So bekommt man Tickets für die UEFA Conference League 2026/27: Teams der Ligaphase, kommende Spiele, Ticketpreise, Informationen und mehr

Die UEFA Conference League ist vielleicht nicht der führende Klubwettbewerb des Kontinents, doch europäische Trophäen sind immer ein äußerst begehrtes Gut und geben Vereinen, und ihren Fans, einen enormen Schub. Ein europäisches Fußballspiel unter Flutlicht hat immer eine elektrisierende Atmosphäre, und Sie können noch heute Spieltickets buchen.

Auch wenn es erst die sechste Ausgabe der UEFA Conference League sein mag, wächst der Stellenwert des Wettbewerbs weiter. Er hat aufstrebenden Teams eine Plattform geboten, um auf europäischer Bühne Aufmerksamkeit zu erlangen, und kleineren Klubs ermöglicht, prestigeträchtige internationale Siege zu feiern.

Mit Brighton, Atalanta, Monaco und Ajax, die in der Saison 2026/27 nach dem Titel in der Conference League greifen, dürfen wir uns in den kommenden Monaten auf weitere packende Spiele freuen.

Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen zur UEFA Conference League führen, darunter, wie Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und vieles mehr.

Ausgewählte anstehende Spiele der UEFA Conference League

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Atalanta vs. Pafos New Balance Arena (Bergamo) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Freiburg vs. Jablonec Europa-Park-Stadion (Freiburg) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Kopenhagen vs. Sporting Braga Parken Stadium (Kopenhagen) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Twente vs. Thun De Grolsch Veste (Enschede) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) Brann vs. Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Tickets Do., 22. Okt. (18.45 Uhr) Crvena Zvezda vs. Kopenhagen Rajko Mitic Stadium (Belgrad) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Ajax vs. Atalanta Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Borac Banja Luka vs. KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Sporting Braga vs. Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Tickets Do., 22. Okt. (21 Uhr) Monaco vs. Freiburg Stade Louis II (Monaco) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die UEFA Conference League

Offizielle Tickets für die UEFA Conference League, also für die Ligaphase und die K.-o.-Runden, werden ausschließlich über die offiziellen Ticketportale der jeweiligen Gastgeber- beziehungsweise Heimklubs verkauft, während Tickets für das Finale der UEFA Conference League zentral über das UEFA-Ticketportal verkauft werden.

Heimfans können offizielle Tickets direkt über die offizielle Website ihres Klubs kaufen. Jeder Verein legt seine eigenen Kaufregeln fest, verlangt in der Regel eine Mitgliedschaft oder bevorzugt Dauerkarteninhaber, bevor ein Verkaufsfenster für die breite Öffentlichkeit geöffnet wird.

Die UEFA schreibt vor, dass Heimteams mindestens 5 % ihrer Stadionkapazität für reisende Anhänger bereitstellen. Diese Auswärtstickets werden ausschließlich über die offiziellen Ticketkanäle des gastierenden Klubs vertrieben.

Tickets für das Finale 2027 im Besiktas Park in Istanbul werden direkt von der UEFA über ein neutrales öffentliches Losverfahren auf der offiziellen UEFA-Website verkauft. Dieses soll voraussichtlich Mitte März 2027 beginnen. Die Teams, die sich für das Finale qualifizieren, erhalten außerdem ein direktes Ticketkontingent, das sie an ihre eigenen registrierten Fans verkaufen können.

Wer kurzfristig nach Spieltickets sucht, kann Tickets auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die UEFA Conference League?

Die offiziellen Ticketpreise für die UEFA Conference League variieren erheblich, je nachdem, ob Sie Tickets für Spiele der Ligaphase oder der K.-o.-Runden oder für das große Finale kaufen.

Bei regulären Spielen des Wettbewerbs wird die Preisgestaltung individuell von den gastgebenden Fußballklubs festgelegt, was bedeutet, dass sich die Preise an den Standards der nationalen Ligen und den lokalen Sitzplatzstrukturen der Spielstätten orientieren. In der Regel liegen sie ungefähr zwischen 30 £ und 95 £.

Allerdings setzt die UEFA für reisende Anhänger strenge Richtlinien durch. In der laufenden Saison 2026/27 sind die Preise für Tickets in den vorgesehenen Auswärtsfanblöcken auf 20 € gedeckelt.

Bei jüngsten großen Endspielen, etwa dem Finale 2026 in Leipzig, wurden offizielle Tickets, die über das Ticketportal der UEFA verkauft wurden, in vier Haupt-Sitzplatzkategorien sowie zusätzliche Spezialoptionen unterteilt:

Fans First : Direkt hinter den Toren gelegen. Diese Plätze sind ausschließlich für registrierte Anhänger der beiden teilnehmenden Finalisten reserviert (25 € bis 40 €).

Kategorie 3 : In den Ecken und Oberrängen des Stadions hinter den Torlinien gelegen (45 € bis 65 €).

Kategorie 2 : In den Ecken des Stadions und in den oberen Reihen der Haupttribünen beziehungsweise an den Seitenlinien gelegen. (140 €).

Kategorie 1 : Diese Plätze befinden sich auf den Haupt-Längstribünen, also im Unter- und Mittelrang, und bieten eine erstklassige Sicht von der Seitenlinie (190 €).

Behalten Sie die offiziellen Websites der Klubs im Blick, wenn der Zeitpunkt näher rückt, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und auch sekundäre Wiederverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Wer spielt in der UEFA Conference League 2026/27?

36 Teams treten in der Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 an. Es ist die dritte Saison, in der das neue Format genutzt wird, bei dem jedes Team insgesamt 6 Spiele gegen 6 verschiedene Klubs in einer Ligastruktur bestreitet.

Die Top-8 der Liga qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale der K.-o.-Phase. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 treten in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel an, wobei die 8 siegreichen Teams im Achtelfinale zu den automatisch qualifizierten Mannschaften stoßen. Danach wird der Wettbewerb im traditionellen K.-o.-Format bis zum Finale fortgesetzt.

Nachfolgend finden Sie eine Liste aller Klubs, die derzeit an der Ligaphase der Conference League 2026/27 beteiligt sind:

Liste der Klubs in der UEFA Conference League 2026/27