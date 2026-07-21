Según Mundo Deportivo, Messi aterrizó en Rosario el martes de madrugada en un vuelo privado desde Miami. Un coche con cristales tintados lo llevó a su casa de Fisherton, evitando a los fans que lo esperaban.

La mayoría de la selección argentina volvió a Buenos Aires el lunes y fue recibida por una multitud cerca del aeropuerto de Ezeiza; miles siguieron su desfile en autobús descapotable hasta el complejo de entrenamiento, pese a la ajustada derrota ante España en Nueva Jersey.