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Michael OliseGetty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

La leyenda del Bayern de Múnich está «totalmente tranquila» ante los rumores sobre el fichaje de Michael Olise, mientras el Real Madrid prepara una oferta que batiría todos los récords por el extremo internacional francés

M. Olise
Real Madrid
Bayern Múnich
Primera División
Bundesliga

Lothar Matthäus ha desmentido rotundamente los rumores que vinculan a Michael Olisye con un fichaje por el Real Madrid este verano. El ex capitán del Bayern de Múnich está convencido de que el extremo francés se quedará en Alemania, pese a las informaciones que apuntan a una oferta récord del club español.

  • Matthaus se pronuncia sobre los recientes rumores de traspaso

    En su última columna para Sky Sport, Matthäus se refirió a los rumores sobre un posible traspaso del extremo a España. Escribió: «Durante la última semana ha habido especulaciones sobre el futuro de Olisye, pero yo lo veo con total tranquilidad.

    Uli Hoeness ya se pronunció hace semanas: el jugador se queda en el Bayern y el Real Madrid puede ahorrarse la llamada. Olisye tiene contrato en Múnich y el club no quiere venderlo. El Bayern quiere triunfar, ya ha hecho dos fichajes muy buenos y estoy convencido de que la planificación aún no ha terminado».


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  • michael olisegetty

    Las impresionantes cifras justifican la firme postura del Bayern de Múnich

    El club mantiene una postura firme, respaldada por las brillantes cifras del internacional francés. La pasada temporada con el Bayern de Múnich, Olisye jugó 57 partidos.

    El delantero marcó 25 goles y dio 28 asistencias, claves en la conquista del título nacional. Matthäus destacó su importancia táctica.

    Aunque en la selección juega de “10”, se siente más cómodo y es más eficaz en la derecha con los campeones alemanes.

  • El mejor creador de juego del último Mundial

    Olisye llevó su gran momento de forma al equipo nacional en verano. Aunque Francia acabó cuarta en el Mundial de Estados Unidos, fue el mejor creador del torneo, con siete asistencias clave.

    El Bayern de Múnich inició el lunes la pretemporada sin sus internacionales, pero Matthäus no lo ve como un problema: «Para un entrenador siempre es mejor tener al equipo completo cuanto antes, pero no es nuevo que los jugadores regresen tarde tras un torneo y, desde mi punto de vista, no supone una desventaja frente a la competencia».

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  • Harry Kane & Michael Olisegetty

    De cara a la próxima campaña

    Matthaus afirmó: «El Bayern de Múnich será aún más fuerte la próxima temporada». Olisye volverá de vacaciones para empezar la pretemporada y mantendrá su gran forma mientras el equipo busca nuevos títulos.

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