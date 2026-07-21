Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
modric⒞Getty Images
Moataz Elgammal

Traducido por

Luka Modric se retirará de la selección croata tras renovar con el AC Milan

L. Modric
Croacia
AC Milán
Fichajes
Serie A
World Cup

Luka Modric renovará un año con el AC Milan y se retirará de la selección croata en octubre. El centrocampista se centrará en el club italiano para cerrar su carrera con broche de oro tras quedarse fuera de la Liga de Campeones y sufrir en el Mundial.

  • Modric ficha por el AC Milan

    Según la Gazzetta dello Sport, Modric renovará con el AC Milan. El centrocampista, de vacaciones, ya comunicó al club su intención de quedarse.

    La renovación lo mantendrá un año más en el club. El jugador, de 40 años, viajará pronto a Australia para unirse a la pretemporada bajo la dirección de Rubén Amorim. El Milan espera cerrar los trámites y hacer oficial el anuncio en los próximos días.


    • Anuncios
  • Luka Modric Croatia 2026Getty Images

    Alejarse de la selección croata

    Tras asegurar su futuro en el club, Modric ha decidido poner fin a su carrera internacional. Lo comunicó al seleccionador croata, Slaven Bilic, y se despedirá a principios de octubre.

    Su último partido será el 6 de octubre contra España en Split, en la Liga de Naciones. Tras la eliminación ante Portugal en el Mundial, Modric quiere cerrar ese capítulo y, al retirarse de la selección, concentrarse en lograr un título con el AC Milan.

  • Una carrera histórica en cifras

    Modric ha conquistado seis Champions, cuatro Ligas y cinco Supercopas de la UEFA con el Real Madrid, además del Balón de Oro y el premio FIFA The Best 2018. Antes de fichar por el AC Milan en 2025, su carrera incluyó dos traspasos clave.

    El Tottenham lo fichó del Dinamo de Zagreb por 22,5 millones de euros en 2008, y en 2012 pasó al Real Madrid por 35 millones. Antes, había ganado tres ligas croatas con el Dinamo, consolidando su fama de talento generacional.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Luka Modric MilanGetty Images

    ¿Qué le depara el futuro al AC Milan?

    Modric se centrará en su preparación física antes de reunirse con la plantilla en Australia. La intensa pretemporada del AC Milan dará a Amorim tiempo para afinar su esquema táctico. Tras la gira, el equipo buscará un buen arranque en las competiciones nacionales.

Amistosos
Celtic crest
Celtic
CEL
AC Milán crest
AC Milán
MIL