Das Spiel zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano beginnt am 27.05.2026 um 21:00 in der Leipziger Red Bull Arena. Oliver Glasner könnte heute seinen zweiten Europapokal-Titel einfahren, nachdem er bereits mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann.

RTL oder NITRO für Finale der Conference League? Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Rayo Vallecano heute live im Free TV und Live Stream?





Die Übertragung in Deutschland bleibt auch im Finale unverändert. Mit dem Unterschied, dass das Finale auch im Free-TV bei RTL-Tochtersender NITRO gezeigt wird. Abonnenten können außerdem bei RTL+ live im Livestream dabei sein.

Anstoßzeit Crystal Palace gegen Rayo Vallecano

Conference League - Final Stage Red Bull Arena Leipzig

Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Aufstellungen

Form





Bilanz direkte Duelle





Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Die Tabellen

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