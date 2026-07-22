La leyenda del Bayern de Múnich está «totalmente tranquila» ante los rumores sobre el fichaje de Michael Olise, mientras el Real Madrid prepara una oferta que batiría todos los récords por el extremo internacional francés

En su última columna para Sky Sport, Matthäus se refirió a los rumores sobre un posible traspaso del extremo a España. Escribió: «Durante la última semana ha habido especulaciones sobre el futuro de Olisye, pero yo lo veo con total tranquilidad.

Uli Hoeness ya se pronunció hace semanas: el jugador se queda en el Bayern y el Real Madrid puede ahorrarse la llamada. Olisye tiene contrato en Múnich y el club no quiere venderlo. El Bayern quiere triunfar, ya ha hecho dos fichajes muy buenos y estoy convencido de que la planificación aún no ha terminado».



