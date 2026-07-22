El Manchester City acuerda una doble renovación de contrato con sus estrellas tras cerrar el fichaje de Phil Foden

Según The Athletic, el City ha renovado a Khusanov y Doku hasta 2031.

Desde su llegada procedente del Lens en enero de 2025, Khusanov ha destacado en defensa tras las lesiones de Rubén Dias y Josko Gvardiol.

Doku, por su parte, ha sido un valor fijo: ha jugado más de 40 partidos en cada una de sus tres temporadas con el City. Ambos se perfilan como pilares de la era pos-Guardiola.