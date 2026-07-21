VÍDEO: ¡Neymar vuelve a marcar! La estrella brasileña ya entrena con el Santos tras un Mundial marcado por las lesiones

Tras un verano decepcionante, Neymar ha vuelto a los entrenamientos del Santos. El delantero publicó un vídeo en Instagram en el que se le ve participando con energía, regateando y marcando goles.

El club le ha dado una calurosa bienvenida, confiando en que canalice sus frustraciones hacia el éxito en la liga nacional. Su rápido regreso supone un impulso para el Santos, que espera que el delantero mantenga su buena forma física tras un período turbulento en la escena internacional.



