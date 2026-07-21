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¡Seis países anfitriones y 64 selecciones! El presidente de la CONMEBOL propone ampliar el Mundial 2030 tras el torneo de 48 equipos
Una gran ampliación con motivo del centenario
Alejandro Domínguez ha propuesto aumentar los equipos en la próxima Copa del Mundo. En un mensaje en redes sociales, explicó su idea.
«En 2030, el Mundial llegará a Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para celebrar el centenario con un torneo de 64 selecciones», afirmó.
La idea se presenta poco después de la Copa de 2026, con 48 equipos. La de 2030, organizada por España, Marruecos y Portugal, ya es especial: se jugarán tres encuentros conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay.
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Gianni Infantino se plantea seguir creciendo
La FIFA aún no ha confirmado oficialmente esta novedad. Sin embargo, Gianni Infantino ya había indicado que el organismo estudiará ampliar el torneo masculino a 64 selecciones. En declaraciones a la cadena suiza Blue Sport el 12 de julio, Infantino detalló el proceso de reflexión de la organización.
«Sin duda, se analizará en los comités tras este Mundial. Cuando se organiza un Mundial, hay que pensar en todo el mundo, no solo en Europa y Sudamérica, sino en todas las naciones, para que puedan soñar con participar».
Ofrecer incentivos a los países más pequeños
Infantino cree que ampliar la participación es clave para el desarrollo mundial del fútbol. En su entrevista afirmó: «La calidad de los equipos crece en todo el mundo. Si los países más pequeños no tienen oportunidad de jugar el Mundial, pierden el incentivo para mejorar».
Pasar a 64 selecciones duplicaría el torneo: de los 104 partidos de este año a 128, el doble de los 64 que se jugaron entre 1998 y 2022.
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¿Qué le depara el futuro al fútbol mundial?
Las comisiones de la FIFA deben analizar en detalle las exigencias logísticas y físicas de añadir 16 selecciones. Tras el título de España, los responsables del fútbol deben decidir rápido si seis países pueden organizar juntos un torneo de 128 partidos. Los aficionados esperan con impaciencia una decisión que definirá el centenario y el futuro del fútbol internacional.
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