzar las 16 asistencias, estableciendo así un nuevo récord del club en una sola temporada de la Premier League. Esta victoria crucial supone además un gran paso adelante en el objetivo del United de asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones.

  1. Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaNewcastle

    «Incompetente»: la reunión de Tierney en el Chelsea ha sido calificada de «mala imagen»

    El exárbitro Mark Clattenburg ha criticado duramente al árbitro Paul Tierney por situarse en medio de la reunión previa al partido del Chelsea durante su encuentro de la Premier League contra el Newcastle United en Stamford Bridge. Tras la victoria por 1-0 del Newcastle, Clattenburg calificó ese extraño momento de «muy mal visto» e insistió en que la aparente arrogancia de Tierney enfureció, como es comprensible, a los visitantes.

  2. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    ChelseaW. Fofana

    Fofana lamenta los errores en la derrota del Chelsea ante el PSG

    El defensa del Chelsea Wesley Fofana ha criticado duramente los errores defensivos de su equipo tras la devastadora derrota por 5-2 ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones. A pesar de empatar dos veces, una serie de errores en los últimos minutos regaló al campeón francés tres goles, lo que deja al Chelsea con una difícil tarea por delante de cara al crucial partido de vuelta de la próxima semana en Stamford Bridge.

  3. Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    ChelseaF. Joergensen

    📽️ | Jorgensen regala un gol crucial al PSG con un grave error.

    El portero del Chelsea, Filip Jorgensen, vivió una pesadilla en la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Con el marcador empatado a 2-2, su catastrófico error en un pase desde la zaga permitió a Vitinha marcar un gol con un descarado globo. Este terrible error provocó un colapso en los últimos minutos, dejando al equipo de Liam Rosenior con una desventaja de 5-2 antes del partido de vuelta y complicando por completo su temporada.

  4. FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP
    M. ArtetaArsenal

    Arteta, furioso tras el empate del Arsenal ante el Leverkusen

    Mikel Arteta expresó su frustración después de que el Arsenal fuera derrotado en su propio terreno durante el empate 1-1 de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen. El entrenador lamentó la falta de urgencia y atención de su equipo, ya que encajaron un gol a balón parado, una táctica en la que los Gunners suelen dominar. Sin embargo, un penalti de Kai Havertz en los últimos minutos garantizó que la eliminatoria de octavos de final siga muy igualada antes del partido de vuelta.

  5. Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    N. MaduekeArsenal

    Madueke: El instinto le dio al Arsenal un penalti contra el Leverkusen.

    El extremo del Arsenal Noni Madueke ha revelado que fue su instinto puro el que le guió en la jugada que supuso el penalti decisivo en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tras conseguir un vital empate a 1-1 a domicilio ante el Bayer Leverkusen, el dinámico suplente confía plenamente en que el ruidoso público del Emirates Stadium empujará al equipo de Mikel Arteta hacia los cuartos de final cuando ambos equipos se enfrenten de nuevo la semana que viene.

  6. Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    E. FernandezChelsea

    Por qué Enzo Fernández podría dejar el Chelsea para fichar por el PSG

    El Chelsea se enfrenta a una importante batalla para retener al maestro del mediocampo Enzo Fernández si no logra clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. A pesar de tener un contrato a largo plazo en Stamford Bridge, el ganador de la Copa del Mundo argentino está despertando un gran interés por parte del Paris Saint-Germain, uno de los grandes clubes europeos, que está siguiendo de cerca su situación en Londres.

  8. FBL-ENG-PR-CHELSEA-ARSENALAFP
    ChelseaPremier League

    Menos de la mitad de los ingresos por la venta del Chelsea se destinarán a las víctimas de la guerra en Ucrania.

    La larga saga de la adquisición multimillonaria del Chelsea ha dado un nuevo giro dramático. Las últimas cuentas de la empresa revelan que el antiguo propietario, Roman Abramovich, está obligado legalmente a donar solo los ingresos netos de la venta a una fundación benéfica. Debido a las enormes deudas internas que tiene con una empresa de inversión con sede en Jersey, menos de la mitad del precio total llegará a las víctimas de la guerra.

  9. GFX Igor Tudor Harry RedknappGetty/GOAL
    TottenhamPremier League

    Redknapp abierto a volver al Tottenham con Tudor en el punto de mira

    El exentrenador del Tottenham Hotspur, Harry Redknapp, ha abierto de forma sensacional la puerta a un dramático regreso al club, mientras se agrava la crisis de descenso de la Premier League. Con el entrenador interino Igor Tudor enfrentándose a una presión cada vez mayor tras una desastrosa racha de cuatro derrotas consecutivas, el veterano técnico admite que estaría encantado de volver al banquillo para ayudar a salvar a su antiguo equipo.

  10. Neymar Estevao 2025Getty/GOAL
    EstevaoNeymar

    📽️ | ¿El mejor brasileño de todos los tiempos? ¡Estevao decide!

    El sensacional extremo adolescente del Chelsea, Estevao Willian, ha sorprendido al descartar a su ídolo moderno en un emocionante juego de eliminación rápida. A pesar de su profunda admiración por la generación actual, el joven delantero finalmente coronó al legendario tres veces ganador de la Copa del Mundo como el mejor futbolista brasileño de todos los tiempos tras una serie de difíciles decisiones.

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