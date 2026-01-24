Die Conference League ist der jüngste UEFA Wettbewerb. Seit der Saison 2021/22 sind zahlreiche internationale Teams im dritthöchsten europäischen Wettbewerb unterwegs und treffen im Kampf um die begehrte Trophäe aufeinander.

Einen TV-Guide zur Übertragung der Conference League in Deutschland findet Ihr hier.

TV-Guide und Übertragung der Conference League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream?

TV-Guide und Übertragung der Europa League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Aufteilung der Sender

RTL+ ist die Heimat der Conference League. Der Streaminganbieter von RTL bietet alle Begegnungen des Wettbewerbs im Livestream an. Ihr könnt die Begegnungen sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz verfolgen. Die Top-Spiele der Conference League laufen außerdem live im Free-TV bei RTL und NITRO.

Die Übertragungsrechte liegen auch in der nächsten Saison noch bei RTL. Bis mindestens 2027 hat sich der Sender die Rechte an Conference League und der Europa League gesichert.

Europa League: Wer sind die Kommentatoren und Moderatoren in Deutschland?

Die TV- und Streaminganbieter haben ihre Teams für die Champions-League-Übertragungen neu aufgestellt.

Moderatoren

Kommentatoren

Experten

Zum Saisonstart übernahm Jana Wosnitza gemeinsam mit Anna Kraft im Wechsel die Moderation der Spieltagsshow „Matchday“ auf RTL+. Im Free-TV führt Laura Papendick durch die Sendung.Für die Liveberichte im Free-TV bei RTL und Nitro sind Lothar Matthäus als Experte und Co-Kommentator sowie Marco Hagemann und Wolff-Christoph Fuß als Kommentatoren im Wechsel im Einsatz. Bei RTL+ begleiten Cornelius Küpper und Robert Hunke gemeinsam mit weiteren Kommentatoren die große Anzahl an Spielen.Im Free-TV steht Lothar Matthäus den Moderatorinnen mit seiner Expertise zur Seite. Beim hauseigenen Streamingdienst wechseln sich seit Saisonbeginn Patrick Helmes, Felix Kroos und Max Kruse in der Übertragungsshow ab.

TV-Guide und Übertragung der Conference League: Wo läuft welches Spiel in Deutschland live im TV und Livestream? - Der Steckbrief