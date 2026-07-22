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El Inter Miami ficha a Casemiro, pero la MLS abre de inmediato una investigación por posible captación ilegal en este fichaje estrella como agente libre
La MLS investiga al Inter Miami.
El Inter Miami fichó a Casemiro como agente libre tras su salida del Manchester United.
Sin embargo, la Major League Soccer abrió una investigación por posible captación ilegal, pues el LA Galaxy reclamó el fichaje al poseer los derechos de prioridad sobre el jugador.
La Liga investiga la denuncia por posible captación indebida y, tras recabar información, se pronunciará. Aunque ambos clubes ya acordaron el derecho de prioridad, los detalles se conocerán al terminar la investigación.
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Los derechos de los Galaxy y la historia de Miami
Según las normas de la MLS, los clubes tienen derechos exclusivos de negociación sobre ciertos jugadores. Como el LA Galaxy poseía esos derechos sobre Casemiro, el Inter Miami tuvo que adquirirlos antes de contactar al jugador.
Aunque ambos clubes ya llegaron a un acuerdo, la investigación por captación ilegal sigue abierta. No es la primera vez que Inter Miami enfrenta sanciones: en 2021 la MLS lo multó por violar el tope salarial en el fichaje de Blaise Matuidi.
Como castigo, el club pagó una multa récord de 2 millones de dólares y su propietario, Jorge Mas, añadió otros 250 000 dólares. Además, se le retuvieron más de 2,27 millones de dólares en fondos de asignación, lo que evidencia un preocupante historial de incumplimientos administrativos.
Mas da la bienvenida a Casemiro
Pese a la investigación que se avecina, el Inter Miami celebra el fichaje de Casemiro. El centrocampista marcó nueve goles con el United y ayudó a clasificar al equipo para la Liga de Campeones.
Llega como jugador no designado y firma hasta 2027. Mas celebró el fichaje: «Casemiro refleja la visión y ambición del Inter Miami. Nunca nos conformamos; siempre buscamos crecer y elevar nuestro nivel». Hemos construido un club global con la visión de convertirnos no solo en el mejor de Estados Unidos, sino también en un referente mundial».
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Inter Miami?
El Inter Miami jugará el miércoles su primer partido tras el parón del Mundial contra el Chicago Fire. Lionel Messi y Rodrigo De Paul siguen de baja por sus compromisos con la selección, así que los aficionados esperarán impacientes para ver si Casemiro juega. Además, el club aguarda las conclusiones de la investigación de la MLS, que podrían suponer nuevas sanciones.
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