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«Hay que empezar a replantearse las cosas»: el seleccionador de Argentina reacciona a los rumores sobre la retirada internacional de Lionel Messi y Emi Martínez, tras la derrota en la final de 2026
Desmentir rumores y elogiar la unidad del equipo
Al volver a su pueblo, Pujato, tras perder 1-0 contra España en la final del domingo, Scaloni habló con TyC Sports para desmentir rumores. Mientras el plantel celebraba un desfile en Buenos Aires, Messi viajó directo a Rosario.
Al ser consultado sobre un supuesto discurso viral de Messi en las redes, respondió: «No miro las redes. No sé nada». Y rechazó versiones de conflictos internos: «No me puedo creer lo que me estás preguntando. Vamos por otro camino, chicos».
Y concluyó: «Lo importante es que los chicos lo han dado todo, han dado una muestra de carácter con esta camiseta y mantengamos eso. Ojalá que mañana, cuando un jugador tenga que venir a la selección, dé lo mismo. Porque es una señal».
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Cómo afrontar la decepción de la derrota
Scaloni agradeció a los aficionados que recibieron a la selección cerca del aeropuerto de Ezeiza y declaró: «La acogida ha sido impresionante. Es difícil asimilar que no hayamos ganado, eso está claro. Como llevamos el ADN ganador, también nos viene bien saber que no hemos ganado y que, en la derrota, también nos comportamos con dignidad. De la derrota también se pueden extraer aspectos positivos».
Messi, que lloró en el MetLife Stadium, compartió el mismo sentimiento en Instagram: «El dolor es muy grande y va a ser difícil que esta herida cicatrice». «Pero también hay cosas buenas: los partidos que remontamos, el apoyo de todo un país y el esfuerzo de este grupo que nos llevó, una vez más, a estar entre los mejores del mundo».
Reconsiderar el futuro y la polémica sobre la bandera
Ante la incertidumbre sobre el futuro internacional de Emiliano Martínez y Messi, se le preguntó a Scaloni por su propia continuidad. «Después de un torneo como este, en el que todo ha ido con normalidad, creo que uno empieza a replantearse las cosas», admitió.
Hasta diciembre seguimos aquí. Lo más importante es cómo se han dado las cosas. La gente entendió que el equipo lo dio todo. Lo que pase después... lo más importante siempre es Argentina. Esté yo en el cargo o no, lo esencial es esta unión». También habló de la polémica bandera mostrada tras ganar a Inglaterra: «No sabía nada, no nos informaron. Lo vi igual que vosotros».
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¿Qué le depara el futuro a Argentina?
Messi descansará con su familia antes de volver al Inter de Miami. La selección argentina jugará dos amistosos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, lo que aclarará si los veteranos o Scaloni seguirán en el equipo para el próximo torneo.
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