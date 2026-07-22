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Ferran Torres, indignado por la oferta contractual del Barcelona; el campeón del mundo con la selección española estaría dispuesto a aceptar la oferta del PSG
Desglose de los contratos en Cataluña
Torres está cerca de dejar el Barcelona tras un serio desencuentro en las negociaciones de su contrato. Según ElDesmarque, el delantero cree que la oferta de renovación es insuficiente en lo deportivo y en lo económico.
Pide un aumento salarial y garantías de minutos con Hansi Flick. Se siente infravalorado y quiere que el club reconozca su importancia. Si la dirección deportiva no mejora pronto la oferta, Torres está dispuesto a marcharse. Tomará la decisión final tras sus vacaciones de fin de temporada.
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Unas estadísticas impresionantes justifican las reivindicaciones
Torres está frustrado porque cree que sus recientes actuaciones merecen una mayor recompensa. Fue héroe de España al marcar el gol decisivo en la final del Mundial contra Argentina. Desde su llegada del Manchester City en enero de 2022, su rendimiento en el club también ha sido impresionante.
En total, ha jugado 207 partidos y marcado 65 goles con el Barça; la temporada pasada participó en 49 encuentros y anotó 21 veces. Pese a estas cifras, el club no le ha hecho una oferta que le convenza.
El PSG presenta una oferta muy jugosa
Ante un futuro incierto en España, Torres tiene claro su destino: el PSG. Sus agentes analizan la oferta, muy superior a la del Barcelona. Luis Enrique ya le ha prometido un papel relevante.
El Barcelona sabe que debe venderlo ahora o lo perderá gratis en 2027. Aunque su valor de mercado es de 55 millones, el director deportivo, Deco, pide 50 millones para financiar el fichaje de Julián Álvarez.
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¿Y ahora qué pasa?
Torres decidirá durante sus vacaciones. Si el Barcelona no mejora la oferta, fichará por un equipo francés. El París Saint-Germain quiere cerrar rápido el acuerdo de 50 millones de euros para que Enrique lo incorpore a la pretemporada.
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