Torres está cerca de dejar el Barcelona tras un serio desencuentro en las negociaciones de su contrato. Según ElDesmarque, el delantero cree que la oferta de renovación es insuficiente en lo deportivo y en lo económico.

Pide un aumento salarial y garantías de minutos con Hansi Flick. Se siente infravalorado y quiere que el club reconozca su importancia. Si la dirección deportiva no mejora pronto la oferta, Torres está dispuesto a marcharse. Tomará la decisión final tras sus vacaciones de fin de temporada.