Jürgen Klopp y la Federación Alemana de Fútbol se reunirán de nuevo antes de que el exentrenador del Liverpool reemplace a Julian Nagelsmann

Según Sky Sport Alemania, la DFB se prepara para una nueva era con Klopp. Más de tres semanas después de la renuncia de Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial, eliminado en octavos por Paraguay el 29 de junio, la federación busca cerrar el acuerdo.

Se había anunciado una reunión conjunta del consejo de supervisión y los accionistas de la DFB el jueves para cerrar el acuerdo, pero el organismo lo desmintió y afirmó que aún quedan detalles por resolver. Klopp es desde el principio el favorito del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, para liderar este proyecto de reconstrucción.