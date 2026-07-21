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¿Se retirará Cristiano Ronaldo con Portugal? Se informa que ya hay una fecha para que el «GOAT» cierre su carrera internacional de 146 goles
Una última reverencia ante Gales
El futuro de Ronaldo con Portugal generó muchas especulaciones, pero ya hay una fecha de retirada. El periodista deportivo Mohammed Awaad informó que un agente portugués reveló que Ronaldo se retirará de la selección tras un último partido.
Awaad añadió: «Jugará contra Gales en la Liga de Naciones de la UEFA, en el estadio José Alvalade de Lisboa». Por tanto, el partido del 24 de septiembre podría ser la última vez que los aficionados vean a Ronaldo con la camiseta de Portugal.
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Jesús confirma la continuidad de la plantilla
Esta supuesta despedida coincide con el reciente nombramiento de Jorge Jesús como seleccionador de Portugal, quien acaba de firmar un contrato de cuatro años. Jesús ha aclarado que no renovará la plantilla de inmediato, lo que mantiene la puerta abierta para Ronaldo. En declaraciones a Canal 11, afirmó: «La gente podría pensar que el nuevo seleccionador va a llegar y cambiar a muchos jugadores.
No soy tonto y no tengo tiempo para incorporar a varios jugadores que no han sido convocados esta vez». Este enfoque pragmático garantiza que Ronaldo reciba la despedida que se merece antes de que la plantilla evolucione.
Un legado internacional que bate récords
Si Ronaldo se retira tras el próximo partido contra Gales, cerrará una carrera internacional con cifras sin precedentes: 233 partidos y 146 goles con Portugal, máximo goleador y jugador con más encuentros en la historia del fútbol internacional.
Con la selección ganó la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones en 2019 y 2025. A sus 41 años y con contrato en el Al-Nassr hasta 2027, sigue buscando nuevos récords con su club.
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¿Qué le depara el futuro a Ronaldo?
Aunque su etapa internacional acabará el 24 de septiembre, Ronaldo aún busca llegar a los 1.000 goles: ahora tiene 976. Tras sus compromisos con Portugal, se centrará en la temporada con su club.
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