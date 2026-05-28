Auch knapp eine Woche nach der Verkündung gibt es in England weiter Diskussionen um den WM-Kader von Trainer Thomas Tuchel (52). Diesmal ist die Nichtberücksichtigung eines frischgebackenen Conference-League-Siegers das große Thema.
"Thomas Tuchel, schaust du zu?" - Hat Englands Nationaltrainer bei der WM-Nominierung seinen "größten Fehler" begangen?
So fragen sich Medien und Experten rund um das siegreiche Europokalendspiel von Crystal Palace am Mittwochabend gegen Rayo Vallecano (1:0), ob Tuchel nicht gut daran getan hätte, Palace-Stratege Adam Wharton (22) mit zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zu nehmen.
Der zentrale Mittelfeldspieler lieferte beim Finale in Leipzig eine blitzsaubere Vorstellung ab und prompt schrieb die BBC: "Tuchels größter Fehler? Wharton glänzt nach Nichtberücksichtigung für England." In dieselbe Kerbe schlug TNT Sports. Dort hieß es: "Thomas Tuchel, schaust du zu? Wie gewohnt beeindruckend am Ball."
Wharton absolvierte seit seinem Debüt im Juni 2024 vier A-Länderspiele und war Teil des englischen Kaders bei der Europameisterschaft in Deutschland. Zuletzt stand er Ende März im Testspiel gegen Uruguay (1:1) 45 Minuten lang auf dem Feld. Für einen Platz im WM-Aufgebot reichte es allerdings nicht, Tuchel setzt im Mittelfeldzentrum stattdessen auf Declan Rice (27, FC Arsenal), Elliot Anderson (23, Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (21, Manchester United) und Jordan Henderson (35, FC Brentford).
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Wharton darf nicht zur WM, Hoddle und Lescott sind überrascht
Englands ehemaliger Nationaltrainer Glenn Hoddle (68) ist sich unsicher, ob das die richtige Wahl gewesen sei. Vor dem Palace-Sieg gegen Vallecano erklärte er zu Whartons Nichtberücksichtigung: "Ich bin etwas überrascht. Ich liebe seine Art, nach vorne zu schauen und zu passen. Er kann tödliche Pässe spielen. Pässe, die die gesamte Abwehr mit einem einzigen Pass aushebeln." Hoddle fragte sich, "ob wir so viele haben, die das aus einer tiefen Position konstant gut können. Deshalb war ich definitiv überrascht, als ich sah, dass er nicht dabei ist.“
Wharton spielte auch abseits des Finals eine starke Saison bei seinem Klub. Für Palace absolvierte er 53 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und acht Assists gelangen. Joleon Lescott (43), ehemaliger Verteidiger der Three Lions, formulierte es am Mittwoch diplomatisch so: "Es ist eine schwierige Entscheidung für einen englischen Nationaltrainer, aber wenn Adam Wharton nominiert worden wäre, hätte das wohl niemanden überrascht."
Thomas Tuchel: "Das Team stand immer im Mittelpunkt"
Dass Wharton nicht mit zur WM reist, ist nicht das einzige Reizthema auf der Insel. Mit Phil Foden (26, Manchester City), Cole Palmer (24, FC Chelsea), Trent Alexander-Arnold (27, Real Madrid) und Harry Maguire (33, Manchester United) bleiben vier weitere namhafte Spieler zuhause.
Tuchel verteidigte seine Auswahl dagegen und betonte: "Wir haben gesagt, wir wollen das beste Team, nicht die talentiertesten Spieler. Das Team stand immer im Mittelpunkt."
England absolviert vor dem Turnierstart noch Freundschaftsspiele gegen Neuseeland (6. Juni) und Costa Rica (10. Juni). In der Vorrunde trifft der Titelkandidat anschließend auf Kroatien, Ghana und Kanada.