Del día del partido al día de mercado: descubre la inversión con nuestra oferta

Aviso legal: eToro es una plataforma de inversión en múltiples activos. El valor de tus inversiones puede subir o bajar. Tu capital está en riesgo. Se aplican los Términos y condiciones.

El fútbol se basa en decisiones inteligentes. Los mejores equipos no solo juegan para el presente, sino que construyen el futuro. Es hora de adoptar esa misma mentalidad tanto dentro como fuera del campo y hacer que tu próximo paso cuente.

Goal se ha asociado con la plataforma de inversión en múltiples activos eToro para ofrecerte una oferta de inversión excepcional, diseñada para los aficionados que estén listos para empezar a generar riqueza a largo plazo.

Aviso legal: eToro es una plataforma de inversión multiactivos. El valor de tus inversiones puede subir o bajar. Tu capital está en riesgo. Se aplican los Términos y condiciones.

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Aviso legal: eToro es una plataforma de inversión en múltiples activos. El valor de tus inversiones puede subir o bajar. Tu capital está en riesgo. Se aplican los Términos y Condiciones.

🔒 Términos y condiciones clave

Consulta los términos y condiciones completos en eToro; a continuación se incluye un resumen:

Criterios de elegibilidad (no mencionados anteriormente)

No puedes ser cliente actual con cuenta activa ni haber cerrado tu cuenta en los últimos 30 días.

Debes ser ciudadana de España.

Debe indicar su interés en operar con acciones y/o criptomonedas durante el registro.

Debe tener su cuenta totalmente verificada completando su perfil según los procedimientos y políticas de eToro.

NO debe ser empleado de eToro, de ninguna filial, empresa matriz o sociedad bajo control común con eToro.

Los Términos y Condiciones de la promoción se rigen por la legislación de la entidad de eToro correspondiente, según el país de residencia del participante o la entidad en la que esté registrada su cuenta.

Aviso legal: eToro es una plataforma de inversión en múltiples activos. El valor de sus inversiones puede subir o bajar. Su capital está en riesgo. Se aplican los Términos y Condiciones.