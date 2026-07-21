¿Se retirará Cristiano Ronaldo con Portugal? Se informa que ya hay una fecha para que el «GOAT» cierre su carrera internacional de 146 goles

El futuro de Ronaldo con Portugal generó muchas especulaciones, pero ya hay una fecha de retirada. El periodista deportivo Mohammed Awaad informó que un agente portugués reveló que Ronaldo se retirará de la selección tras un último partido.

Awaad añadió: «Jugará contra Gales en la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio José Alvalade de Lisboa». Por tanto, el partido del 24 de septiembre podría ser la última vez que los aficionados vean a Ronaldo con la camiseta de Portugal.