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La exestrella del Celtic, Kyogo Furuhashi, ficha por el LA Galaxy de la MLS tras romper su vínculo con el Birmingham de Tom Brady, tras un fichaje fallido de 10 millones de libras
El LA Galaxy confirma el fichaje de Kyogo Furuhashi
El LA Galaxy ha fichado a Kyogo Furuhashi, procedente del Birmingham City. El delantero llega a la MLS con un contrato hasta 2030-31.
El delantero deja Birmingham tras una etapa complicada en la Championship, donde marcó solo tres goles en 31 partidos. El director general del LA Galaxy, Will Kuntz, celebró el fichaje: «Estamos encantados de dar la bienvenida a Kyogo al LA Galaxy y a Los Ángeles. Aporta gran experiencia tras jugar con la selección japonesa, en la Liga de Campeones de la UEFA y en algunas de las mejores ligas de Europa».
Una etapa celta estelar y los recientes problemas con los fichajes
Antes de sus recientes dificultades, Kyogo disfrutó de un gran éxito en el Celtic, donde marcó 85 goles en 165 partidos. En Escocia ganó cuatro Premierships, dos Copas de Escocia y tres Copas de la Liga.
En la 2022-23 fue Jugador del Año y máximo goleador con 27 tantos. Según GOAL, tras un breve paso por el Stade Rennais, el Birmingham lo fichó por 10 millones de libras en julio de 2025. Antes de llegar a Europa, había ganado la Copa y la Supercopa de Japón con el Vissel Kobe, lo que avala su palmarés pese al reciente traspaso fallido.
La crisis de confianza afecta a las esperanzas internacionales
El fichaje de 10 millones de libras al Birmingham no salió como se esperaba y afectó mucho a Kyogo. Sin ser titular desde mediados de enero y tras operarse el hombro, perdió su lugar en la selección japonesa para el Mundial.
El exdelantero del Birmingham, Clinton Morrison, lo explicó a GOAL: «No entiendo por qué no le está yendo bien, porque en el Celtic su movimiento, las ocasiones que creaba y los goles que marcaba eran fantásticos. En el Birmingham City tenía ocasiones, pero simplemente no las aprovechaba, y eso puede pasar. Le falta confianza y no le está saliendo nada. Su esfuerzo es fantástico, pero un ‘9’ necesita más que eso: debe marcar goles, y aunque tenía ocasiones, se precipitaba al rematar».
- (C)Getty Images
¿Qué le depara el futuro a Furuhashi en la MLS?
Kyogo espera su visado P-1 para debutar con el LA Galaxy. Ocupará una plaza internacional y aportará su instinto goleador al ataque del equipo. Tras una temporada difícil en Europa, debe recuperar la confianza y ganar títulos en Estados Unidos.
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