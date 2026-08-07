Arfsten, del USMNT, cierra su traspaso al Boro por 7,5 millones de dólares

El Middlesbrough ha cerrado un acuerdo para fichar al defensa del Columbus Crew y de la selección masculina de Estados Unidos Max Arfsten. Fuentes dijeron a GOAL la semana pasada que la operación asciende a hasta 7,5 millones de dólares. El fichaje por el club del Championship hará que Arfsten se una a sus compañeros en la selección estadounidense Sebastian Berhalter y Aidan Morris, ambos también formados en el Crew.