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VÍDEO: ¡Neymar vuelve a marcar! La estrella brasileña ya entrena con el Santos tras un Mundial marcado por las lesiones
El Santos da la bienvenida a Neymar, que vuelve a los entrenamientos
Tras un verano decepcionante, Neymar ha vuelto a los entrenamientos del Santos. El delantero publicó un vídeo en Instagram en el que se le ve participando con energía, regateando y marcando goles.
El club le ha dado una calurosa bienvenida, confiando en que canalice sus frustraciones hacia el éxito en la liga nacional. Su rápido regreso supone un impulso para el Santos, que espera que el delantero mantenga su buena forma física tras un período turbulento en la escena internacional.
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La decepción del Mundial y la retirada
Las imágenes de los entrenamientos, que transmiten optimismo, contrastan con las lágrimas que derramó Neymar. Anunció su retirada del fútbol internacional tras la sorpresa derrota 2-1 ante Noruega en octavos del Mundial.
Marcó un penalti en los últimos minutos, su gol 80 en 130 partidos con Brasil, y se consolidó como máximo goleador de la selección. Pero la eliminación fue un golpe duro. Tras el pitido final, anunció su adiós con estas palabras: «Lo intenté. Empezó aquí, en el MetLife Stadium, y aquí terminó. Ahora se ha acabado».
Conflictos internos y partidos decisivos
El Santos necesita urgentemente a su jugador estrella ante una exigente temporada nacional. Actualmente es 15.º en el Campeonato Brasileño de la Serie A, con 21 puntos en 19 partidos. El club tiene un calendario apretado: primero viaja a Venezuela para enfrentar a la Universidad Central en la fase intermedia de la Copa Sudamericana.
Después visitará al colista Chapecoense el sábado. El duelo ligero contra São Paulo, programado para el miércoles, se aplazará, lo que le permitirá centrarse en la vuelta de la Copa.
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Ahora el foco está en recuperar el mercado nacional.
Tras retirarse de la selección, Neymar debe centrarse en salvar la temporada del Santos. El delantero, que trabaja para superar sus problemas físicos, se prepara para los cruciales próximos partidos. Las últimas imágenes de los entrenamientos muestran que está motivado y listo para marcar la diferencia y llevar a su equipo hacia arriba en la clasificación.
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