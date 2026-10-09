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Philippinen

Philippinen Übersicht

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

Nkunku tolak Milan demi bertahan di Leipzig

Christopher Nkunku menyampaikan pesan tegas kepada AC Milan mengenai masa depan jangka panjangnya. Ia mengaku tidak terlalu ingin kembali ke San Siro setelah masa peminjamannya di RB Leipzig berakhir. Pemain timnas Prancis itu tampil gemilang sejak kembali ke Bundesliga sebagai pemain pinjaman di klub Jerman tersebut dan berharap kesepakatan transfer permanen dapat dicapai agar ia tetap berada di Jerman.

C. NkunkuRB Leipzig
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October 2026
Freundschaftsspiel
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Peru
PER
2
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Philippinen
PHI
1
END
Freundschaftsspiel
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Peru
PER
0
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Philippinen
PHI
2
END
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Tabelle

Premier League crestPremier League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Monterrey crestMonterrey11100140132730
S
S
S
S
S
2Tigres crestTigres1191134102428
S
S
U
S
N
3FC Juarez crestFC Juarez11803168824
S
N
S
S
S
4Toluca crestToluca117222516923
U
S
S
N
S
5Santos Laguna crestSantos Laguna115151320-716
U
S
N
S
S
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