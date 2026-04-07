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Cardiff City

Cardiff City Overview

Aaron Ramsey Wales

Ex-Arsenal & Wales star Ramsey announces retirement from football

Former Arsenal and Wales star Aaron Ramsey has officially retired from professional football with immediate effect. The 35-year-old playmaker, who remains one of the most decorated players in Welsh history, calls time on a glittering career that spanned nearly two decades and included three FA Cup triumphs with the Gunners.

A. RamseyArsenal
FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-GUINGAMP

Cardiff £104m Sala claim dismissed

In the latest development of a long-running legal battle, a court in Nantes has officially thrown out Cardiff City's claim for £104 million in compensation. The Bluebirds had argued that the death of Emiliano Sala in January 2019 had a direct impact on their sporting success, specifically suggesting that his goals could have prevented their subsequent relegation from the Premier League.

E. SalaLeague One
Sheffield Wednesday v Coventry City - Sky Bet Championship

Red Bulls close in on deal for USMNT goalkeeper Ethan Horvath

The New York Red Bulls are nearing an agreement to sign U.S. international goalkeeper Ethan Horvath from Cardiff City, as the club continues a major roster overhaul ahead of the new MLS season. The move would address a key vacancy in goal following Carlos Coronel’s departure and add experience to a squad entering a new era under head coach Michael Bradley.

E. HorvathRed Bull New York
Gabby Logan

Logan’s father passes away after mid-show MOTD departure

Gabby Logan was forced to vacate her Match of the Day presenting post mid-show on January 7, with it being announced that her father Terry Yorath has sadly passed away at the age of 75. Logan had fronted the latest broadcast of the BBC’s Premier League highlights package, but was replaced by Mark Chapman following a family emergency.

Premier LeagueLeeds United
Vincent Kompany

Bayern linked with shock move for League One starlet

Bayern Munich are closely monitoring Cardiff City teenager Dylan Lawlor, with the Bundesliga giants alerted to the defender’s rapid rise by Wales manager Craig Bellamy. talkSPORT have reported that the German champions have taken a serious interest in the 19-year-old, whose development in League One has not gone unnoticed across Europe.

V. KompanyD. Lawlor
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July 2026
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Standings

Primera División crestPrimera División

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Bayern Munich crestBayern Munich342851122368689
W
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2Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund34227570343673
W
W
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W
L
3RB Leipzig crestRB Leipzig34205966471965
L
W
L
W
W
4VfB Stuttgart crestVfB Stuttgart34188871492262
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W
D
D
L
5Hoffenheim crestHoffenheim34187965521361
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W
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W
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