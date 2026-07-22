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«¡Nunca he hecho daño a nadie!» - Mario Balotelli «no se arrepiente de nada» de su carrera como exdelantero del Manchester City, el Liverpool y el Inter, a pesar de haber hecho «tonterías» en su juventud
Una mirada retrospectiva a una carrera llena de éxitos, aunque también de polémica
Balotelli, que juega en el Al Ittifaq de Emiratos Árabes Unidos, reconoce que su carrera se ha caracterizado por sus excentricidades fuera del campo y su talento dentro de él. A pesar de los titulares que incluyen encender fuegos artificiales en su propio baño durante su etapa en Inglaterra, el jugador de 35 años asegura tener la conciencia tranquila. Al referirse a las críticas y al personaje de «Super Mario» que le acompañó en el Inter, el Manchester City y el Milán, el delantero afirma que sus imprudencias juveniles se han exagerado en comparación con el comportamiento de otros en el fútbol actual.
Al repasar su pasado, admitió: «Hice algunas tonterías, era un joven vivaz, hubo un poco de acoso. No me arrepiento porque me hicieron madurar. Pero si veo lo que se hace hoy en día y lo repugnante que es el comportamiento de ciertas personas, tengo la conciencia tranquila, nunca he hecho daño a nadie».
El ganador del Golden Boy 2010 se muestra confiado y asegura que en Italia no ve a ningún jugador con más calidad que él.
- AFP
Un recorrido marcado por trofeos y goles
El delantero italiano tiene un palmarés impresionante: ganó tres Serie A y una Liga de Campeones en el Inter, donde marcó 28 goles en 86 partidos.
Después ganó una Premier League y una FA Cup con el Manchester City (30 goles en 80 partidos). Su carrera itinerante le llevó a Liverpool, Niza, Marsella y Adana Demirspor, aunque también vivió etapas prolíficas, como los 33 goles en 77 partidos con el AC Milan.
Ahora, mientras disfruta de la vida en Dubái, valora el proyecto del Al-Ittifaq y planea seguir jugando mientras conserve su pasión por entrenar y marcar goles.
La tristeza del Mundial y un secreto de la Juventus
A pesar de sus buenos números en los clubes, Balotelli admitió sentir tristeza por la selección italiana. Recordó que fue el último en marcar un gol para Italia en un Mundial, hace 12 años, pero ese dato no le alegra, sobre todo porque el equipo no se clasificó para las tres últimas ediciones.
«No es motivo de orgullo, sino de tristeza. Han pasado demasiados años», afirmó. Su regreso a la Serie A parece improbable tras su breve paso por el Génova. Además, reveló que estuvo cerca de fichar por la Juventus tras su etapa en el Manchester City, pero acabó en el Milan y no se arrepiente.
- Getty Images Entertainment
¿Qué le depara el futuro al delantero italiano?
Balotelli se centrará en cumplir su contrato con el Al-Ittifaq y espera formar pareja con el nuevo fichaje, Douglas Costa. Aunque su etapa europea parece haber terminado tras muchos traspasos, está decidido a dejar huella en Oriente Medio. Su objetivo es seguir aumentando su cuenta goleadora hasta que su pasión por el fútbol se apague.
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