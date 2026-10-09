Philippinen Übersicht

Nkunku tolak Milan demi bertahan di Leipzig

Christopher Nkunku menyampaikan pesan tegas kepada AC Milan mengenai masa depan jangka panjangnya. Ia mengaku tidak terlalu ingin kembali ke San Siro setelah masa peminjamannya di RB Leipzig berakhir. Pemain timnas Prancis itu tampil gemilang sejak kembali ke Bundesliga sebagai pemain pinjaman di klub Jerman tersebut dan berharap kesepakatan transfer permanen dapat dicapai agar ia tetap berada di Jerman.