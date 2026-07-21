¡Seis países anfitriones y 64 selecciones! El presidente de la CONMEBOL propone ampliar el Mundial 2030 tras el torneo de 48 equipos

Alejandro Domínguez ha propuesto aumentar los equipos en la próxima Copa del Mundo. En un mensaje en redes sociales, explicó su idea.

«En 2030, el Mundial llegará a Uruguay, Argentina y Paraguay, una gran oportunidad para celebrar el centenario con un torneo de 64 selecciones», afirmó.

La idea se presenta poco después de la Copa de 2026, con 48 equipos. La de 2030, organizada por España, Marruecos y Portugal, ya es especial: se jugarán tres encuentros conmemorativos en Argentina, Paraguay y Uruguay.