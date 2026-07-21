Luka Modric se retirará de la selección croata tras renovar con el AC Milan

Según la Gazzetta dello Sport, Modric renovará con el AC Milan. El centrocampista, de vacaciones, ya comunicó al club su intención de quedarse.

La renovación lo mantendrá un año más en el club. El jugador, de 40 años, viajará pronto a Australia para unirse a la pretemporada bajo la dirección de Rubén Amorim. El Milan espera cerrar los trámites y hacer oficial el anuncio en los próximos días.



