Cardiff City Overview

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Primera División
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Bayern Munich
|34
|28
|5
|1
|122
|36
|86
|89
|2
|Borussia Dortmund
|34
|22
|7
|5
|70
|34
|36
|73
|3
|RB Leipzig
|34
|20
|5
|9
|66
|47
|19
|65
|4
|VfB Stuttgart
|34
|18
|8
|8
|71
|49
|22
|62
|5
|Hoffenheim
|34
|18
|7
|9
|65
|52
|13
|61
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