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Moataz Elgammal

Traducido por

El exdefensa del PSG fichará por un equipo de segunda división de Oriente Medio en un traspaso inesperado

Fichajes
Paris Saint-Germain
P. Kimpembe
Qatar SC
Al-Kharitiyath
Ligue 1
1ª División

El exdefensa del París Saint-Germain, Presnel Kimpembe, está a punto de fichar por un club de Oriente Medio tras dejar el Qatar SC. El campeón del mundo y de la Liga de Campeones, ahora sin equipo, probablemente se mantendrá en la región y jugará en la segunda división qatarí para buscar un nuevo reto.

  • Kimpembe fichará pronto por un equipo de la segunda división de Catar.

    Kimpembe, libre desde el 1 de julio, firmará pronto con el Al-Kharitiyath de la segunda división catarí.

    El ambicioso club busca su fichaje para lograr el ascenso.

    Llegó a Catar el 7 de septiembre pasado procedente del PSG por 5 millones de euros, pero su paso por la máxima categoría fue breve y ahora su valor de mercado es de 3 millones.

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    Una breve estancia en Oriente Medio

    En el Qatar SC, Kimpembe apenas jugó 11 partidos sin marcar ni asistir.

    Contrasta con sus 241 partidos y tres goles en el París Saint-Germain. Si se concreta el traspaso, se reunirá con Kaïs Najeh, también exjugador de la cantera parisina, para formar una pareja defensiva en el Al-Kharitiyath.

  • Una brillante carrera forjada en París

    Antes de fichar por un club de Oriente Medio, Kimpembe se consolidó como uno de los jugadores más laureados del fútbol francés. Se incorporó al primer equipo del París Saint-Germain en julio de 2015 y, desde entonces, ha conquistado numerosos títulos.

    Con el club conquistó la Liga de Campeones, ocho Ligas francesas, seis Copas de Francia, cuatro Copas de la Liga y cinco Supercopas de Francia. En 2018 fue pieza clave de la selección francesa campeona del mundo y luego sumó la Liga de Naciones.

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    ¿Qué le depara el futuro a Kimpembe?

    Kimpembe espera que el Al-Kharitiyath termine los trámites para oficializar su fichaje como agente libre. Una vez anunciado, se unirá al grupo para ganar ritmo de competición. El club aspira al ascenso a la Qatar Stars League y confía en su experiencia europea.