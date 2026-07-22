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El Liverpool da el primer paso para fichar a la estrella del Mónaco tras el rechazo de otra oferta al PSG
Akliouche destaca en el Mónaco
Según Sky Sports, Liverpool ha sondeado la posible incorporación de Akliouche para reforzar sus bandas. Desde su ascenso a la primera plantilla del Mónaco en 2021, el extremo ha marcado 23 goles en 139 partidos.
La temporada pasada marcó siete goles y dio diez asistencias en 43 partidos. Antes del Mundial, donde Francia perdió 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, ya había mostrado su talento.
- AFP
Ofertas rechazadas del París Saint-Germain
El Liverpool busca fichar al delantero tras la salida de Salah, pero enfrenta dura competencia. El PSG ha presionado al jugador y presentado varias ofertas, todas rechazadas por el Mónaco.
Su última oferta, de unos 34 millones de libras, fue rechazada de inmediato. Este rechazo anima al Liverpool a intensificar su interés antes del cierre del mercado.
Iraola confirma que se busca un extremo.
El Liverpool ya fichó a Víctor Muñoz, procedente del Osasuna, por 34,5 millones de libras. Sin embargo, el martes, antes del amistoso contra el Sunderland, el nuevo entrenador, Andoni Iraola, admitió en rueda de prensa que hacen falta más refuerzos. Iraola afirmó: «Sin duda, necesitamos fichar a un extremo. Hay que estar siempre abierto a nuevas opciones para mejorar la plantilla.
Hay posiciones claras donde necesitamos fichar, como un extremo. En otras, debemos evaluar el mercado, el coste y lo que ya tenemos».
Además, reconoció que algunas lesiones complican la planificación. Estas declaraciones llegan tras el estancamiento de las negociaciones por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, pues el Liverpool solo ofrece 86 millones de libras frente a los 112 millones pedidos.
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
El Liverpool quiere formalizar su interés por Akliouche y pondrá a prueba al Mónaco con una oferta oficial. Como el París Saint-Germain vigila de cerca la situación, el Liverpool debe actuar rápido para ficharlo. Mientras, Iraola prepara a su plantilla para el amistoso contra el Sunderland el sábado.
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