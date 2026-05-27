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RTL oder NITRO für Finale der Conference League? Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Rayo Vallecano heute live im Free TV und Live Stream?

Crystal Palace - Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano
Conference League

In der Conference League spielt Crystal Palace gegen Rayo Vallecano. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Rayo Vallecano beginnt am 27.05.2026 um 21:00 in der Leipziger Red Bull Arena. Oliver Glasner könnte heute seinen zweiten Europapokal-Titel einfahren, nachdem er bereits mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann.

RTL oder NITRO für Finale der Conference League? Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Rayo Vallecano heute live im Free TV und Live Stream?


Die Übertragung in Deutschland bleibt auch im Finale unverändert. Mit dem Unterschied, dass das Finale auch im Free-TV bei RTL-Tochtersender NITRO gezeigt wird. Abonnenten können außerdem bei RTL+ live im Livestream dabei sein.

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Anstoßzeit Crystal Palace gegen Rayo Vallecano

crest
Conference League - Final Stage
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Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Aufstellungen

Crystal Palace vs Rayo Vallecano Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
4-2-3-1
1D. Henderson5M. Lacroix23J. Canvot17N. Clyne7I. Sarr3T. Mitchell2D. Munoz20A. Wharton10Yéremy Pino18D. Kamada14J. Mateta1Dani Cárdenas6Pathé Ciss24F. Lejeune3P. Chavarria20Iván Balliu19J. de Frutos23O. Valentin18Álvaro Garcia7I. Palazon17U. Lopez9A. Zurawski
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Rayo Vallecano

Trainer

  • O. Glasner
  • Inigo Pérez

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Form

CRY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

RAY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5


Bilanz direkte Duelle


Crystal Palace vs. Rayo Vallecano: Die Tabellen

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