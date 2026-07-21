El LA Galaxy ha fichado a Kyogo Furuhashi, procedente del Birmingham City. El delantero llega a la MLS con un contrato hasta 2030-31.

El delantero deja Birmingham tras una etapa complicada en la Championship, donde marcó solo tres goles en 31 partidos. El director general del LA Galaxy, Will Kuntz, celebró el fichaje: «Estamos encantados de dar la bienvenida a Kyogo al LA Galaxy y a Los Ángeles. Aporta gran experiencia tras jugar con la selección japonesa, en la Liga de Campeones de la UEFA y en algunas de las mejores ligas de Europa».







