El exdefensa del PSG fichará por un equipo de segunda división de Oriente Medio en un traspaso inesperado

Kimpembe, libre desde el 1 de julio, firmará pronto con el Al-Kharitiyath de la segunda división catarí.

El ambicioso club busca su fichaje para lograr el ascenso.

Llegó a Catar el 7 de septiembre pasado procedente del PSG por 5 millones de euros, pero su paso por la máxima categoría fue breve y ahora su valor de mercado es de 3 millones.