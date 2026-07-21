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Se necesitaría un «milagro» para que Pep Guardiola dirija a Italia, pese a las conversaciones con Paolo Maldini, Leonardo y el exentrenador del Manchester City
Reuniones presenciales en Barcelona
Italia ha elegido a Guardiola como su principal candidato para el banquillo. Según Football Italia, el director técnico Maldini y su asesor Leonardo viajaron a Barcelona este fin de semana para reunirse con él. La Federación Italiana quiere ficharlo tras su salida del Manchester City, donde ha pasado los últimos 10 años.
Una foto de ambos en el avión de regreso a Italia ha avivado las especulaciones, aunque convencer a Guardiola parece difícil, pues ha dicho que quiere tomarse un descanso.
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Fabrizio Romano revela la postura de Guardiola.
El experto en fichajes Fabrizio Romano confirma que Italia tiene pocas esperanzas de que Guardiola cambie de opinión. Romano asegura que el entrenador quiere descansar antes de asumir otro proyecto. En su canal de YouTube explicó: «La realidad para quienes están cerca de Guardiola es que, como señal, Pep tiene en mente dedicar tiempo a su familia y no volver a la acción de inmediato».
Además, mostró una foto de Maldini y Leonardo a su regreso del viaje y reiteró que a la selección le costará cambiar esta tendencia. Concluyó con una advertencia para Italia: «Si lo convencen, será un milagro, porque las posibilidades son muy escasas».
Otros candidatos para el puesto en Italia
Italia tiene pocas opciones de fichar a Guardiola, así que la selección busca alternativas. Según algunos medios, ya tiene planes B por si Guardiola rechaza la oferta. Los principales candidatos son Andrea Pirlo y Roberto Mancini, ambos con amplia experiencia en el fútbol italiano y conocedores de las expectativas de la azzurra. Mancini ya llevó a Italia a la victoria en la Eurocopa 2020, y Pirlo goza de gran respeto. La Federación Italiana asume que fichar a Guardiola es improbable, por lo que estos candidatos resultan opciones realistas para el futuro inmediato.
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¿Qué le depara el futuro a la selección italiana?
Italia debe cerrar pronto la búsqueda de su nuevo entrenador, pues se acercan los próximos partidos internacionales. Maldini y Leonardo probablemente esperarán la respuesta definitiva de Guardiola esta semana antes de centrarse en Pirlo o Mancini. Mientras tanto, se espera que Guardiola siga su descanso lejos del fútbol, disfrutando con su familia y ignorando nuevas ofertas.
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