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Jürgen Klopp y la Federación Alemana de Fútbol se reunirán de nuevo antes de que el exentrenador del Liverpool reemplace a Julian Nagelsmann
La DFB se prepara para una nueva era
Según Sky Sport Alemania, la DFB se prepara para una nueva era con Klopp. Más de tres semanas después de la renuncia de Nagelsmann tras el fracaso en el Mundial, eliminado en octavos por Paraguay el 29 de junio, la federación busca cerrar el acuerdo.
Se había anunciado una reunión conjunta del consejo de supervisión y los accionistas de la DFB el jueves para cerrar el acuerdo, pero el organismo lo desmintió y afirmó que aún quedan detalles por resolver. Klopp es desde el principio el favorito del presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, para liderar este proyecto de reconstrucción.
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El acuerdo con Red Bull allana el camino
El técnico de 59 años firmará un contrato de cuatro años que lo mantendrá al frente del equipo hasta el Mundial 2030. El principal obstáculo era Klopp y sus obligaciones como director de fútbol global de Red Bull.
Sin embargo, el director general Oliver Mintzlaff alcanzó un acuerdo que, según se informa, evita que la DFB deba pagar indemnizaciones adicionales a la de Nagelsmann.
Klopp ha comentado: «Aún no hay nada definitivo, pero las conversaciones siguen su curso y todo avanza en la dirección correcta. He llegado a un acuerdo con Red Bull, uno muy generoso, así que realmente no hay ningún obstáculo».
Los trámites finales retrasan el anuncio oficial
La aprobación del consejo de supervisión y de los accionistas se ve como una mera formalidad. La cúpula de la DFB, con Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke, ha cerrado las negociaciones con todas las partes en las últimas semanas.
Klopp reconoció que aún quedan trámites administrativos y declaró: «Quedan muchas conversaciones, pues tratamos con un órgano rector y debemos informar a mucha gente. Nada está decidido, pero estamos cerca de anunciar algo». Si se cumplen los últimos requisitos, su presentación podría ser este viernes en el campus de la asociación en Fráncfort.
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¿Qué le depara el futuro a Alemania?
Tan pronto como se confirme oficialmente, Klopp empezará a conformar su cuerpo técnico para aplicar su estilo de juego de alta intensidad. Alemania necesita recuperar confianza y mejorar la dinámica del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales. La prioridad será evaluar a los jugadores y definir una nueva identidad que sostenga un proyecto exitoso hacia 2030.
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