Der SC Freiburg ist in dieser Saison gleich in drei Wettbewerben gefordert: Neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal treten die Breisgauer auch in der Conference League an. Wer keine Partie verpassen möchte, benötigt dafür allerdings mehrere Abonnements bei unterschiedlichen Anbietern.

Hier erfahrt Ihr, wo und bei welchen Sendern die Spiele des SC Freiburg live übertragen werden.

TV-Guide und Übertragung des SC Freiburg: Wo läuft welches Spiel der Breisgauer live im TV und Livestream?

SC Freiburg in der Bundesliga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Mit der Saison 2025/26 ist eine neue Bundesliga-Rechteperiode gestartet, die bis einschließlich 2028/29 gilt. Für Zuschauer hat sich dadurch vor allem bei der Verteilung der Übertragungsrechte einiges verändert: Die Samstagskonferenz ist nicht mehr bei Sky, sondern bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt zudem weiterhin die Bundesliga-Partien am Sonntag.

Sky bleibt trotz der veränderten Rechteverteilung eine wichtige Adresse für Bundesliga-Fans. Der Pay-TV-Sender zeigt das Freitagabendspiel, alle Partien am Samstagnachmittag im Einzelspiel sowie das Topspiel am Samstagabend. Die Spiele des SC Freiburg könnt Ihr darüber hinaus auch im Livestream verfolgen - entweder über WOW oder die SkyGo-App.

Auch im Free-TV sind während der laufenden Rechteperiode einige Bundesliga-Spiele zu sehen. Sat.1 überträgt das Saisoneröffnungsspiel sowie jeweils eine Partie unmittelbar vor und nach der Winterpause live. Hinzu kommen die beiden Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga. Alle genannten Begegnungen werden parallel kostenlos im Livestream auf Joyn angeboten.

Darüber hinaus zeigt RTL zehn Bundesliga-Partien pro Saison live im Free-TV. Die Spiele sind zudem im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfügbar.

SC Freiburg in der Conference League: Übertragung im Free-TV und Livestream

Auch in der Conference League ist der SC Freiburg bei der RTL-Mediengruppe zu sehen. RTL+ überträgt an jedem Spieltag bis zu zehn Partien live im Stream. Eine Auswahl der Begegnungen läuft zudem im Free-TV bei RTL oder NITRO. Dabei werden insbesondere Spiele mit deutscher Beteiligung berücksichtigt.

SC Freiburg im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie große Teile der Bundesliga werden auch die Pokalspiele live bei Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte an allen Partien. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele auch in der ARD und ZDF gezeigt.

SC Freiburg, alle Informationen zur Übertragung auf einen Blick: Wer zeigt / überträgt die Spiele des VfB live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief