Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
SC Freiburggetty
GOAL

Unterstützt von

TV-Guide und Übertragung des SC Freiburg: Wo läuft welches Spiel der Breisgauer live im TV und Livestream?

Bundesliga
Deutschland DFB-Pokal
Conference League
SC Freiburg

Der SC Freiburg geht auch in dieser Saison in drei Wettbewerben an den Start: Neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal sind die Breisgauer auch in der Conference League vertreten. Doch wo werden die Partien des SCF live übertragen? Hier erfahrt Ihr es.

Der SC Freiburg ist in dieser Saison gleich in drei Wettbewerben gefordert: Neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal treten die Breisgauer auch in der Conference League an. Wer keine Partie verpassen möchte, benötigt dafür allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern.

Hier erfahrt Ihr, wo und bei welchen Sendern die Spiele des SC Freiburg live übertragen werden.

TV-Guide und Übertragung des SC Freiburg: Wo läuft welches Spiel der Breisgauer live im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg
Sky WOW

Live ansehen auf

Sky WOW
DAZN (Konferenz)

SC Freiburg in der Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Mit der Saison 2025/26 ist eine neue Bundesliga-Rechteperiode gestartet, die bis einschließlich 2028/29 gilt. Für Zuschauer hat sich dadurch vor allem bei der Verteilung der Übertragungsrechte einiges verändert: Die Samstagskonferenz ist nicht mehr bei Sky, sondern bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt zudem weiterhin die Bundesliga-Partien am Sonntag.

Finde das beste Angebot für dichJetzt anmelden!

Sky bleibt trotz der veränderten Rechteverteilung eine wichtige Adresse für Bundesliga-Fans. Der Pay-TV-Sender zeigt das Freitagabendspiel, alle Partien am Samstagnachmittag im Einzelspiel sowie das Topspiel am Samstagabend. Die Spiele des SC Freiburg könnt Ihr darüber hinaus auch im Livestream verfolgen - entweder über WOW oder die SkyGo-App.

Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF

Dein Zuhause für Live-SportStream die volle Dosis Fußball live mit WOW 

Auch im Free-TV sind während der laufenden Rechteperiode einige Bundesliga-Spiele zu sehen. Sat.1 überträgt das Saisoneröffnungsspiel sowie jeweils eine Partie unmittelbar vor und nach der Winterpause live. Hinzu kommen die beiden Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga. Alle genannten Begegnungen werden parallel kostenlos im Livestream auf Joyn angeboten.

Darüber hinaus zeigt RTL zehn Bundesliga-Partien pro Saison live im Free-TV. Die Spiele sind zudem im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfügbar.

SC Freiburg in der Conference League: Übertragung im Free-TV und Livestream

Auch in der Conference League ist der SC Freiburg bei der RTL-Mediengruppe zu sehen. RTL+ überträgt an jedem Spieltag bis zu zehn Partien live im Stream. Eine Auswahl der Begegnungen läuft zudem im Free-TV bei RTL oder NITRO. Dabei werden insbesondere Spiele mit deutscher Beteiligung berücksichtigt.

Sport live sehenJetzt anmelden!

SC Freiburg im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie große Teile der Bundesliga werden auch die Pokalspiele live bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Partien. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele auch in der ARD und ZDF gezeigt.

SC Freiburg, alle Informationen zur Übertragung auf einen Blick: Wer zeigt / überträgt die Spiele des VfB live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief

Gründung30. Mai 1904
Meistertitel0
Pokalsiege0
Europa-League-Titel0
RekordspielerChristian Günter (483 Spiele)
Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen