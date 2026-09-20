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Conference League

Conference League Übersicht

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Conference League, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 14. Oktober
Kuopion PS badge
Kuopion PS
KUP
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
FC Lugano badge
FC Lugano
LUG
Roter Stern Belgrad badge
Roter Stern Belgrad
ZVE
Universitatea Craiova badge
Universitatea Craiova
UCR
Getafe badge
Getafe
GET
Hajduk Split badge
Hajduk Split
HAS
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
Riga FC badge
Riga FC
RIG
Qairat Almaty badge
Qairat Almaty
KAL
CSKA Sofia badge
CSKA Sofia
CSS
AS Monaco badge
AS Monaco
ASM
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Heart of Midlothian crestHeart of Midlothian00000000
1Getafe crestGetafe00000000
1Braga crestBraga00000000
1VV St. Truiden crestVV St. Truiden00000000
1Lincoln Red Imps FC crestLincoln Red Imps FC00000000
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