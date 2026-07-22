¡Celebración de gol al estilo Ted Lasso! Cristo Fernández, tras fichar por el El Paso Locomotive FC, planea una rutina inspirada en Dani Rojas

Tras alcanzar la fama mundial como el siempre entusiasta Dani Rojas en la serie «Ted Lasso» de Apple TV, Fernández ha protagonizado un regreso extraordinario al fútbol profesional. Según «The New York Times», el actor, de 35 años, debutó recientemente con el El Paso Locomotive FC en la USL Championship, segunda división del fútbol estadounidense.

Veinte años después de que una grave lesión de rodilla truncara su carrera como adolescente en Guadalajara, Fernández ha desafiado las probabilidades y vuelto a pisar el terreno de juego. El El Paso Locomotive FC le ha abierto sus puertas, permitiéndole pasar de un vestuario ficticio a competir en el fútbol profesional.