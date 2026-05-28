"Thomas Tuchel, schaust du zu?" - Hat Englands Nationaltrainer bei der WM-Nominierung seinen "größten Fehler" begangen?

So fragen sich Medien und Experten rund um das siegreiche Europokalendspiel von Crystal Palace am Mittwochabend gegen Rayo Vallecano (1:0), ob Tuchel nicht gut daran getan hätte, Palace-Stratege Adam Wharton (22) mit zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko zu nehmen.

Der zentrale Mittelfeldspieler lieferte beim Finale in Leipzig eine blitzsaubere Vorstellung ab und prompt schrieb die BBC: "Tuchels größter Fehler? Wharton glänzt nach Nichtberücksichtigung für England." In dieselbe Kerbe schlug TNT Sports. Dort hieß es: "Thomas Tuchel, schaust du zu? Wie gewohnt beeindruckend am Ball."

Wharton absolvierte seit seinem Debüt im Juni 2024 vier A-Länderspiele und war Teil des englischen Kaders bei der Europameisterschaft in Deutschland. Zuletzt stand er Ende März im Testspiel gegen Uruguay (1:1) 45 Minuten lang auf dem Feld. Für einen Platz im WM-Aufgebot reichte es allerdings nicht, Tuchel setzt im Mittelfeldzentrum stattdessen auf Declan Rice (27, FC Arsenal), Elliot Anderson (23, Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (21, Manchester United) und Jordan Henderson (35, FC Brentford).