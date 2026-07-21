«Hay que empezar a replantearse las cosas»: el seleccionador de Argentina reacciona a los rumores sobre la retirada internacional de Lionel Messi y Emi Martínez, tras la derrota en la final de 2026

Al volver a su pueblo, Pujato, tras perder 1-0 contra España en la final del domingo, Scaloni habló con TyC Sports para desmentir rumores. Mientras el plantel celebraba un desfile en Buenos Aires, Messi viajó directo a Rosario.

Al ser consultado sobre un supuesto discurso viral de Messi en las redes, respondió: «No miro las redes. No sé nada». Y rechazó versiones de conflictos internos: «No me puedo creer lo que me estás preguntando. Vamos por otro camino, chicos».

Y concluyó: «Lo importante es que los chicos lo han dado todo, han dado una muestra de carácter con esta camiseta y mantengamos eso. Ojalá que mañana, cuando un jugador tenga que venir a la selección, dé lo mismo. Porque es una señal».